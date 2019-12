Yael Danon, un prodigio musical

La talentosa judío-panameña de 13 años ha comenzado a pavimentar el camino hacia el éxito , tras ser coronada como ganadora del Israel's Got Talent 2019. Ahora, presenta su nuevo sencillo 'Dreaming On'

Yael Danon ha estudiado actuación y danza, además de canto, desde los 8 años. Larish Julio|La Estrella de Panamá

Sea desde un escenario o frente a la cámara, Yael Danon es una joven auténtica y divertida, centrada en los estudios, su pasión por el canto y las artes escénicas. Con una inextinguible sonrisa detalló a La Estrella de Panamá sobre su crecimiento musical y sus próximas metas.

A pesar de su corta edad, la ganadora de Israel's Got Talent 2019, en la sección juvenil, se ha dedicado a dejar una huella en la industria musical habiendo lanzado dos canciones propias y realizado viajes internacionales para presentarse ante autoridades gubernamentales y junto a diversos artistas. “Soy afortunada de hacer lo que amo”, afirmó la joven cantante.

Prev Next Yael junto a Sebastián Yatra en su concierto. Cedida

Yael representó a Panamá en la categoría juvenil. Cedida

Fue telonera de Ricardo Velásquez en 2017. Cedida

Yael Danon (2006, Panamá) nunca pensó realizar su sueño de cantar frente a miles de personas tan pronto en la vida, sin embargo, tras haber sido seleccionada para participar en el concurso israelí la historia dio un vuelco, lo cual le permitió alcanzar el éxito rápidamente, pero no sin mucho esfuerzo. “El mayor reto que sigo superando cada día es balancear mis estudios con la danza y el canto”, contó la artista, “no puedo descuidar una por centrarme en las otras, hay que tener organización”.

Tras su victoria en Israel, Yael se presentó en La Knesset, el parlamento israelí, donde deleitó con su voz a las máximas autoridades del país y participó de la entrega de los Premios de la Fundación Wolf a científicos y artistas. Asimismo, a su regreso en Panamá tuvo la oportunidad de ser telonera para el cantante colombiano Sebastián Yatra durante su concierto en suelo istmeño, una experiencia que la joven tildó de “inolvidable” e “increíble”. La cantante de 13 años también ha compartido escenario con el cantautor panameño Arian Abadi, “estar junto a él fue un momento espectacular”, destacó.

Con su segundo sencillo bajo el nombre 'Dreaming On' —lanzado al público hace poco menos de una semana—, ya alcanzando más de cien mil vistas, Danon expresó su emoción al poder dar contenido nuevo a sus fanáticos. “Dreaming On se trata de seguir soñando y seguir avanzando”, señaló la joven, “es saber que aunque pueden haber personas negativas en el camino siempre habrá más personas positivas que te van a apoyar y a darte el empujón que necesitas para seguir adelante”.

Su primer single llamado 'To Change' fue presentado al público en abril del presente año y cuenta con más de 200 mil vistas en la plataforma Youtube. Danon describió esta canción como “una mirada al proceso que puede llevar el afrontar los cambios que uno pasa en la vida, una duda persistente de si lo lograremos o no”.

YAEL DANON, CANTANTE

“Sigan soñando, trabajando y dedicándose a lo que realmente les gusta, no se rindan jamás”,

YAEL DANON,

CANTANTE

El ser un artista exitoso no es tarea fácil, añadiendo a esto el ser una adolescente puede resultar aún más abrumador, sin embargo, la joven cantante expresó que su fortaleza reside en su familia, “sin el apoyo de mis padres no podría estar donde estoy”. Y una relación fuerte es lo que está presente entre ella y su madre, “es una ayuda constante, ya que mi mamá es mi 'momager' y siempre está ahí para mí”, aclaró, “ella es mi compañía inseparable, mi mejor amiga y mi todo”.

Al cumplirse poco más de un año desde su momento en los reflectores israelíes, Danon explicó que sigue “trabajando, practicando, creciendo en lo que me apasiona, siento que estoy más formada y desarrollada como artista de lo que estaba hace un año”. Con una sonrisa imborrable destacó que “ha sido un tiempo de conocerme y saber en qué dirección quiero ir”.

Tal como se puede observar en sus presentaciones en vivo, Danon no es una artista común, sino una que lo deja todo en el escenario con pasión y entrega. Ella define los momentos en los que está frente a un público como “una invasión de adrenalina y emoción”, ya que cuando canta “estoy haciendo lo que me apasiona, siendo yo misma y eso me da la libertad de expresarme tal como quiero hacerlo en ese momento, sin importar la cantidad de personas que estén allí”.

Pese a que ya culminó sus lanzamientos para el 2019, aseguró que a partir del 2020 se verán nuevos proyectos de su parte, así como una tercera canción, esta vez en español. “Será la primera canción en español compuesta y escrita por mí”, confirmó entre risas, “se llamará 'Abre tus alas' y será de género pop urbano, con un mensaje positivo”. La joven judío-panameña fue reconocida en el concurso de San Remo con una mención especial en la sección juvenil por su presentación de 'To Change' este año.

Por su ascendencia israelí, Danon viaja cada vez que es posible a Israel, donde visita a su familia y pasea por lugares como Tel Aviv y Jerusalén, los cuales indicó “son parte de mí y me fascinan”; de Panamá, su cuna, destacó “amo sus costumbres y tradiciones, así como el típico, que me encanta y que para mí es una de las cosas más increíbles de Panamá”.

En cuanto al escenario musical panameño, Danon agregó que “Panamá necesita abrir sus puertas a nuevos talentos jóvenes con más plataformas de arte, concursos, involucrar la cultura en las escuelas y al día a día de los jóvenes y niños”.

La inocencia, humildad y carisma son cualidades que han destacado a la peculiar intérprete de entre cientos de otros jóvenes, lo que le ha dado la oportunidad de ser una voz de aliento e inspiración para quienes tienen sueños de triunfar. “Sigan soñando, trabajando y dedicándose a lo que realmente les gusta sin importar lo que les digan”, expresó Danon, “no se rindan jamás”.

Si hay algo que Danon ha dejado en claro es su amplia gratitud a quienes la han apoyado, instruido y guiado a través de los caminos que ha recorrido durante toda su vida y en especial, el pasado año. Con una genuina alegría señaló que “el cariño y apoyo de los panameños me ha mantenido con fuerzas, estoy muy agradecida con todos”.