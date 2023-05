Llega al istmo el Voice Talent Panamá 2023

El doblaje encapsula la pasión y el trabajo de voz de miles de actores en todo el mundo para dar vida a personajes únicos. Cedida

Recuerdo tener ocho años y ver por primera vez la película Tierra de osos (2003) en una copia VHS, sentada frente a la televisión y sosteniendo un bol de palomitas, sintiendo todas las emociones que personajes como Kenai, Koda y los alces Tuke y Duke me transmitían a través de la pantalla y sus voces. Mi fascinación por la actuación de voz nació en ese instante, y se ha mantenido luego de horas memorizando sus diálogos y aprendiendo sus interpretaciones, compartiendo con la complicidad de mi familia, diversas frases de películas que hasta hoy resuenan en nuestras conversaciones. Así, el doblaje se convirtió en algo impactante en mi vida como en la de miles de personas más.

Este sentimiento es compartido por las locutoras y comunicadoras Jennifer López, Nairobi Dacosta y Maitte Maizón, quienes se unieron con entusiasmo para crear un espacio en Panamá donde locutores, actores de doblaje y aspirantes pudieran conocer de primera mano las mejores técnicas y vías de aprendizaje para mejorar en esta apasionante labor. López, quien también pertenece al gremio de artistas de la voz, se coloca el sombrero de organizadora y creadora principal de este evento al que bautizaron diseñado para traer a diversos exponentes del doblaje y la locución comercial en Latinoamérica, tales como Isabel Juncá, Daniela Sierra, Didier Rojas y Elsa Covián, además de generar una plataforma de networking y enseñanza-aprendizaje en pro de una carrera muchas veces infravalorada en nuestro país.

En una conversación para este diario, López, Maizón y Dacosta compartieron los orígenes de este evento –que se llevará a cabo el 19 y 20 de mayo en la ADEN University–, nacido como un sueño de aplicar lo aprendido en más de 25 años de experiencias en la industria de la comunicación y el entretenimiento. “Comenzamos el proceso de contactar a cada expositor individualmente, luego de decidir que trataríamos de traer a varios para dar mayores opciones a los asistentes”, comentó López en la entrevista, “y lo mejor fue que todos están emocionados por venir; para varios es su primera vez en Panamá y traen consigo temas especializados, tanto en actuación como presentación de la voz, desde sus experiencias”.

El actor de doblaje y locutor comercial dio voz a Jaden Yuki de la serie Yu-Gi Oh! Cedida

Más que un evento solo para actores o locutores, Dacosta indicó que Voice Talent brinda un programa amplio de temas que beneficiará a “todo profesional que quiere hacer uso correcto y adecuado de la voz, así como mejorar su proyección al comunicar algo en público, reuniones, y otros, ya que quizá muchos sienten que no logran hacerse entender de forma fácil y clara”. La productora y reportera también destacó que buscan atraer a profesionales en diferentes ámbitos: “Sería genial ver a doctores, abogados, enfermeros, emprendedores y demás entusiasmarse por aprender a proyectar su voz y tener una mejor comunicación con el público que manejan, ya que es algo que aún falta fortalecer en Panamá”.

Para Maizón, Voice Talent representa un catálogo de herramientas para dar mayor confianza a los profesionales que buscan esclarecer sus ideas y comunicarlas de forma efectiva para sus negocios o proyectos. “Tuve un acercamiento con una emprendedora a quien le cuesta comunicar sobre sus productos por causa de la 'pena', lo que es bastante común, y queremos mostrarles a las personas que a través de su voz y la práctica, pueden crecer económicamente y llegar a una audiencia mayor con sus servicios”, contó.

Sobre doblaje y la industria

La actriz y directora de doblaje Elsa Covián comparte sobre sus 36 años de experiencia en la industria Cedida

Asimismo, el trío de expertas concordó en que uno de sus objetivos es presentar una plataforma estelar para el desarrollo del doblaje en Panamá, posicionándola como un hub en crecimiento. “Este es el inicio de muchas cosas para Panamá, porque aquí estamos acostumbrados a locutar para Panamá, y todo es interno, pero no nos abrimos ni pensamos que hay todo un mercado latinoamericano, todo un mercado estadounidense, que también demanda voces diferentes, no siempre las mismas, y creo que si Colombia, Argentina, Chile y México suenan, ¿por qué no puede sonar Panamá?”, señaló López, quien cuenta con estudios en AVoz Academia de Bogotá.

El actor de voz y locutor comercial colombiano Didier Rojas es uno de los expositores invitados, quien con entusiasmo y una sonrisa permanente conversó con este diario sobre su llegada a Panamá este 19 y 20 de mayo para Voice Talent. Rojas comenzó su carrera como actor de doblaje en 2008, tras haber estudiado posproducción de audio para cine y televisión, prestando su voz para un personaje de la serie de televisión El libro de la selva. Sus pinitos fueron empíricos y estudiando “con guiones que eran tirados a la basura”, cuenta, y tras ocho meses de trabajar en cabinas observando a otros profesionales, pudo tomar la oportunidad de oro y comenzar su propio camino.

“Fue amor a primera vista”, indicó, “al ver a todos esos actores frente a los micrófonos, decidí que quería ser parte de eso”. Ya van 15 años de ese amor por el doblaje y cientos de personajes bajo su firma, algunos como Brad Pitt (A river runs through it), Dave Lizewski Kick-Ass), Josh Wheaton (Dios no está muerto 1), Anoush Norouzi (Cobra Kai), Paulie Bleeker (Juno), Ben Wheeler (Baby Daddy), Jaden Yuki (Yu-Gi-Oh! 3D Más allá del tiempo), entre otros. Su pasión lo ha llevado a trabajar para marcas internacionales como A&E, History Channel, Natgeo, Discovery, Universal, Canal E! Entertainment, Lifetime, HBO, Cinemax, Cinecanal, Fox, TNT, y demás.

