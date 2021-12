'Not the Science Type', el apoyo de 3M a las 'mujeres STEM'

Dentro de la cartelera cineasta panameña se estrenó el documental, 'Not the Science Type' (No Pareces Científica) producido por la empresa de ciencia e innovación, 3M, en conjunto con Generous Films y la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS). Este filme mostrar los estereotipos y brechas que existen alrededor del estudio de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés).

En la narrativa, se retrata la historia de cuatro científicas, quienes a medida que fueron alcanzando prominencia en campos como la microbiología y la ingeniería nuclear, desafiaron estereotipos y discriminación de género, raza y edad.

Como parte de los esfuerzos realizados para impulsar la ciencia en todo el mundo, por cuarto año consecutivo, 3M presentó los hallazgos del estudio -independiente- "El Estado de la Ciencia en el Mundo (SOSI, State of Science Index)", el cual exploró la percepción científica de las personas, tomando el pulso sobre cómo se sienten y piensan en relación con este campo, y su impacto a nivel global.

Dentro de los principales descubrimientos, está que la ciencia recobró mayor importancia en la vida de las personas, que nos trajo un sentimiento de que las cosas estarán mejor, y que existen muchos retos que se deben abordar para impulsar el estudio de disciplinas científicas en todo el mundo.

La cinta se encuentra disponible en Google Películas en Panamá. Cedida

Esta serie documental fue presentada por 3M, y por primera vez en Panamá el pasado 2 de diciembre durante el Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá). El evento de presentación contó con la presencia de Pituka Ortega, directora del Festival Internacional de Cine de Panamá; Enrique Aguirre, director general de 3M para Centroamérica y Caribe; Dafni Mora, ganadora de Panamá de la edición 2021 de 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica; Oris Sanjur, jueza del programa de la edición 2021 de 25 Mujeres en la Ciencia; y Mariel González, directora de Proyecto de la Fundación Punto Inicial Plataforma Cultural (PIPCULTURAL) y del proyecto Mulïer Equidad e Igualdad de Género en Panamá; quienes en conjunto destacaron las diferentes temáticas relacionadas a los retos que enfrentan las mujeres al momento de querer estudiar una disciplina científica.

"Not the Science Type se creó para iniciar una conversación sobre los problemas de equidad e inclusión que existen en relación con el estudio de las disciplinas científicas. Tomando como referencia los principales hallazgos del estudio El Estado de la Ciencia en el Mundo de 3M, podemos afirmar que tanto niñas como mujeres continúan enfrentando obstáculos debido a su género, y por tal motivo, debemos actuar como sociedad, y realizar esfuerzos mayúsculos para mitigar esta brecha", comentó Enrique Aguirre, director general de 3M para Centroamérica y Caribe.

Por su parte, Pituka Ortega, directora del Festival Internacional de Cine de Panamá, enfatizó: "Es para nosotros fundamental contar con aliados como 3M y esperamos que sea el principio de una larga colaboración. Este festival es muy importante, no solo para la fundación, sino para las comunidades de Santa Ana y Casco Antiguo, por lo que esperamos que se sientan orgullosos de este evento que es hecho por panameños y para los panameños y el mundo".

Dirigido por Julio Palacio y producido por Christine Arena, 'Not The Science Type' busca transmitir un mensaje de esperanza e inspiración a las próximas generaciones, destacan a mujeres que han superado obstáculos para ingresar al sector de ciencia y tecnología pese a sus edades, orígenes y demás brechas educativas.

Las protagonistas de esta historia son: Gitanjali Rao, considerada como la "niña del año" por parte de la revista Time, e inventora de apenas 15 años, muestra su misión de inspirar y crear una comunidad global de jóvenes innovadores para resolver problemas en todo el mundo; la Dra. Ciara Sivels, ingeniera nuclear del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Jhon Hopkins, y primera mujer de color en obtener un doctorado en ingeniería nuclear por parte de la Universidad de Michigan; la Dra. Jessica Taaffe, científica de salud global, microbióloga y embajadora de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS); y la Dr. Jayshree Seth, ingeniera química y promotora científica principal de 3M, con 72 patentes a su nombre.

El documental tuvo su debut mundial durante una proyección privada presentada por la comediante, presentadora de televisión, actriz, autora y ex-ingeniera eléctrica Loni Love, durante el Festival de Tribeca de 2021.