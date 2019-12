Desde el género rock hasta el pop, pasando por el boom reguetonero hasta llegar a la energía incansable de la electrónica, las mezclas de ritmos latinos hacen vibrar las emociones e incitan al disfrute sano. A pocos días de culminar el presente año e introducirnos en el 2020, hacemos un repaso por el camino musical que marcó momentos especiales durante 365 días.

De la grabación al escenario, artistas musicales que transformaron el 2019

Para el 2019, medios especializados como Spotify, Rolling Stones, Billboard, entre otros, han llevado a cabo la inmensa tarea de repasar a dichos músicos o cantantes que hicieron del año una experiencia inolvidable. Detallamos algunos de los artistas musicales más escuchados en la antesala de la nueva década.

Los artistas latinos han ocupado posiciones favorables en las listas de los más recientes años, destacando por ritmos como el reggaeton, el trap, el pop y el urbano. Entre los nombres que resuenan por la región hispanohablante se encuentran Bad Bunny, el puertorriqueño que llegó arrasando las listas de reproducción en 2017 con su colaboración junto a Becky G en la canción 'Mayores', ahora se posiciona en el primer puesto del listado de éxitos latinos en Billboard, donde se ha mantenido por un mes hasta la fecha con la canción 'Vete', que ya acumula 533 millones de vistas en la plataforma Youtube.

Le sigue de cerca la colaboración del cantante colombiano J Balvin, 'Con altura', junto a la cantante Rosalía, tema que ha sido vitoreado por los fanáticos, su video posee más de mil millones de visualizaciones. De igual manera, su más reciente tema 'Blanco', lanzado hace poco menos de un mes, recoge más de 74 millones de visitas en Youtube.

Quien le pisa los talones en la carta global es el éxito urbano 'Otro Trago', traído a la escena musical por los artistas Darrell, Sech, Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA, el cual ya ha ganado más 400 millones de visitas en Youtube y es considerado el tema más representativo del año con una mezcla de pop y rap urbano.

Este año ha sido lleno de colaboraciones como lo destaca la canción 'China', que contiene la firma de cinco artistas reconocidos en el ámbito urbano, entre ellos Daddy Yankee, J Balvin y Karol G. Este tema ha obtenido más de 900 millones de vistas en Youtube, superando otros temas de los artistas por separado. La combinación de voces y ritmos latinos fusionados con el urbano ha causado que el tema se mantenga en el sexto puesto de la lista Billboard con 21 semanas consecutivas.

El tema 'China' recoge más de 900 millones de vistas. Redes Sociales

Por otra parte, la audiencia de otras latitudes ha escogido sus primeros puestos y artistas destacados del 2019 en géneros que se mantienen en las posiciones superiores como el pop, pero esta vez es más notoria la mezcla de géneros, lo cual enriquece la escena musical para todos los melómanos.

Entre los músicos y cantantes que se abren paso en la clasificación de los mejores del presente año, según la revista Rolling Stones, se puede nombrar a el ex integrante de la boyband británica One Direction, Harry Styles, quien se posicionó en este año como uno de los artistas con mayor seguimiento en plataformas como Youtube y Spotify, lanzando el álbum 'Fine Line', el cual vendió 478 mil unidades según Columbia Records. De igual manera, su canción 'Adore You' logró 14 millones de visualizaciones en sus primeros quince días.

A su lado en las listas de ranking se encuentra el británico Ed Sheeran, quien ha sido declarado el más escuchado del año en el Wrapped Spotify 2019 con más de 69 millones de oyentes mensuales gracias a su nuevo álbum No.6 Collaborations, en el cual comparte protagonismo con artistas como Cardi B, Justin Bieber y Eminem, entre otros. La canción que presentó junto a Justin Bieber, 'I Don't Care', se convirtió en la segunda más escuchada en Spotify a nivel mundial en el día de su lanzamiento. El cantante de indie pop que inició en 2014 su carrera musical pública se ha mantenido como uno de los favoritos en la escena global.

Desde el Oriente llegó a las playlists occidentales el grupo pop coreano BTS, conformado por siete jóvenes que se han convertido en una ola de novedades para sus fanáticos. La boyband ha dejado una estela en América muy difícil de borrar con su mezcla de ritmos R&B, pop y electrónica acompañados por bailes y escenografías inigualables. Con más de 24 millones de seguidores en su canal de Youtube y la canción Boy With Luv en compañía de Halsey —que ha recogido 648 millones de vistas—, BTS es uno de los grupos que entran en la lista de 'Los 50 momentos más importantes en la música de la década' de Rolling Stones.

BTS ganó Mejor Grupo de K-Pop en los MTV MA's. Rolling Stones

Féminas que arrasan

Y las mujeres no se quedan por fuera de la lista. El 2019 fue el año de mayor descubrimiento femenino en la industria musical de todo el mundo, rompiendo récords y dejando marcas sin precedentes. Considerado el año de la 'revolución feminista', la música ha barajado los temas de apoyo y superación de manera sutil e impactante para las nuevas generaciones.

Dentro de la lista de artistas destacadas de este año se encuentra la cantante española de 25 años, Rosalía, quien ha escalado en la pirámide de descubrimientos latinoamericanos y obtuvo el premio a la mejor fusión urbana por su tema 'Malamente' y se ha presentado como una 'embajadora del flamenco' según expresó durante su discurso de agradecimiento. Esta distinción hizo que se volviera la primera cantante mujer española en recibir un Latin Grammy en la historia.

Quien también tuvo éxito fue la rapera Cardi B, quien se llevó a casa el primer Premio Grammy otorgado a una solista rapera en la categoría Mejor Álbum de Rap por su composición 'Invasion of Privacy'. Desde su canción 'I Like It', que ya ha alcanzado mil millones de vistas, la cantante de 'Bodak Yellow' se alzó este año como una imagen de resiliencia y trabajo duro tras concluir su divorcio del rapero Offset a inicios de año.

Como broche de oro, la cantautora y productora Taylor Swift culminó el año siendo coronada como la 'Artista de la década 2010-2020' según los American Music Awards, por sus aportes a la industria musical. La cantante de 'You Belong With Me' recogió su vigésimo noveno premio con lo que destronó a Michael Jackson como el artista con mayor cantidad de galardones en su carrera. Su sencillo 'Me!' con el cantante de la banda punk Panic! At the Disco, Brendon Urie, es el más escuchado del repertorio de Swift, con casi 290 millones de vistas en Youtube.