De la butaca al 'pop corn': las mejores películas de 2020

Escribir sobre películas en un año como 2020 fue una tarea de arqueología, al no depender de la exclusividad de los estrenos hollywoodenses y la carrera por ver la película más taquillera en el primer fin de semana. Este cambio de ritmo, con el auge de productoras on demand como Netflix, Hulu y el arrasador Disney Plus, dio una ventana para hallar gemas de los catálogos; obras cuya importancia fílmica no se habría revelado de habernos cegado con las marquesinas de las casas de cine convencionales.

Como amantes del séptimo arte, debemos mirar hacia los últimos 11 meses con nostalgia, porque quizá ha sido el mejor año para la industria en términos de calidad –aunque con muchas bajas en términos financieros y de empleo–, y hemos vivido para contarlo.

Pese a las cambiantes fechas de estrenos de películas, el cierre temporal o total de teatros de cine en mercados internacionales y los cambios en las reglas de las premiaciones, la industria se ha mantenido en pie dando lo mejor para garantizar experiencias excepcionales.

No queremos decir que la cinematografía pensada para el streaming será el futuro definitivo para la industria, sin embargo la experiencia ganada durante la pandemia deberá servir de lección para regresar al storytelling y el arte de transmitir emociones, sin mayores influencias empresariales. Hemos escogido algunas de las películas más resonantes de 2020 y que seguramente, recordaremos en los años por venir.

De la butaca al 'pop corn': las mejores películas de 2020

'Da 5 Bloods' ('5 Hermanos')

Una apuesta fuerte para inicios de este año por parte del cineasta Spike Lee, quien con elegancia y crudeza lanzó una de sus mejores obras hasta la fecha. En esta historia protagonizada por Norm Lewis, Clarke Peters, Isiah Whitlock Jr., y un magnífico Delroy Lindo, nos transportamos a la guerra de Vietnam en la década de 1970, cuando los soldados negros eran destinados a la lucha por la madre patria estadounidense.

Tras décadas sufriendo los efectos del estrés postraumático (EPT), los cuatro remanentes regresan a Vietnam en busca del tesoro que escondieron y los huesos de su quinto hermano y amigo caído (interpretado por Chadwick Boseman y que fue uno de sus mejores roles en el cine).

La narrativa gira en torno a los problemas internos de los exsoldados, sus luchas familiares, sociales y emocionales al estar nuevamente atacados por los recuerdos de la guerra; es una cinta atrapante, llena de aventuras y momentos que no se pueden olvidar fácilmente. Ahora disponible en Netflix.

'Estoy pensando en el final' ('I'm thinking of Ending Things')

El director Charlie Kaufman se apasiona por atrapar a su audiencia dentro de la psiquis de sus personajes, mostrando la maraña de pensamientos, emociones y preocupaciones que forman parte de la naturaleza humana. En Estoy pensando en el final, una de las mejores cintas que pudimos recibir en 2020, nos enseñó una faceta un poco más profunda, más introspectiva y que a muchos quizá dejó con un signo de interrogación sobre sus cabezas al momento de llegar al final, pero eso solo asegura que la debamos ver muchas veces más para entender su esplendor completo.

Con mucha anticipación se recibió en el catálogo de Netflix exclusivamente, presentando a actores de alta calidad como Jessie Buckley, Jesse Plemons, Toni Collette y David Thewlis. En su narrativa encontramos una historia llena de monólogos, cambios en la presentación de los personajes y suficientes detalles ocultos para mantenernos con los ojos y la mente abierta durante las dos horas de duración, siendo movidos a través de uno de los posibles mensajes: no debemos confiar en nuestra memoria. Ahora disponible en Netflix.

De la butaca al 'pop corn': las mejores películas de 2020

'Campamento extraordinario' ('Crip Camp')

Este documental no tenía porqué ser tan bueno, pero lo es. El trabajo de recopilación de información, testimonios y multimedia llevado a cabo por dos excampistas del Campamento Jened (1951-1977), James Lebrecht y Nicole Newnham, dio un vistazo a las condiciones en las que se encontraba la comunidad de personas con discapacidad en Estados Unidos a finales de los años 1960 y el movimiento por la lucha de sus derechos humanos durante 1970.

