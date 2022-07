'Succession', 'El juego del calamar' y otras joyas nominadas a los Emmy 2022

La serie Stranger Things recibió más de 14 nominaciones a los premios, después de debutar la segunda parte de su cuarta temporada en Netflix. IMDB

El próximo 12 de septiembre, Hollywood celebrará la alfombra roja de la 74 edición de los premios Emmy, el galardón más importante para las series de televisión y streaming internacionales. La Academia de Televisión anunció este martes la lista de nominados, mostrando a la serie de HBO, Succession, como la líder de las nominaciones con más de 25 categorías apuntadas. Le sigue la serie de AppleTv+, Ted Lasso, con 20 categorías listadas a su favor.

Succession, la serie cuenta las tribulaciones de la familia Roy –Logan Roy y sus cuatro hijos– que controla uno de los mayores conglomerados de medios audiovisuales y entretenimiento del mundo. La trama sigue sus vidas mientras contemplan lo que les deparará el futuro una vez que el patriarca de la familia abandone la compañía. Ya cuenta con tres temporadas y está renovada para una cuarta desde octubre de 2021.

La serie cuenta con un ritmo de comedia negra que se basa en la ironía y la sátira, mientras que desarrolla sus personajes con profundidad en cada temporada. Fue creada por el director Jesse Armstrong, junto con Will Ferrell y Adam McKay como productores ejecutivos en 2018. Entre sus protagonistas se encuentran Hiam Abbass (Marcia Roy), Nicholas Braun (Greg Hirsch), Brian Cox (Logan Roy), Kieran Culkin (Roman Roy), Peter Friedman (Frank Vernon), Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans), Alan Ruck (Connor Roy), Sarah Snook (Siobhan Roy) y Jeremy Strong (Kendall Roy).

En cuanto a su contendiente, la serie Ted Lasso, ya confirmó que su tercera temporada en la plataforma de AppleTv+ será la última, puesto que su titular Jason Sudeikis (Ted Lasso) indicó que la trama “se extendería únicamente por tres temporadas y no más”, según indicó en diversas entrevistas, y ni la acrecentada fama de la serie desde su debut en 2020 ha logrado cambiar su futuro. En la lista de nominaciones de este año se encuentra la de Mejor comedia, Mejor actor de comedia, Mejor actriz de reparto en una serie de comedia, y Mejor actor de reparto en una serie de comedia, entre otros.

Jason Sudeikis interpreta a Ted Lasso en la serie homónima que recibió más de 20 nominaciones a los Emmy. IMDB

Así, el ganador a mejor actor en una comedia de 2021, Jason Sudeikis, quien destacó en su papel como un alegre entrenador de fútbol en Ted Lasso, obtuvo otra nominación. Se enfrentará al ganador de 2019, y su excompañero de reparto de 'Saturday Night Live', Bill Hader, por su trabajo en la serie Barry. Y ambos tendrán que enfrentarse a Steve Martin –quien no ha ganado un Emmy desde 1969– por su papel de actor fracasado convertido en podcaster de crímenes reales, en Only Murders in the Building.

Le sigue de cerca la serie Only Murders in the Building (Hulu) con 17 nominaciones, entre ellas a Mejor serie de comedia, Mejor guion para una serie de comedia, Mejor mezcla de sonido para una serie de comedia o drama (media hora) y animación, Mejor tema musical original para una serie, Mejor banda sonora y composición musical dramática, Mejor actriz invitada en una serie de comedia, y Mejor actor en una serie de comedia.

La serie basada en el género de crimen sigue la historia de Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gómez) y Oliver (Martin Short), inquilinos del edifcio Arconia unidos por su pasión por los podcast de misterio, quienes comenzarán a investigar los asesinatos de sus vecinos. La serie, que se encuentra en el catálogo de Star Plus y Hulu, ha sido renovada para una tercera temporada y ha recibido una buena bienvenida por las audiencias.

En cuanto a las series de idioma extranjero, El juego del calamar (Netflix) se alza con más de 14 nominaciones –la mayor cantidad para una serie extranjera en la historia de los Emmy–, destacándose por su trama curiosa y excéntrica de la realidad coreana. En las nominaciones se encuentra Mejor dirección para una serie de drama (para el director Hwang Dong-Hyuk), Mejor actriz invitada para una serie de drama, Mejor actor de reparto para una serie de drama, Mejor actriz de reparto para una serie de drama, y Mejor serie de drama, entre otros.

