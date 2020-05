Gustavo Batista Cedeño penetrando en los jardines

Javier Alvarado

Fue la emancipación del viento o su

osadía por penetrar en los jardines

Por otear su áncora de esparto entre

los volúmenes de libros

Y entre las sombras desgarradas de

otra ausencia, Donde la liebre

esparce su ceguera Y la zanahoria

que cuelga de nosotros va ladrando

Con rabia, con exorcismo

Con tildes coscorroneando las vocales

En el resfriado abecedario

De falsas ilusiones por la carne

—sempiterna y conmovida—

Y no es que tengamos sueños o calabozos

Como dolores de cabeza o fiebre o una

respiración de amante

—Terriblemente antigua —

Sobre el hombro o el oído,

Lo que sí quiero oír

Son otras respiraciones que vayan

tatuando adolescencias en el pecho

O una multitud de astros que se

pueblen a la lengua

Como un cayado de profeta.

Tú fuiste destinado a la geografía

y a la historia

Y muy pocos pudieron penetrar en tus

ojos y en tu sangre

Con un mármol oscuro diezmaron

los delfines

Que se bañaban una y otra vez en

las piletas de tu nombre

Como un senado antiguo que deliberara

en nuestra contra

Y tendríamos que bebernos los almácigos,

la posesión y el veneno

De locura,

Si hay enfermeros castrados

que nos colocan las camisas de fuerza

Una guirnalda que va despacio

royéndonos la carne

Hasta conocer

El augurio de los huesos

Pues tú lo dijiste: deseos nunca

realidades

Tu única realidad fue manejar el

verso limpio y navegar desnudo

En las barcazas,

Con esa libertad de asilar

extraños ritmos

O pescas inconclusas que herían

al boticario de madera

Blandamente estrellado sobre

la tierra como un bosquejo de huevo

Sin una yema cuadrada u olfateada

Que se define en la falacia del mar.

Es una hierba o un río que nos

penetra por la nariz;

Pero que ya no se respira

Una mañana inconsulta, evaporada

Que contemplamos desde

los muelles del hambre

La desesperación de la rosa por

seguir aromando

los antiguos y modernísimos poetas.

La rosa ya no es la rosa

Es simplemente una rosa.

Nos suena como un olvido de llaves,

Como caídas de agua

Que perpetuamente van cargando troncos

Y ramas con ojos de ahogados

O melindrosas azucenas que trepan

Desde el cieno hasta la boca

Donde en una cabaña con

las piernas cruzadas

Y con un gran Marlboro rojo

Nos espera la muerte para maquillarse

Pues lo afirmaste: la muerte es un

espejo sobre los brazos de otros

Y yo oigo esa sacudida que da

el mar con violentos peces.

Hemos de fabricarte un ancla

de metal o de madera

Dependiendo del material que

nos proporcionen las magias y los dioses

El aliento de las colinas que se

congela en la burbuja de otro llanto

Asimilando el meditar de

los niños que saltan soga

Y que tú observas desde

tu milenaria cubierta

Como un último marinero que

espera el pitido

La letra del humo y el ejercicio

poético antes de zarparse..