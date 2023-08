‘Only Murders in the Building’ vuelve con un nuevo misterio

Dos nuevos capítulos de la comedia dramática de Hulu, Only Murders in the Building, estrenaron hoy para dar inicio a la tercera temporada de la serie.

En la entrega anterior de esta producción los tres personajes principales, protagonizados por Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short, resolvieron la muerte de una de las inquilinas de su edificio a manos de la asistente de una de sus vecinas, quien planeaba volverse famosa al resolver el asesinato que ella misma había cometido junto a su pareja.

En la entrega anterior resolvieron el asesinato de Bunny, la presidenta de inquilinos del edificio donde residen.

Al final de esta temporada hay un salto de un año en el que se ve a los protagonistas seguir con sus vidas luego de finalizar el caso, sin embargo, uno de ellos se ve enfrentado a un nuevo misterio cuando presencia la muerte de uno de sus actores en una obra de Broadway.

El elenco de esta serie contará con nuevas adiciones en esta tercera temporada, entre estas se encuentran Meryl Streep, quien interpretará a Loretta Durkin, una actriz a la que no le ha ido tan bien en el mundo del teatro, mientras que Paul Rudd tendrá el rol de Ben Glenroy, el actor que fue asesinado.

Otros de los actores que harán apariciones en esta tercera temporada son Da'Vine Joy Randolph como el detective Williams; Ryan Broussard como Will Putnam, Zoe Colletti como Lucy, Tina Fey como Cinda Canning, Michael Cyril Creighton en el rol de Howard, Nathan Lane como Teddy Dimas, y James Caverly dará vida a Theo Dimas.