'El Juego del Calamar' hizo historia al ser la primera serie de habla no inglesa en ser nominada como Mejor serie de drama por la Academia de Televisión. IMDB

Asimismo, la serie coreana marcó historia al convertirse en la primera serie de habla no inglesa en ser nominada a Mejor serie de drama dentro de los premios Emmy, tras su fama y trama de gran renombre en el catálogo de Netflix. El actor principal Lee Jung-Jae (interpreta a Seong Gi-Hun) también recibió su primera nominación al premio como Mejor actor en una serie de drama. La serie que muestra una mirada satírica hacia la realidad socioeconómica de Corea se hizo notar desde su debut en la plataforma de streaming en 2021.

La juventud presente

Otra de las series que ha alcanzado un gran renombre en Hollywood es Euphoria (HBO), la cual cuenta la vida de diversos adolescentes de suburbios estadounidenses que se enfrentan a tentaciones y dificultades de la vida, como el consumo de drogas, de alcohol, la vida sexual activa y las emociones desenfrenadas. La serie liderada por la actriz Zendaya (Shake it up, Spider-Man: Homecoming) se ha vuelto viral en redes sociales desde su nacimiento en 2019.

Ahora está nominada a más de 15 categorías, incluyendo Mejor serie de drama, Mejor actriz en una serie de drama (Zendaya), Mejor actriz de reparto en una serie de drama (Sydney Sweeney), Mejor actriz invitada en una serie de drama, Mejor actor invitado en una serie de drama, Mejor reparto para una serie de drama, Mejor cinematografía para una serie de una sola cámara, Mejor vestuario contemporáneo, Mejor música y letras, entre otras.

'Succession' se alza como la serie líder en las nominaciones, alcanzando 25, pero sin romper el récord de 'Game of Thrones' en 2019, con 32. IMDB

De igual forma, la serie Stranger Things (Netflix) acumula 14 nominaciones en los premios, siendo un buen resultado tras el estreno de su cuarta temporada en la plataforma de streaming. La serie debutó en 2016 de la mano del dúo de directores y hermanos Matt y Ross Duffer, con una trama que hizo homenaje al cine de Hollywood de thriller y terror de la década de 1980.

A un día de cumplir seis años al aire, la serie se ha posicionado como una de las más icónicas de la nueva generación de jóvenes en series de televisión, mostrando el desarrollo y crecimiento de los actores, así como de sus personajes, los desafíos de la adolescencia en medio de lo sobrenatural y los roles de aventureros, líderes y guerreros que demandan las situaciones en las que se encuentran con cada nuevo episodio.

En la nueva edición de los premios Emmy, la serie fue nominada a Mejor serie de drama, Mejor diseño de producción para un período narrativo o programa de fantasía (una hora o más), Mejor reparto para una serie de drama, Mejor edición sola cámara para una serie de drama, Mejor supervisión musical, Mejor mezcla de sonido para una serie de drama o comedia, Mejores efectos especiales en una temporada, entre otras.

La serie, que cuenta con las actuaciones estelares de Millie Bobby Brown (Once), David Harbour (Jim Hopper), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Joe Keery (Steve Harrington), ha dejado un camino marcado para las series de fantasía, thriller y con incorporación de la juventud de forma orgánica y creativa.

Detalles de la competencia

Si bien muchas otras series están en camino a la alfombra roja que se presentará en el Microsoft Theatre en septiembre –a través de NBC y Peacock–, la Academia de Televisión no nombró a ningún presentador estelar para la velada, a diferencia de otros años.

Aún se desconoce quién llevará el orden en la noche de premiación, sin embargo, se requerirá de una figura de gran renombre para sobrepasar el récord de audiencia que dejó el comediante y actor Cedric the Entertainer, en su rol como presentador el año pasado, reuniendo la cifra de casi 8 millones de espectadores.

No se ha anunciado si el Microsoft Theatre de 7.100 asientos se llenará total o parcialmente, o si habrá un requisito de vacuna, sin embargo, se espera que cuente con una mayor cantidad de celebridades presentes, dado que será completamente presencial a diferencia del formato híbrido de 2020.

Asimismo, el proceso de selección de nominados a los Emmy de este año fue mucho más competitivo que el del año pasado. Con las producciones más o menos en funcionamiento después de una desaceleración prolongada inducida por la pandemia, las presentaciones en todas las categorías clave alcanzaron los niveles previos a la pandemia. Las entradas para la categoría de drama aumentaron un 29%, según datos de la Academia de Televisión. La categoría de series limitadas –que han sido expuestas como la categoría de mayor importancia actualmente– experimentó un aumento del 51%, y el número de aspirantes a la mejor comedia aumentó un 67%, según indicó la Academia en su página web oficial.