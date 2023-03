Victorias inesperadas y nuevas predicciones en los SAG Awards 2023

Daniel Scheinert, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jonathan Wang y Daniel Kwan, de la película 'Everything Everywhere All At Once'. EFE

La temporada de premiaciones cinematográficas y de TV en EE.UU. va llegando a sus últimas paradas, y esta semana fue el turno de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood, conocidos como los SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) en su 29 edición en el Fairmont Century Plaza, California. La gala recibió a estrellas de la gran pantalla como Jaimie Lee Curtis, Jessica Chastain, Cate Blanchett, Viola Davis, Andrew Garfield, Jason Bateman, entre otros.

A diferencia de los Globos de Oro o los Óscar, los SAG permiten a los actores y actrices tener una entrada más jovial y divertida a la ceremonia, sin muchos preámbulos ni momentos estirados. Esto se vio muy bien representado con las participaciones de Jenna Ortega (protagonista de 'Merlina'), Amy Poehler, Emily Blunt y Andrew Garfield, las cuales se especializaron en ser ice-breakers para la ceremonia en medio de numerosas nominaciones a series y películas de drama.

Asimismo, los SAG son vistos como una antesala de predicciones para conocer a los posibles ganadores de las nominaciones más importantes de los Óscar (que se llevarán a cabo este 12 de marzo) tales como Mejor actor, Mejor actriz y Mejor película. Esto se debe a que los premios son votados por los 122 mil miembros del sindicato de actores principales, algunos de los cuales también son miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización detrás de los Premios de la Academia. De hecho, 8 de los últimos 10 actores principales ganadores de los premios SAG ganaron el Óscar.

Uno de los cambios en la premiación fue la transmisión en directo de los mismos a través del canal de Youtube de Netflix, siguiendo el modelo de dejar atrás los canales de televisión por cable y mudarse enteramente a las plataformas de streaming. El sindicato ya anunció que en 2024 la premiación se transmitirá a través de Netflix. Se espera que otros premios se muden completamente a las plataformas de streaming, así como los Óscar que se transmitirán simultáneamente por el canal TNT y la plataforma HBO Max.

Una gran sorpresa dentro de los SAG fue el éxito rotundo de Todo en todas partes al mismo tiempo (2022), dirigida por The Daniels (Daniel Kwan y Daniel Scheinert), al ganar todas sus nominaciones en las categorías de películas: Mejor actriz (Michelle Yeoh), Mejor actor de reparto (Ke Huy Quan), Mejor actriz de reparto (Jaimie Lee Curtis), y Mejor reparto en una película. Las categorías donde no participó la cinta fueron Mejor actor y Mejor conjunto de dobles en una película de acción.

Yeoh aceptó emocionada la estatuilla, siendo su primera en estos premios, mientras compartió: “Esto no es solo para mí. Esto es para todas las niñas que lucen como yo”. Yeoh continuó diciendo que los artistas negros y los actores de comunidades subrepresentadas quieren un “asiento en la mesa”. “Muchos de nosotros necesitamos esto”, compartió desde el escenario. “Queremos ser vistos. Queremos ser escuchados”.

Asimismo, su coestrella Ke Huy Quan indicó al aceptar el premio a Mejor actor: “Este momento ya no me pertenece solo a mí. También pertenece a todos los que han pedido un cambio”. Quan, una exestrella infantil que apareció en Indiana Jones and the Temple of Doom, dijo que se alejó de la profesión por falta de oportunidades. “El paisaje se ve tan diferente aquí que en ese entonces”, dijo. Tanto Quan como Yeoh se convirtieron en los primeros actores asiáticos en recibir el premio en sus respectivas categorías en la historia de la premiación.

Estas victorias también suman a su posición como cinta favorita para ganar el preciado premio a Mejor película en los Óscar, posicionando a la productora A24 como una de las más arrasadoras en esta temporada de galas. A24 también produjo The Whale, una cinta que narra la historia de Charlie, un profesor gay con obesidad que sufre por la pérdida del amor de su vida y el alejamiento de su hija, mientras busca dejar un buen legado de su vida.

Por su parte, Jamie Lee Curtis también representó una sorpresa en la premiación al ganar el premio a Mejor actriz de reparto en vez de Angela Bassett, quien contaba con el favoritismo en las predicciones gracias a su actuación como la reina Ramonda en Black Panter: Wakanda Forever. En su discurso, Curtis lloró al aceptar el premio, señalando que: “Muchas personas en nuestra industria que son actores no pueden hacer este trabajo, y miras noches como esta y piensas: ¿alguna vez será posible para mí?. Y sé que me miras y piensas, 'bueno, bebé nepo' y lo entiendo totalmente. Pero la verdad es que tengo 64 años y esto es simplemente increíble”.

Ante un artículo publicado en la New York Magazine en su edición de diciembre 2022-enero 2023 titulado, 'She has her mother's eyes. And agent: Extremely Overanalysing Hollywood's Nepo Baby Boom' escrito por el periodista Nate Jones, la ola de comentarios sobre los nepo babies, es decir, actores famosos que son hijos de otros actores famosos y distintas celebridades, se ha hecho notar rápidamente llegando a los labios de Curtis de forma jocosa y ligera. La hija de los actores Tony Curtis y Jane Leigh Curtis comentó sobre ser una nepo baby, crecer rodeada de actores hasta querer llegar a ser una y sus inicios en la serie 'Operation Petticoat' y luego llegar a una audición de una “pequeña película de horror de bajo presupuesto llamada 'Halloween'” que la lanzó al estrellato.

