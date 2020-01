Lemmiwinks estará en Barro Fest 2020

No parecen haber envejecido un solo día, desde que salieron por primera vez en una esquina olvidada de Chanis, en donde, de forma extraña, se presentaban ante un público de jóvenes seguidores de rock cristiano. Eran los tiempos de vivir a la sombra de la estrella. Solo se les conocía por nombre, pero cuando destacan por ser irreverentes y divertidos, tus fanáticos, por pocos que sean, se vuelven tu mejor publicidad. En ese tiempo no se sabía nada de ellos, solo que tenían una canción llamada El Gallinazo y que su espectáculo no decepcionaba.

Nada de tonadas melosas añorando el amor perdido ni sacrificios monógamos. Doce años después, son los primeros en aceptar gustosos una conversación para este adúltero proyecto. En ese tiempo eran cuatro integrantes y en 2016 se convirtieron en un trío.

Poti Far es un referente de los Lemmiwinks. Su barba salpicada de canas no le resta chispa a su semblante juvenil. Es algo frecuente entre verdaderos artistas: no parecen envejecer tan rápido como el resto. Es el resultado de encontrar tu tribu y dedicarte a lo que te apasiona.

Juntos desde 2005, Lemmiwinks ha recorrido un camino que muchas bandas actuales envidiarían. Tocar en escenarios de países como República Dominicana, Estados Unidos y Canadá les permitió apreciar y entender mejor la situación del rock. Les mostró que el público panameño es difícil de complacer. Pero eso no ha sido una excusa para dejar de mantener viva la llama del rock y darlo todo en cada escenario.

La influencia musical, en el caso de Poti, está trazada por su fascinación con bandas como Propagandhi (Canadá), Fugazi y Meat Puppets (Estados Unidos), además de Los Fabulosos Cadillacs (Argentina). Los videos de música transmitidos por televisión también repercutieron sobre su deseo de hacer una banda. Aparte de artista es evidente que maneja a la perfección ser el relacionista público de su equipo; exuda confianza y sabe vender bien a su banda y aprovechar oportunidades. Muy acertada actitud: nadie comprará tu idea si no eres el primero en creer en ella.

Ahora los Lemmiwinks van a la tercera edicióin Barro Fest 2020 que ahora contará con 12 bandas el 7 y 8 de febrero nuevamente en Pedasí con la recreación de una Junta de Embarra, conciertos de todas estas bandas de indie rock, un área de camping, así como también existirá una sección llamada el Callejón de los Artesanos, con exposición de artesanías en vivo por parte de artesanos de la región de Azuero, para una inmersión completa dentro del folklore nacional.

Barro Fest: Es un festival cultural desarrollado por un grupo de emprendedores panameños, inspirados por el poder del Espíritu Comunitario que se encuentran en la fiesta de la tradicional Junta de Embarra y la escena del ‘indie rock'.