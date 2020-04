Oda al jabón

Acercando el jabón hasta mi cara

su cándida fragancia me enajena.

No sé de dónde vienes, aroma,

¿de la provincia vienes?

¿De mi prima?

¿De la ropa en la artesa

entre las manos

estrelladas de frío?

¿De las lilas aquellas,

ay, de aquéllas?

¿De los ojos de María campestre?

¿De las ciruelas verdes en la rama?

¿De la cancha de fútbol y del baño

bajo los temblorosos sauces?

¿Hueles a enramada, a dulce amor

o a torta de onomástico?

¿Hueles a corazón mojado?

¿Qué me traes, jabón, a las narices

de pronto en la mañana,

antes de entrar al agua matutina

y salir por las calles

entre hombres abrumados

por sus mercaderías?

¿Qué olor de pueblo lejos,

qué flor de enaguas,

miel de muchachas silvestres?

¿O tal vez es el viejo olvidado

olor del almacén de ultramarinos

y abarrotes, los blancos lienzos

fuertes entre las manos de

los campesinos, el espesor feliz

de la chancaca,o el aparador

de la casa de mis tíos

un clavel rojo como un

rayo rojo, como una flecha roja?

¿Es eso tu agudo olor a tienda

barata, a colonia inolvidable,

de peluquería, a la provincia pura,

al agua limpia?

Eso eres, jabón, delicia pura,

aroma transitorio que resbala

y naufraga como un pescado ciego

en la profundidad de la bañera.