Diversos panelistas de Colombia y México se darán cita este 19 y 20 de mayo en el ADEN University de Panamá. Cedida

Rojas describe su día a día como un “trabajo exigente, pero apasionante” en el que no cabe la monotonía, sino constantes retos de crecimiento en su arte. “Es importante reconocer que es una rama de la actuación, por lo que es importante estudiar actuación para conocer lo que podemos o no hacer con nuestro instrumento [la voz], saber las técnicas correctas para transmitir emociones reales y cuidar de la voz para evitar fatigas o lastimarnos”, anotó.

Tras adentrarse en el doblaje, Rojas hizo un pequeño salto hacia la locución comercial donde empezó “tocando puertas en diversos estudios de grabación” y entrenando nuevamente su voz para “no sonar a actor de doblaje con un estilo marcado”, sino poder versatilizar su instrumento en los textos. “Son campos muy parecidos, pero ahora las marcas quieren ser muy auténticas, muy reales y quieren que hablemos de una manera muy natural, muy conversacional. Entonces creo que me ayudó mucho no haber tenido 'mañas' como locutor y no tener este sonido de la radio, que puede ser muy ceremonioso”.

En su plan como expositor, Rojas hablará sobre el arte de ser locutor comercial, que implica “transmitir no solamente una voz bonita, sino el alma, la verdad de una manera muy honesta y muy auténtica y real”. El locutor indicó que hay que “ir cambiando un poco este concepto de que somos locutores y más bien pensar que somos artistas de la voz”. Con esto, señala que como un artista de la voz, todo el tiempo “debemos estar creando o innovando y haciendo composiciones con diferentes textos”, así como preparándose en el conocimiento de herramientas como producción, ingeniería de sonido, cómo llegarles a los clientes, la actualización de los demos y el fortalecimiento de habilidades blandas. “Puedes tener el talento, puedes tener la voz, puedes tener los equipos, pero si no tienes esta calidad y esta parte humana que nos exige la industria, difícilmente se van a abrir puertas”, apuntó.

Covián dio voz a Oliver Atom de la serie 'Supercampeones'. Cedida

Por su parte, la actriz y directora de doblaje mexicana Elsa Covián compartió sus expectativas para el evento, en el que también será expositora y mostrará sus lecciones más importantes a la hora de crear un personaje a partir de la voz. Con 36 años de experiencia ininterrumpida, Covián ha presenciado y aprendido mucho, pero se mantiene emocionada con cada nuevo proyecto y destaca que “uno nunca termina de aprender”.

Su voz ha dado vida a personajes como Baby Bop (Barney y sus amigos), Lily Moscovitz (El diario y de la princesa 1 y 2), Oliver (Supercampeones), Lana (Smallville), Brenda (Beverly Hills), Megan (Drake & Josh), Pablo (Los Backyardigans), la princesa Clara (La casa de los dibujos),y otros; mientras que también ha sido la voz de Natalie Portman, Liv Tyler y Jennifer Conelly, obteniendo el Premio Lavat en 2021 como mejor actriz de doblaje live action.

Para Covián, la pandemia significó una evolución en la forma de grabar, pero también una prueba de que se hace el trabajo “por amor” y por la emoción de dejar una huella para las generaciones que ven los programas y películas dobladas. Ahora, como directora de doblaje es consciente de los cambios que se dan frente al micrófono y fuera de la cabina. “Al principio creo que todos teníamos mucho miedo de qué iba a pasar con nuestra industria, después lo que hice fue adaptarme. Lo vi como algo que me estimulaba y que me llenaba de adrenalina”, contó a este diario, “el adaptar mi estudio y darme cuenta que la forma de dirigir y la forma de actuar iba a cambiar porque debes tener conciencia de todas esas cuestiones tecnológicas que te rebasan, pero que juegan un papel muy importante en el ritmo de la grabación. Como directora tienes que darle más tiempo a los actores de lo que les darías en modalidad presencial”.

Daniela Sierra y Didier Rojas prestaron sus voces para personajes de 'Encanto', la cinta de Disney de 2021. Cedida

Como directora, en su primera visita a Panamá, traerá consigo temas como la realidad de la industria del doblaje en México y cómo adentrarse a un personaje. “Quiero transmitirles la manera de poder abordar a tus personajes ayudándote de ciertos elementos en la narrativa audiovisual, como qué tomar y qué no de aquello que estás viendo en la imagen para adentrarte y lograr una interpretación precisa, porque el doblaje es una actividad de alta precisión”.

Con una alegría contagiosa, la actriz subrayó la importancia de ser versátiles como artistas de la voz, y la emoción de llegar al istmo para compartir sus conocimientos. “Es muy bueno tener cuidado del instrumento de la voz, para que al pasar los años usted pueda hacer todos los personajes que quiera. Es una responsabilidad cuidar tu aparato articulador, seguir entrenando y seguir perfeccionando el uso de tus resonadores, que es lo que te lleva a darle diferentes tonos, matices y colores a tu voz”, destacó, “yo sigo aprendiendo, sigo entrenando porque esto no termina nunca”.

Con grupos reducidos para esta primera edición de Voice Talent, los panelistas podrán brindar experiencias más íntimas y personalizadas a los asistentes. “Agradecemos a todos los que nos han mostrado su apoyo en este nuevo evento para crear un espacio de aprendizaje e impulso tanto para profesionales como para aspirantes”, comentó Dacosta. Asimismo, López indicó que todo profesional debe “aprender a ser más humilde, tener los pies sobre la tierra y saber que todos los días podemos aprender algo nuevo, aprender de otras personas con diferentes niveles de experiencia”.