De forma desgarradora, divertida, y con cierto encanto nostálgico a través de videos caseros granulados, el documental nos da una probada de lo que fue aquella época transformadora para las personas con discapacidades.

En un par de horas Lebrecht y Newnham nos adentran en la realidad que vivieron y recuerdan vívidamente durante su juventud, transmitiendo un mensaje que se hace más real cada año: estamos lejos de una verdadera igualdad para las personas con discapacidad y es una lucha que debe continuar. Ahora disponible en Netflix

'La vida ante sí'

En esta cinta italiana del cineasta Edoardo Ponti, se refleja la importancia de las amistades, el autodescubrimiento y la generosidad en medio de una sociedad que parece empeñarse en hacernos más lejanos, en vez de cercanos unos con otros.

A través de Momo (Ibrahima Gueye) recorremos las calles de Italia conociendo sus frustraciones y su añoranza por un verdadero hogar, mientras es acogido por Madame Rosa (Sophia Loren) como un favor de su tutor.

La cinta es una experiencia cinemática que, aunque la veamos recostados en un sillón, transmite las mismas emociones desgarradoras y profundas que su obra original homónima del autor francés Romain Gary. Una de las joyas ocultas en Netflix, La vida ante sí promete y cumple con dar una mirada a través del cerrojo de las vidas de quienes podrían ser nuestros vecinos en cualquier latitud del mundo, dejando a un lado las diferencias y dando una enseñanza de humildad, fe y amor. Ahora disponible en Netflix.

'El cuaderno de Tomy'

En una adaptación cinematográfica de la historia real de María 'Marie' Vázquez (interpretada por Valeria Bertucelli), a quien el cáncer de ovario y útero le dio la oportunidad de dejar a su hijo Nippur, de tres años, un legado basado en el amor y la perseverancia por encima del dolor. El director argentino Carlos Sorin capturó de manera real y con humor sarcástico –que acompaña la amargura de las situaciones– la belleza de una vida dedicada al amor por otros, como se expresa de Vázquez.

'Panquiaco' demostró la alta calidad del cine panameño y el retrato de nuestras raíces a través de la memoria. Redes sociales

“Me voy a morir. Nadie sabe cuándo será. Podría ser mañana. Es una pena porque tengo varios chistes buenos guardados”, escribió Vázquez en su cuenta personal y sirve de reflejo de su personalidad dentro de la cinta. Así mismo, junto a su esposo Sebastián Corona (interpretado por Esteban Lamothe) demostraron que un amor puro y fuerte puede sobrellevar hasta el más agudo dolor tanto emocional como físico.

Para cuando llegamos al final, hemos aprendido que las decisiones correctas no son sencillas, que la familia es el único verdadero tesoro en la Tierra y que todos tenemos un legado que dejar a quienes amamos. Ahora disponible en Netflix.

'Panquiaco'

La cinta de la directora panameña Ana Elena Tejera fue presentada durante el Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF) en medio del confinamiento, dentro de su primera versión completamente digital. Sin embargo, aunque pudimos verla por un par de noches de manera exclusiva durante el festival, eso solo hizo que se enfatizara aún más la importancia de este documental centrado en el testimonio de Cebaldo De León, quien reside en Portugal desde hace décadas, pero nació en la comarca indígena de Guna Yala.

Su viaje onírico a través de la memoria de un territorio que ya no es igual a cuando se fue, refleja el sentimiento de olvido y de separación de identidad que Tejera considera que vivimos una vez dejamos de excavar para conocer más acerca de nuestras raíces.

La cinta se destaca por un gran manejo del sonido como elemento narrativo a través de las escenas tanto de Cebaldo como de la comunidad Guna en Panamá, pese a que el filme se grabó en su mayor parte en Portugal.

Para quien sea que haya vivido lejos de su tierra natal por muchos años, la nostalgia de Cebaldo será un recuerdo de la suya propia, mientras que su viaje por sanar su alma de toda la tristeza se puede traducir en aquella necesidad humana de buscar un lugar seguro donde comenzar de nuevo, sin perdernos en el olvido. Una de las mejores obras nacionales en el género documental-ficción de 2020.

Ahora disponible en CineBunker.com.