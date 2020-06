Fallece Ian Holm, el Bilbo Bolsón del 'Señor de los Anillos', a los 88 años

"No os diré que no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas", dijo una vez el famoso mago Gandalf El Blanco, y lo que podría ser una frase más se convierte en una realidad tras la muerte del actor británico Sir Ian Holm, quien encarnó al hobbit Bilbo Bolsón, uno de los guardianes del infame anillo en que se basa la trilogía de libros y películas inspiradas por la creación de J.R.R.Tolkien.

"Con gran tristeza anunciamos que el actor Sir Ian Holm falleció esta mañana a la edad de 88 años. Murió pacíficamente en el hospital, rodeado de su familia", confirmó su agente al diario británico The Guardian el pasado 19 de junio. "Murió pacíficamente en el hospital, con su familia y su cuidador", su agente agregó que su enfermedad estaba relacionada con el Parkinson. "Encantador, amable y ferozmente talentoso, lo extrañaremos enormemente", expresó.

La pérdida del versátil actor, que interpretó papeles en cintas como El quinto elemento, Alien, el octavo pasajero (donde hizo del robot Ash), Greystoke, la leyenda de Tarzán, El aviador, Brazil y Carros de Fuego (el cual le hizo merecedor de un Premio Bafta y una nominación al Óscar en 1981), se hace sentir en la industria cinematográfica, así como en la memoria de miles de fanáticos de la trilogía de fantasía por la que se le reconoce.

Su esposa, Sophie de Stempel, documentó los últimos días de Holm en una serie de acuarelas y retratos en pasteles, como un homenaje al actor. Luego de sufrir de un severo caso de pánico escénico Holm se apartó de la actuación teatral en 1976, lo que sería el primer paso para obtener papeles de gran alcance en su carrera fílmica, aterrizando en uno de los más afamados como el hobbit Bilbo.

A principios de este mes, expresó su tristeza por no haber podido participar en una reunión virtual para las películas, y dijo: "Lamento no verlos en persona, los extraño a todos y espero que sus aventuras los hayan llevado a muchos lugares, Estoy encerrado en mi hogar hobbit", indicó The Guardian.

El amor por el arte

Holm nació en 1931 en Essex, donde su padre era superintendente del hospital psiquiátrico de West Ham Corporation. Más tarde describió su infancia allí como "una existencia bastante idílica". Su amor por el arte teatral nació a temprana edad llevándolo a formar parte del teatro Shakespeare Memorial en Stratford, donde se convirtió en parte de la Royal Shakespeare Company (RSC) en su fundación en 1960.

Siendo perteneciente a esta compañía daría sus primeros pasos, encarnando a personajes en las tablas regularmente hasta llegar a los escenarios en Broadway con la obra de Harold Pinter Regreso al hogar, por el que ganó un Premio Tony y el del Círculo de Críticos de Londres por su trabajo. En 1997, interpretó al monarca shakespeariano de El rey Lear en el Royal National Theatre, papel que le haría ganador de un segundo Premio del Círculo de Críticos de Teatro y un Premio Laurence Olivier, como recoge La Vanguardia.

Holm se convirtió en una figura destacada en el RSC, ganando un premio al mejor actor de Evening Standard al hacer de Henry V en 1965, parte del ciclo fundamental de Guerras de las Rosas organizado por Peter Hall y John Barton. Después de su nominación al mejor actor de reparto por Chariots of Fire en 1982 (que perdió ante John Giegud por Arthur), Holm ahora era un gran actor de buena fe, aunque uno cuyas cualidades de apariencia excéntrica y pugnaz eran más adecuadas para piezas de apoyo memorables.

En 1998 fue nombrado Sir (Caballero) por la realeza británica en honor a sus servicios como actor reconocido.

Escena de la trilogía del 'Señor de los Anillos' con Holm en el papel de Bilbo Bolsón. New Line Cinema

La Tierra Media y su vida personal

Su entrada a la colonia de hobbits fue en 1981 al dar voz a Frodo Bolsón en una adaptación radiofónica de los libros de El Señor de los Anillos de parte de la BBC. De ahí fue elegido por el director Peter Jackson para formar parte de la grabación oficial de la trilogía de filmes, iniciando con La Comunidad del Anillo en 1999. Bilbo no apareció en Las Dos Torres (2002), pero Holm regresó para la parte final, El Regreso del Rey (2003), así como la primera y tercera entrega de la trilogía Hobbit, que fueron lanzado en 2012 y 2014 respectivamente.

Entre los dos conjuntos de adaptaciones de Tolkien, Holm fue aclamado por el Daily Mail como "El señor de las aventuras"; mientras que en su biografía publicada en 2004, el actor relató con franqueza sus matrimonios en serie —cuatro durante su vida— y sus asuntos extramaritales. Le sobrevive su cuarta esposa, De Stempel, y cinco hijos de relaciones anteriores, así como su tercera esposa, la actriz Penélope Wilton.

"¿Las aventuras no terminan nunca? Supongo que no. Alguien tiene que llevar adelante la historia", decía Bilbo Bolsón y este recordatorio se imprime en la vida de Holm y su amplio repertorio de memorias cinematográficas para millones de fanáticos en el mundo.