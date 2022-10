'House of the Dragon', una final que rompe récord de audiencia

Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D'arcy HB

La guerra civil entre las casas Targaryen y Hightower, también conocida como 'la danza de los dragones', está a punto de empezar.

El episodio final de House of the Dragon que selló su primera temporada este domingo fue visto por 9,3 millones de personas, y es el season finale con más audiencia en HBO, desde la octava temporada de Game of Thrones.

Con un final que dejó a sus fanáticos en el borde de sus asientos, en el décimo y último episodio 'The Black Queen', la audiencia llegó a ver la tensión política y las tácticas de guerra de “los negros” y “los verdes” en su lucha por el trono de hierro, después de la muerte de Viserys Targaryen (Paddy Considine).

Además, se presenció la cruel muerte de Lucerys Velaryon (Elliot Grihault) junto a a su dragón Amax, a manos de su tío Aemond Targaryen (Ewan Mitchell), lo que dejó sin aliento a más de uno.

'Los negros', nombre que lleva la facción de la casa Targaryen HBO

La expectativa que deja HBO para la siguiente entrega de House of the Dragon es que, Rhaenyra Targaryen (Emma D'arcy), quien por ahora es la protagonista de la serie parece que no titubeará en atacar a los Hightower y sus aliados, a manera de venganza por el asesinato de su hijo.

Preguntas por responder

Aunque hay detalles que poco a poco se irán revelando en la fase de producción de la serie, el capítulo final de House of the Dragon dejó a sus fanáticos con incógnitas sobre la trama.

¿Realmente importa la canción de hielo y fuego? La profecía que recitó Viserys antes de morir y que según Daemon (Matt Smith) lo tuvo atrapado toda su vida.

'Los verdes', nombre que lleva la facción de la casa Hightower.

¿Quién será el jinete de Vermithor? El dragón que vimos a Daemon tratar de domar, ¿qué será de los hijos de Rhaenyra y Daemon que aún no aparecen?, ¿qué casas realmente estarán aliadas con “los negros” y “los verdes”?

Estas son algunas de las interrogantes que deberá abordar la historia en su segunda entrega.

Lo que se cocina

La serie de HBO que alcanzó los 9.986 millones de visualizadores en su estreno, siendo la producción debut más grande en la cadena de streaming, se prepara ahora para su segunda temporada, al haber sido renovada el día de ayer.

'House of the Dragon' está inspirada en la novela fantástica 'Fuego y sangre' de George R.R. Martin, autor y creador de 'Game of Thrones'. HBO

Y es que la parte dos de esta historia se empezará a filmar a inicios del próximo año. “Al igual que el alcance y expansión (de la historia) de Game of Thrones, que fue creciendo en el camino, también lo hará House of the Dragon”, advirtió Ryan Condal, el co-creador y productor ejecutivo de la precuela de Game of Thrones, en una entrevista con la revista Variety.

También discutió diferentes posibilidades para la siguiente temporada en cuando a la trama de la serie.

Se espera que la nueva entrega de la serie también tenga 10 capítulos y en estos se dé inicio a los conflictos entre Targaryens y Hightowers.

Condal asegura que la temporada tendrá un ritmo más rápido, ya que la primera tuvo que ser más lenta para desarrollar a los personajes y contextualizar a la audiencia en la historia. Además, tendrá un toque un poco más humorístico, lo que era usual en Game of Thrones.

La nueva temporada de 'House of the Dragon' empezará filmaciones a principios de 2023. HBO

El reparto principal para la próxima temporada tendrá un elenco que incluye a Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussain, Eve Best, entre otros actores que ya formaron parte de la que acaba de terminar.

House of the Dragon también contará con nuevos personajes en su segunda parte como Daeron Targaryen, cuarto hijo de Alicent Hightower (Olivia Cooke), que no apareció en la entrega número uno. Además, se conocerá a los jinetes de los nuevos dragones, quienes ya fueron mencionados por Daemon en esta temporada: Addam de Hull, Nettles, Ulf White y Hugh Hammer.

Finalmente, también aparecerán los lords de las casas que están a favor de “los negros”, siendo estos Cregan Stark y lady Jeyne Arryn del Valle.

House of the Dragon es una serie que adapta Fire & Blood, libro de George R.R. Martin, quien también escribió y es creador del universo Game of Thrones.

Esta es una historia ficticia sobre la guerra civil llamada 'la danza de los dragones'. Gracias a ese acontecimiento en Game of Thrones, los dragones se encuentran extintos con excepción del de Daenerys, la protagonista de la serie original y el libro homónimo. Este evento también es responsable de la caída de la casa Targaryen.