“Amo este trabajo, amo ser una actriz, amo a los actores y a los que realizan sus sueños”, indicó en parte de su discurso y en una sección pre-ceremonia donde algunos asistentes de la premiación decían su nombre y las razones por las que “aman ser actores”. La sección contó con participaciones de Curtis, Niecy-Nash Betts, Bob Odenkirk, Quinta Brunson y Janelle James.

Como parte especial de la premiación, Andrew Garfield ('Tick, Tick…Boom!') fue el encargado de presentar el premio SAG Life Achievement Award a la actriz ganadora del premio SAG y del Óscar, Sally Fields, su coprotagonista en las películas de The Amazing Spider-Man. Según SAG, el premio es “el mayor tributo que el sindicato de artistas otorga anualmente a un actor por sus logros profesionales y humanitarios”.

Otro actor que también se alzó en victoria dentro de la categoría de filmes fue Brendan Fraser (La momia, George, de la selva), recibiendo el premio a Mejor actor. Tras un aplaudido regreso a Hollywood y una controversia de por medio, Fraser se ha encontrado con una gran recepción de premios por su papel como Charlie en la cinta The Whale. Esta interpretación también le mereció el premio a Mejor actor en los Critic's Choice Awards y se asoma como favorito para alcanzar la misma estatuilla en los Óscar. En su categoría se encontraban sus competidores Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Bill Nighy (Living) y Adam Sandler (Hustle).

En su discurso, Fraser reflexionó sobre recibir su tarjeta SAG en 1991. “Si le hubieran dicho a ese tipo en ese entonces que estaría parado aquí, no te habría creído”, comentó. “Nunca hubiera creído que me iban a ofrecer el papel de mi vida en este personaje, Charlie. Es alguien que está en una balsa de remordimientos, pero está en un mar de esperanza. Y he estado en ese mar, y he montado esa ola... y también he tenido esa ola aplastada hasta el fondo del océano”, agregó.

En cuanto a la sección televisiva, también se recibieron algunas sorpresas, tales como la victoria de Jeremy Allen White al ser nombrado Mejor actor en una comedia televisiva por su actuación como un talentoso chef que intenta salvar un restaurante en apuros en 'The Bear' (Hulu), y Jean Smart ganó el premio a la Mejor actriz en una comedia televisiva por su trabajo como comediante en stand-up en 'Hacks' (HBO Max). Por su parte, Jason Bateman alcanzó el premio a Mejor actor en una serie de drama por su papel como un experto en lavado de dinero en la reciente temporada de 'Ozark' (Netflix).

Entre otros giros inesperados, Sam Elliott ganó el premio al Mejor actor en una película para televisión o miniserie por su rol en '1883' (Paramount+) sobre el muy favorecido Evan Peters por su rol en 'Monster: The Jeffrey Dahmer Story' (Netflix) y Paul Walter Hauser por su participación en la serie de suspenso criminal 'Black Bird' (AppleTv+), mientras que Jessica Chastain se llevó el premio a la Mejor actriz en una película para televisión o miniserie por su papel en George y Tammy (Paramount+) en lugar de Amanda Seyfried, la estrella ganadora del Emmy por 'The Dropout' (Hulu), serie basada en la emprendedora tecnológica Elizabeth Holmes y sus estafas.

El premio a Mejor reparto en una serie de comedia fue para el reparto de 'Abbott Elementary' (Hulu), una serie basada en la ficticia escuela primaria Willard R. Abbott, una escuela pública predominantemente negra de Filadelfia donde un equipo de documentaristas está grabando la vida de los maestros que trabajan en escuelas mal administradas y con fondos insuficientes. En la categoría de Mejor actriz en una serie de drama se alzó Jennifer Coolidge ('Legalmente Rubia') quien actúa como una heredera consentida en la serie 'White Lotus' creada por Mike White. La serie también ganó el premio a Mejor reparto en una serie de drama.

En esta edición, los SAG hicieron mayor énfasis en dar tiempo suficiente para que cada ganador dijera su discurso a gusto, algunos alcanzando más de un minuto de duración, y se destacó el ingenio de los presentadores en sus cuadros cómicos. En general, los SAG presentaron una imagen más amigable y divertida que los premios anteriores en los últimos años durante y pospandemia.

Queda esperar la llegada de los Óscar, donde luego del resultado de los SAG se podría colocar en la lista de favoritos a Brendan Fraser (The Whale), Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo) y la cinta de The Daniels, así como a Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan. Aunque para dicha premiación habrá más contrincantes para Todo en todas partes al mismo tiempo y se incluye la categoría a Mejor director, la cual no se encuentra listada en los SAG.

Los premios Óscar se transmitirán a través del canal TNT y la plataforma HBO Max a las 8:00 p.m. (hora de Panamá) el 12 de marzo de 2023.