'Minions: Nace un villano', el origen de Gru destaca en la gran pantalla

La cinta es liderada por Gru (Steve Carell) y coprotagonizada por los Minions, a diferencia de la última entrega. Universal Pictures

Desde su aparición en 2010 con la cinta Mi Villano Favorito (Illumination Entertainment), los Minions han destacado en Hollywood, siendo personajes carismáticos, adorables y divertidos para toda la familia. Su nacimiento luego fue detallado un poco más en su primera cinta independiente, Minions (2015), recibida positivamente por la crítica y aún más por las audiencias internacionales, y cimentando la imagen de estos pequeños y amarillos personajes en el colectivo imaginario del cine de animación.

Hoy, alcanzan uno nuevo hito en su universo cinematográfico con el estreno de la cina Minions: Nace un Villano (Minions: Rise of Gru, en su idioma original) en diversos países de Latinoamérica, diriga por Kyle Balda (quien se lanza en solitario sin el codirector Pierre Coffin, con quien participó en la primera entrega de los Minions).

En su sinopsis conocemos que la cinta seguirá justo después de los eventos sucedidos en la primera entrega de 2015, ubicándonos a mediados de 1970, donde un Gru (Steve Carell) de 12 años maquina un plan para formar parte de la pandilla de supervillanos llamada Vicious 6.

Los Vicious 6 están conformado por la diva de la música disco Belle Bottom (Taraji P. Henson), el campeón de patinaje sobre ruedas Svenganza (Dolph Lundgren), el villano de gran fuerza, Manos de Acero (Danny Trejo), el supervillano francés Jean Clawed (Jean-Claude Van Damme), una monja experta en uso de los chacos bajo el nombre de Nunchuck (Lucy Lawless) y el fundador y líder del grupo, el exluchador Wild Knucles (Alan Arkin).

El origen de Gru también destaca su personalidad y su búsqueda por la unión, la compañía y validación desde la juventud. Universal Pictures

Además de sus retos juveniles, Gru tiene sueños de grandeza y de convertirse en el villano más temido de la historia, pero justo cuando empieza su historia hacia el camino del mal, su destino se entrelaza con el de los Minions, quienes se convierten en su apoyo para probar que puede formar parte del equipo de villanos cuando su líder, Wild Knucles, es echado fuera. A partir de ese momento, el camino se llena de obstáculos y tras robar una preciada gema, Gru y los Minions se convierten en el principal enemigo de la pandilla villana.

La cinta trae de vuelta a los Minions principales, Kevin, Stuart y Bob, y agrega a un nuevo minion bajo el reflector: Otto. Ambientada a mediados de los años 1970, la película goza de una amplia selección musical de aquella época colorida y presenta música original producida por Jack Antonoff, quien captura con sencillez y frescura la personalidad de los Minions, Gru y una invasión Británica cargada de cultura pop para todo público.

El filme también presenta una recopilación de melodías de los años 1970 (o inspiradas en los época) creada por Antonoff, donde aparecen canciones como: Turn Up the Sunshine, una nueva canción interpretada por Diana Ross con Tame Impala, junto con versiones como la versión de St. Vincent de Funkytown de Lipps Inc. y la versión de Phoebe Bridgers de la canción Goodbye to Love de la banda Carpenters.

Así mismo, la selección de colores, vestuarios, peinados y referencias de cultura setentosa permite a la audiencia mayor reconocer un entorno mucho más conectado con la forma en que se desenvuelve la historia.

Con un 68% de calificación en el sitio especializado Rotten Tomatoes, la cinta ha obtenido críticas mayormente favorables tras su estreno previo en el Festival Internacional Annecy el pasado 13 de junio, sin embargo, también ha recibido críticas negativas por su sencillez.

“Aunque el humor no desgasta su bienvenida, las secuencias de acción deslumbrantes sí lo hacen, especialmente cuando llega el final innecesariamente rimbombante ambientado en San Francisco”, comentó el crítico de The Washington Post, Thomas Floyd, “visualmente, la película cinética es ocasionalmente inventiva, pero decepcionantemente contenta de pintar por números”.

