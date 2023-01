Los Globos de Oro; diversidad y buen cine

La cinta 'The Fabelmans' fue la ganadora a Mejor película de drama, rompiendo las expectativas en cuanto a 'Top Gun: Maverick'. IMDB

Este martes se llevó a cabo una de las premiaciones más anticipadas del año: los Globos de Oro. En el hotel The Beverly Hilton, cientos de estrellas de la pantalla grande y chica se reunieron para celebrar las series y películas de 2022 y destacar a las mejores en sus géneros.

La ceremonia fue particularmente especial por ser la octogésima premiación en su historia y también por regresar tras las acusaciones de exclusión racial dentro de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, responsable de la organización de los premios y de escoger a las cintas que clasifican en estos.

Este año, el actor y comediante Jerrod Carmichael fue el presentador de la ceremonia, lo que según él fue un movimiento de “reivindicación”, al comentar durante su discurso de apertura: “Estoy aquí porque soy negro”. Carmichael se permitió unos cuantos chistes más sobre la frágil posición de la Asociación de Prensa Extrajera de Hollywood en cuanto a las acusaciones de racismo al no contar con ningún crítico negro dentro de un compendio de 87 profesionales durante 2021.

“Este show, los Globos de Oro, no fue transmitido el año pasado porque The Hollywood Foreign Press Association –que no diré que es una organización racista, pero que no tuvo a ninguna persona afrodescendiente desde que George Floyd fue asesinado– así que... hagan con eso lo que quieran”, comentó en su discurso, sacando algunas risas del público presente.

Evan Peters recogió su primer premio internacional por su trabajo como Jeffrey Dahmer. NBC

Aun con los tonos satíricos, la ceremonia contó con diversidad en su premiación dando estatuillas a Angela Bassett por su interpretación de la Reina Ramonda en Black Panther: Wakanda Forever ganando como Mejor actriz de reparto, y a Michelle Yeoh por su interpretación de Evelyn Quan en Todo en todas partes al mismo tiempo, ganando como Mejor actriz en un musical o comedia.

Bassett se convirtió en la primer intérprete en ganar un premio por su actuación en una película de Marvel, destacando al género de fantasía y superhéroes en la ceremonia. Asimismo, Yeoh destacó en su discurso por bromear con “darle una paliza” a la orquesta al subir el volumen a la música para acortar el recibimiento de su premio.

La actriz de 60 años recordó su primer día en Hollywood y agradeció haber trabajado con “personas excepcionales” durante su carrera.

Cintas destacadas

Latinoamérica fue reconocida con la victoria de 'Argentina, 1985' como Mejor película de habla no inglesa, dirigida por Santiago Mitre. IMDB

En la premiación se encontró a la cinta irlandesa de comedia negra, Banshees of Inisherin (dirigida por Martin McDonagh) –que lamentablemente no cuenta con planes de estreno en Panamá hasta el momento, según información de prensa–, ganando el premio a Mejor película musical o comedia en su carrera contra Babylon, Todo en todas partes al mismo tiempo, Glass Onion, y Triangle of Sadness.

En su reparto, el actor irlandés Colin Farrell fue el ganador a Mejor actor en una película musical o comedia, por su interpretación del bonachón Pàdraic, quien intenta a toda costa mantener su amistad con Colm Doherty (Brendan Gleeson) en medio de un momento ácido de su relación y el cambio de estación en Irlanda. La cinta también obtuvo el galardón a Mejor guion, siendo sus contrincantes Tár, Todo en todas partes al mismo tiempo, Women Talking (Sarah Polley), y The Fabelmans.

Como una victoria para Latinoamérica, Argentina, 1985 recibió el galardón a Mejor película de habla no inglesa, reconociendo al director, productor y escritor Santiago Mitre, por la historia cruda de la realidad política y social del país sudamericano. “Gracias a todos los que, desde la dictadura, han seguido trabajando para hacer una mejor Argentina. Sigan luchando por Argentina, los quiero”, comentó Mitre en el escenario al recibir la estatuilla.

La mayor competencia de la premiación de debatió entre la cinta de Steven Spielberg, The Fabelmans, Elvis de Baz Burnham, Avatar: El camino del agua de James Cameron, Tár de Todd Fields, y Top Gun: Maverick de Joseph Kosinski, por el premio a Mejor película de frama. Al final, The Fabelman recogió la estatuilla y Spielberg recibió también el premio a Mejor director, yendo en contra del dúo The Daniels por Todo en todas partes al mismo tiempo, Baz Burnham, Martin McDonagh y James Cameron.

