Las mejores tramas de Netflix en 2019

Dentro de lo más esperado en entretenimiento las series son esos espacios, de media hora o más, donde podemos despejar la mente e imaginar que vivimos en los lugares de acción, aventura o fantasía que observamos en las tramas. Los personajes se vuelven amigos y enemigos, y las citas con el televisor son casi sagradas, por lo que aquí hacemos un recuento de las proyecciones que más cautivaron a la audiencia de Netflix en 2019 y lo que vendrá en el 2020.

Pese a que la plataforma no cuenta con un informe de data que proyecte los números de vistas o cantidad de cuentas que ven una serie en específico, el ranking global en los continentes donde está presente el servicio permite dar un vistazo a los productos que más generaron revuelo en el público tras una visualización de hasta dos minutos por título.

La Casa de Papel

El estreno español llevado a cabo por la casa productora estadounidense fue un boom de éxito desde su primera temporada. La trama sigue a Sergio Marquina (alias Salvador Martín o 'El Profesor'), quien es el autor intelectual y líder de la banda de ladrones que planean atracar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en España. Ocho atracadores con nombres de ciudades ('Nairobi', 'Tokio', 'Denver', 'Río', entre otros) atraparon la atención de la crítica y espectadores en todo el mundo, siendo una de las diez series más vistas y la segunda más seguida en España.

En 2019 se estrenó la tercera temporada, centrada en el robo al Banco de España, mientras que en 2020 se lanzará la cuarta temporada y ya se ha confirmado la producción de una quinta que comenzará rodaje en verano del próximo año. Álex Pina, director de la serie, ha agregado que busca crear un atraco a nivel internacional, pero por el momento queda esperar a ver cómo continuará la banda de ladrones más famosa de la década.

Élite

'Élite' da de qué hablar con su trama intricada y explosiva. Netflix

España no baja los brazos y se alza en los rankings internacionales con la serie —contemplada como una mezcla entre Gossip Girl y Trece Razones por la crítica— basada en la adolescencia y las complicaciones que esta presenta en la búsqueda de la identidad personal, la sexualidad, la educación, familia y amor.

La caótica narrativa enganchó a la audiencia de la “generación Z” y de más adultos también, con un mix de emociones turbulentas y una historia que siempre deja queriendo más.

Tras el éxito de las primeras dos temporadas (la última siendo estrenada en septiembre de 2019), la tercera está en la lista de espera de muchos, con rumores de estreno probable en octubre de 2020, aunque falta la confirmación oficial de Netflix.

La Corona

'La Corona', uno de los mejores dramas que surgieron en los últimos años. Netflix

La reina Elizabeth II volvió a la pantalla, ahora con unos cuantos años más y una serie de historias nuevas para los espectadores. Con un nuevo reparto que llevó como líder a Olivia Colman como Su Majestad y a Helena Bonham Carter como la princesa Margaret, la serie dio un vuelco rotundo para beneficio de los fanáticos de la familia monarca tras proyectar las vivencias de la reina durante los años 60, incluyendo el fallecimiento de Winston Churchill y del Duque de Windsor, la llegada de Camilla Parker Bowles, el hito del hombre en la Luna y el divorcio de la princesa Maragret con el fotógrafo Antony Armstrong-Jones, lo que la situó como uno de los mejores dramas del 2019.

Para la cuarta temporada, que se presume estrenará en 2020 y de la que ya se ha comenzado el rodaje, se conocen algunos detalles. Según expresó el director y creador Peter Morgan, la serie abarcará la década de los 80 y se centrará en el reinado de Elizabeth a partir de sus 60 años. El medio británico The Daily Mail capturó a Claire Foy en acción al grabar una escena para la serie, representando nuevamente a una joven princesa Elizabeth que transmitía un mensaje de radio para la BBC en motivo de su vigésimo primer cumpleaños en 1947.

Así Nos Ven

La directora y actriz de cine Ava DuVernay (Selma, una Grieta en el Tiempo) ingresó a la lista “lo mejor de lo mejor” con esta serie cargada de drama y realismo social basada en una historia verdadera. Rondando al final de los años 80, se llevó a cabo uno de los casos criminales con más trascendencia en la historia norteamericana: los cinco de Central Park. La narrativa relata la verdadera historia de los cinco jóvenes negros neoyorquinos que fueron condenados por una violación que no cometieron.

En solo cuatro capítulos transcurren 25 años, contando desde su condena hasta su primera exoneración en 2002, para concluir en el acuerdo judicial logrado con la ciudad de Nueva York en 2014 cuando ya eran adultos. Con un guion inigualable y una visión humanística sobre el sistema judicial, la producción ganó la atención del público con menos de diez horas.

Stranger Things

'Stranger Things', la serie de fantasía y misterio más famosa de la década. Netflix

Juvenil. Ochentera. Dramática. Estos son algunos de los adjetivos que han atribuido a la serie más famosa de la década, traída al mundo por la casa productora y los hermanos Duffer. La historia que sigue a un grupo de amigos inseparables y a la misteriosa '11' (Eleven, su nombre en inglés) tras la desaparición de uno de los suyos a una dimensión mágica desconocida y peligrosa, ha atrapado a millones de espectadores alrededor del mundo, siendo una de las más impactantes en servicios streaming.

Tras estrenar su tercera temporada llena de guiños a los años 80 —época donde se desarrolla la trama—, los fanáticos han quedado deseando más. Poco se conoce de lo que traerá la cuarta entrega para los personajes, como indicó el actor Gaten Matarazzo, quien interpreta a Dustin en la serie, en una entrevista con la revista Variety, “al final de la temporada todos los chicos están divididos porque se mudan fuera de Hawkins. Eleven va con Will y Joyce a tratar de encontrar algún tipo de paz y el resto de la pandilla se queda atrás. No sé cómo eso va a funcionar. Me refiero a que Mike y Eleven se separen es de locos. Creo que los fans van a asombrarse”.

La productora ha confirmado que el rodaje comenzará en enero del 2020 y los fanáticos podrán disfrutarla en meses posteriores.