Disney plus apuesta por la inclusión y retira cintas 'racistas' del catálogo infantil

La fórmula elegida ahora por Disney es evitar que los menores de siete años puedan acceder a las cintas, ni siquiera advertidos, y sacan del catálogo las películas consideradas inapropiadas. Pexels

Disney Plus, la plataforma que por medio de una suscripción brinda acceso todas las películas y series de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más, ha decidido retirar del catálogo infantil películas clásicas como Dumbo (1941), Peter Pan (1953), La dama y el vagabundo (1955), El libro de la selva (1967) y Los aristogatos (1970), porque incluyen representaciones negativas y/o maltrato de personas o culturas, según la compañía.

Estos clásicos de la animación que ya tienen más de 40 años de antigüedad, hasta 80 en el caso de Dumbo, han pasado a ser considerados como contenido apto solo para mayores de 7 años y han sido bloqueados en los perfiles infantiles debido a su contenido inapropiado.

Según publicó el periódico El Mundo, un portavoz de la plataforma Disney Plus indicó que esta medida refuerza la adoptada el pasado mes de octubre, cuando se agregaron avisos de contenido revisados para algunos títulos de Disney Plus, donde se informaba que, al ser tan antiguos, podían incluir algunas connotaciones racistas.

Estos grandes clásicos de la animación seguirán disponibles en los perfiles adultos. Al iniciar, las películas también mostrarán un texto con una duración de 15 segundos para explicar a la audiencia: “El siguiente programa muestra maltrato o representación negativa de personas o culturas. Tales estereotipos no eran correctos en aquel entonces ni lo son ahora. En lugar de eliminar dicho contenido, queremos reconocer su impacto perjudicial, aprender e invitar al diálogo para crear entre todos un futuro más inclusivo. Disney se compromete a crear historias con temas inspiradores y motivadores que reflejen la rica diversidad de la experiencia humana en todo el mundo”.

Antecedentes

El problema con las connotaciones racistas de algunos clásicos es antiguo, remontándose incluso a la propia fecha de lanzamiento de ciertas películas, reseña EFE.

En la película Dumbo, por ejemplo, una escena incluye a un grupo de cuervos usando estereotipos para representar a afroamericanos y que están liderados por un personaje bautizado Jim Crow, un término despectivo utilizado antiguamente para insultar a hombres afrodescendientes en Estados Unidos.

En otro momento de la cinta, cuando una fila de trabajadores negros del circo (que no tienen rostro) se afana para trabajar a pesar de la tormenta, cantan 'The Song of the Roustabouts', donde dicen frases como “cuando recibimos nuestro salario, tiramos todo nuestro dinero”.

Un problema parecido ocurre en la cinta El libro de la selva, mientras que la película Peter Pan ha sido criticada por la forma en la que representa a las personas nativo-americanas. Tal y como aparecen en la cinta, no reflejan la diversidad de los pueblos nativos ni sus verdaderas tradiciones culturales. Además, se les muestra hablando un idioma ininteligible y se refieren a ellos constantemente como 'pieles rojas', un término ofensivo.

Peter y los niños perdidos usan tocados y otros elementos como una manera de apropiación cultural.

Sobre Los aristogatos, en una de las escenas, Duquesa y sus tres gatitos terminan en el ático de 'Scat Cat' y su banda de jazz. Ahí es donde cantan la mítica 'Todos quieren ser ya gato jazz' y en donde aparece un gato con rasgos asiáticos que, en la actualidad, es visto como una caricatura con rasgos exagerados y estereotipados como ojos rasgados y dientes grandes.

Todas estas características ayudan a perpetuar los estereotipos de las personas asiáticas expuestos en los gatos siameses que aparecen en la película, como ocurre de manera similar en Lady and the Tramp con dos gatos siameses que aparecen en la cinta.

La empresa de entretenimiento más grande del mundo, Disney, también explicó los motivos por los que no ha alterado el contenido: “Estos estereotipos estaban equivocados entonces y lo están ahora. En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo”.

“Disney tiene un compromiso para crear historias con temas inspiradores que reflejen la rica diversidad de la experiencia humana en todo el mundo”, finaliza la compañía.

En octubre, Disney, también habilitó un enlace con información sobre el impacto de la narración diversa en la cultura. Disney Plus decidió anteriormente descartar de su catálogo la película Canción del sur por su contenido racista. “No es apropiada en el mundo de hoy”, afirmó Bob Iger, CEO de Disney.

Estrenada en 1946, la Canción del sur, basada en el libro Los cuentos del tío Remus, del escritor Joel Chandler Harris, actualmente resulta inapropiada para la propia empresa de animación, al grado de que no está en el catálogo de la plataforma Disney Plus.

Canción del sur cuenta la historia de Juanín (Bobby Driscoll), un niño de siete años que, luego del divorcio de sus padres, llega a vivir a la plantación de su abuela en Georgia. Su situación familiar pone al infante en conflicto, pero gracias a la amistad e historias del tío Remus (James Baskett), uno de los trabajadores de la plantación, el pequeño logra mejorar su actitud.

Tras su estreno, la película fue nominada a los premios Oscar por 'Mejores efectos especiales' y 'Mejor canción'. Además, el actor detrás de “Remus” ganó un Oscar honorífico, lo que lo convirtió en el primer afroamericano en recibir este galardón.

Sin embargo, la película de inmediato causó polémica, primero porque hay un contexto de esclavitud en la historia. Luego, por la manera en que se retrató a los trabajadores de la plantación, haciéndolos ver felices con su situación; resultó ofensivo para muchas personas. Además, algunos encontraron en “Remus” a un “tío Tom”, un término peyorativo para referirse a los afroamericanos serviciales o simplemente poco reivindicativos.

Dumbo es uno de los clásicos de Disney favoritos y con mayor antigüedad . Disney

Tras estos señalamientos, Disney retiró la película de su catálogo y no la sacó a la venta en Estados Unidos, por lo que actualmente se considera la producción más polémica de la compañía.

La fórmula elegida por Disney Plus, optando por no editar las películas y advertir sobre su contenido, ha sido imitada por otras plataformas como HBO Max, que añadió una explicación del “contexto histórico” a Gone With The Wind (Lo que el viento se llevó de 1939) tras retirarla de su plataforma temporalmente.

Además Warner Bros, uno de los más grandes productores de cine y televisión del mundo, también utilizó un aviso de prevención sobre el contenido de la serie de cortometrajes Tom y Jerry, asegurando: “Las caricaturas que estás a punto de ver, son producto de su tiempo. Pueden representar algunos de los prejuicios étnicos y raciales que eran comunes en la sociedad estadounidense. Estas representaciones eran incorrectas entonces y lo son hoy. Si bien estas caricaturas no representan la sociedad actual, se presentan como se crearon originalmente, porque hacer lo contrario sería lo mismo que afirmar que estos prejuicios nunca existieron”.

Lo cierto es que hasta la famosa comedia de dibujos animados Los Simpson tuvo que adaptarse a la realidad debido a diversas acusaciones de racismo contra la comunidad india por el personaje de “Apu”; y recientemente el equipo de la veterana serie en Fox, anunció que no volverá a contar con actores blancos interpretando las voces de personajes no blancos.