Uno de los favoritos, Austin Butler, recibió su primer premio por su interpretación de Elvis Presley. IMDB

Por su parte, Guillermo Del Toro apuntó el premio a Mejor película de animación por su versión de Pinocho estrenada en diciembre de 2022. La cinta ha sido receptora de múltiples críticas positivas tras la lucha de expectativas entre el trabajo de Del Toro y Disney con su propio remake de Pinocho de 1940. “Estoy feliz de estar con ustedes, algunos estamos borrachos, ¿qué podría ser mejor?”, bromeó Del Toro en su discurso de aceptación, “ha sido un gran año para la animación, porque no es un género para niños, es un medio”.

En cuanto a la mejor actuación en el género de drama, Austin Butler recibió el galardón a Mejor actor en una película de drama por su protagonismo en Elvis, siguiendo la vida y éxito del Rey del rock and roll, Elvis Presley.

Butler se había mantenido como uno de los favoritos al premio por su dedicación a encarnar a Presley en su presentación. Se enfrentó a Brendan Fraser por The Whale, Hugh Jackman por The Son, Bill Nighy por Living, y Jeremy Pope por The Inspection.

En cuanto a las mujeres, Cate Blanchett recogió el galardón a Mejor actriz en una película de drama por su rol principal en Tár que sigue la vida de la directora de orquesta Lydia Tár –que no se basa en una persona real en particular– en una historia cargada de música, compasión y momentos trágicos necesarios para resaltar los altibajos del personaje.

Blanchett se enfrentó a las actuaciones de Olivia Colman en Empire of Light, Viola Davis en The Woman King, Ana de Armas en Blonde, y Michelle Williams en The Fabelmans.

Asimismo, el reparto de Todo en todas partes al mismo tiempo recibió un segundo galardón, esta vez para Ke Huy Quan, como Mejor actor de reparto en una película musical o comedia, sobrepasando a Brendan Gleeson en The Banshees of Inisherin, Barry Keoghan en The Banshees of Inisherin, Brad Pitt en Babylon, y Eddie Redmayne en The Good Nurse.

En la sección musical, el premio a Mejor canción fue otorgado a Naatu Naatu creada por M.M. Keeravani, Kala Bhairava, Rahul Sipligunj para la cinta de acción RRR.

Pero el galardón a Mejor banda sonora fue para Babylon a cargo de Justin Hurwitz, quien también trabajó en cintas como La, La, Land (2016) y Whiplash (2014).

La televisión hace su entrada

En la sección de series, mini series y antologías, una de las más destacadas y anticipadas fue House of the Dragon de HBO Max, la precuela de la serie insignia Game of Thrones, y que tuvo consultoría directa del autor George R.R. Martin.

La serie obtuvo el galardón por Mejor serie de drama contra series como Better Call Saul, The Crown, Ozark y Severance.

En la categoría de Mejor actor en una serie de drama, el ganador fue Kevin Costner por su trabajo en Yellowstone (Paramount Plus, Peacock), una serie que se centra en Costner como el patriarca de una familia que busca proteger su rancho y su estilo de vida de las adversidades de inmobiliarias y e paso del tiempo.

La actriz de Spider-Man: Homecoming, Zendaya, recibió el galardón a Mejor actriz en una serie de drama por su protagónico papel en Euphoria (HBO Max).

Mientras, en la categoría a Mejor actriz en una serie musical o comedia, Quinta Brunson se llevó la estatuilla por su trabajo en la serie Abbott Elementary, que cuenta la vida de diversos profesores y su trabajo por mejorar la vida de sus estudiantes en medio de las dificultades.

En cuanto a Mejor actor en una serie musical o comedia, el galardón fue para Jeremy Allen White en The Bear. Como Mejor actor de reparto en una serie, serie limitada o película para televisión se galardonó a Paul Walter Hauser por su trabajo en Black Bird, una miniserie detectivesca y de suspenso.

Por su parte, la estatuilla a Mejor serie limitada fue para White Lotus (HBO Max), la cual cubre las experiencias de diferentes huéspedes en la residencia del mismo nombre y ha sido renovada como una serie de antología que cambiará de personajes en cada temporada.

La serie recibió un segundo galardón, esta vez para la actriz Jennifer Coolidge como Mejor actriz en una serie, serie limitada o película para televisión, siendo la única actriz en repetir personaje durante las dos temporadas de The White Lotus.

Así, uno de los premios más destacados de la ceremonia fue el de Mejor actor en una serie limitad o película para televisión, siendo galardonado Evan Peters tras su interpretación como Jeffrey Dahmer, un criminal caníbal responsable de la muerte de más de 14 jóvenes en Estados Unidos, retratado en la serie Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story. En su discurso, Peters destacó: “Gracias a todos los que apoyaron la serie. Fue difícil de hacer, difícil de ver, pero esperamos que hayamos podido sacar algo bueno de todo esto”.