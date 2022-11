El peso pesado de las caricaturas japonesas vuelve a mostrar su versatilidad junto a su nueva película, One Piece Film: Red y otros proyectos que se avecinan para la franquicia

Aventuras interminables, la dirección de las siguientes producciones de 'One Piece'

Los 'Sombrero de Paja', tripulación liderada por Luffy. Toei Animation Inc.

El impacto visual que tiene el anime (series animadas japonesas), y su industria a nivel global se refleja directamente en la economía de Japón. Este sector representa el 10% del PIB de la nación asiática generando millones de yenes para las finanzas del país.

One piece no es la excepción a este fenómeno. Solamente en 2020 la franquicia generó 5.4 miles de millones de yenes entre las ventas de su manga (cómics japoneses) y anime, además de otros productos asociados a la serie como videojuegos, artbooks, revistas originales, entre otros productos.

Actualmente One Piece lleva 25 años en las pantallas de televisión del país. Además su manga es el más vendido de la revista Shonen Jump -donde es publicado de manera semanal- y de toda la historia de Japón con 516 millones de copias vendidas alrededor del mundo, ostentando un Récord Guiness por la misma razón.

Esta joya de la industria del anime sigue expandiendo su imperio y contribuyendo a Japón con el estreno de su última película One Piece Film: Red, que llegó el 3 de noviembre a salas de cine panameñas. Este es el decimoquinto largometraje de la franquicia, y el proyecto cinematográfico más esperado por los aficionados de la animación japonesa desde su primer anuncio el año pasado.

'One Piece Film: Red' tuvo su estreno en las pantallas internacionales el 3 de noviembre.

Hasta ahora la película ha recaudado $171 mil millones a nivel global, siendo la décima producción japonesa más taquillera de este año.

El filme cuenta con la dirección de Goro Taniguchi. Los fanáticos de One Piece ya reconocen al director por haber formado parte de la producción de 'One Piece: Defeat The Pirate Ganzak!', episodio especial del anime en 1998. Red también tiene las actuaciones de Kaori Nazuka, Mayumi Tanaka, Shuichi Ikeda, Kazuya Nakai, Akemi Okamura, Kappei Yamaguchi, entre otras voces conocidas por los fieles seguidores del anime.

Una nueva aventura

El largometraje es un spin off que se centra en Uta, la cantante más querida del mundo, que es reconocida por ocultar su identidad en sus actuaciones. Todo cambia, cuando la intérprete revela su rostro en una de sus presentaciones, dando a conocer que es la hija de Shanks 'el pelirrojo', villano de One Piece y el hombre que en un inicio inspiró al protagonista de la historia original, Monkey D. Luffy, para convertirse en pirata.

Aunque One Piece es muy extenso, los sucesos vistos en la película pueden ubicarse dentro de la trama inicial del anime entre la reunión de las diferentes naciones en el Mary Goise, la capital del gobierno mundial y los eventos previos a la Guerra con Wano, uno de los países dentro de la historia.

En la producción, la tripulación de Luffy, los 'Sombrero de Paja', disfruta de la presentación de Uta en Elegia, la Isla de la música, junto a tropas de la marina y otras agrupaciones de corsarios después de haber atacado a los piratas de la tripulación de Big Mom.

Pronto los 'Sombrero de Paja' se verán envueltos en un largo viaje musical al descubrir que Uta también es amiga de la infancia de Luffy, y la responsable de la destrucción de la Isla de la Música en años anteriores a los hechos que muestra la película.

La fuerza de los 'fans'

Por su parte, los fanáticos del anime se han mostrado muy emocionados por el estreno de One Piece Film: Red. Han participado en diferentes iniciativas de cines como Cinemark Panamá y otros locales dedicados a la venta de productos sobre anime para ganar entradas a esta cinta.

La franquicia tiene más de 3 mil seguidores en el país y es una de las más comentadas en redes sociales, donde los aficionados discuten y conversan sobre los nuevos capítulos todos los fines de semana.

Planes a futuro

La pluma de Eiichiro Oda, autor del manga, ha demostrado en los últimos años que aunque One Piece se encuentre en su arco final, la historia todavía tiene para rato. La aventura que comenzó para los lectores y audiencia a finales de la década de los 90, cuando Luffy comió de la fruta 'Gomu Gomu', que le brindó el poder sobrehumano de estirarse como un chicle, pronto llegará a su final en papel.

A pesar de esto, otros proyectos vienen desarrollándose a nivel cinematográfico sobre la franquicia. Uno de estos era la película animada que estrenó hace poco, y otro el live-action del anime. Este se anunció en 2017, en el aniversario del debut de One Piece, y todavía sigue en fase de producción.

Con la supervisión de Oda, el proyecto se está desarrollando bajo el Tomorrow Studios que también fue responsable de otros live-actions como el de Cowboy Bebop, distribuido por Netflix.

Esta adaptación de One Piece, estará dirigida por Steven Maeda y escrita por Matt Owens. También tendrá a actores como Iñaki Godoy, Mackenyu Arata, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson, Taz Skylar, entre otros dentro de su elenco.

La primera serie va a tener 10 capítulos de al menos 50 minutos a una hora cada uno. En los 10 episodios la audiencia podrá revivir la saga de East Blue, el inicio de la historia de Luffy en su camino a convertirse en el rey pirata y donde conoce a los primeros integrantes de los 'Sombrero de Paja'.

La cinematógrafa del live-action, Nicole Hirsch Whitaker, ha comentado que la serie no estará 100% apegada al anime original, donde habrán aspectos conocidos por los seguidores de la historia original, pero también contará con sorpresas. Además señaló que con esta adaptación desean atraer un nueva audiencia a One Piece.