Por su parte, la crítica del sitio especializado Collider, Rebecca Landman, comentó que la cinta —como las demás en la franquicia— usa el “disfraz de la villanía” para explorar cómo las personas rotas recurren a la ambición y la validación para “compensar todo el amor que falta en sus vidas”.

“Si bien es posible que no todos seamos capaces de relacionarnos o aprobar a un niño pequeño que lanza rayos de queso a transeúntes inocentes o lanza pedos a toda una sala de cine, podemos sentir compasión instantáneamente por la búsqueda desesperada de validación de ese mismo niño”, apuntó en su crítica, “en el transcurso de esta película, vemos la exploración de esa búsqueda desesperada de conexión y validación, lo que impregna a los demás personajes”.

Con un guión escrito por Brian Lynch y Matthew Fogel, la reciente entrega presenta un entendimiento de la frase “menos es más”, dando a los Minions un papel de co-protagonistas y poniendo a Gru al frente de toda la operación, lo que da un sabor nostálgico a las primera trilogía de la franquicia.

Pese a que no toma retos para sí misma en cuanto al desarrollo de trama y la construcción de sus personajes, Minions: Nace un villano se enfoca en el humor y el camino moral dentro de las acciones de todos los personajes, evitando un poco las descripciones caricaturescas y dando una plataforma sostenible para la historia de Gru en su adolescencia, que a su vez es congruente con las pocas remembranzas que se lanzan en la primera entrega de Mi Villano Favorito.

En su elenco principal también regresa Russell Brand, interpretando al carismático científico Dr. Nefario, y Julie Andrews como la ruda madre de Gru.

En su elenco de doblaje al español latinoamericano se cuenta con el cantante panameño de música urbana, Carlos Isaías Morales Williams, mejor conocido como Sech, quien interpreta al personaje de Biker, junto con la actriz mexicana Itatí Cantoral (Turning Red, María la del Barrio) quien da voz a la villana Belle Bottom (Donna Disco, en su versión al español), y Andrés Bustamante (Monsters, Inc.), quien hace la voz oficial de Gru.

Además se cuenta con el exjugador de fútbol mexicano y productor, Luis García (Parque Mágico) como Svenganza, mientras que el periodista deportivo Christian Martinoli (Selección Canina) presta su voz a Manos de Acero. Asimismo, el actor Ricardo Tejedo (Madagascar) regresa como la voz de los Minions.

En el corazón de todas las cintas de la franquicia se encuentran diversas moralejas basadas en la amistad, el valor familiar, la valentía, el autodescubrimiento, entre otros, y Nace un villano no es la excepción, pues en poco más de hora y media se logra encontrar un mensaje de aceptación, audacia y humildad a través de las hitorias que envuelven a los personajes.

“El mensaje, sin duda, es que nunca tienes que menospreciar al de enfrente porque cualquier persona te puede sorprender”, sostuvo Cantoral en una entrevista con el diario El Sol de México. Por su parte, Carell comentó a Telemundo la esencia familiar que destaca en la cinta: “Mis hijos conocieron a los Minions y a Gru a los 4 y 7 años [respectivamente], y les encanta, porque han crecido con ellos, así como miles de niños. La relación entre estos personajes asemeja mucho una familia, lo que significa que hay peleas, pero también reconciliación”.

Uno de los aspectos más poderosos del personaje de Gru desde el principio ha sido el hecho de que su corazón frío y hambriento de poder se derrite por las personas que más le importan. Ya sea por sus eventuales hijas adoptivas o sus fieles Minions, el superpoder de Gru es conectar con otros, lo que demuestra su crecimiento y madurez más adelante como adulto, y se ve cimentado por la aparición de los Minions, quienes piden que Gru les adopte como sus secuaces, sin embargo, su evolución se ve reflejada en una relación profunda de familiaridad y lealtad. En su historia de origen con Minions: Nace un villano, Fogel y Lynch logran capturar esta naturaleza esencial de su personaje en plena exhibición, de una manera que se alinea bien con el lugar al que sabemos que su historia conducirá eventualmente en Mi Villano Favorito (2010).