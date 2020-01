Dianne Reeves: estaré abierta a la luz que alumbra mi camino

En pocos días dará inicio la XVII versión del Panama Jazz Festival, en esta ocasión homenajeando al saxofonista Reggie Johnson y presentando en escena, como es costumbre, a grandes estrellas del género.

Una de ellas es Dianne Reeves, una de las más respetadas voces del jazz, quien formó parte de la cartelera del festival en 2017, pero cuya visita fue tan corta, que quedó “picada”. Ella se había planteado la posibilidad de regresar, y pronto.

“La primera vez fue genial, el único inconveniente fue que no estuve allí suficiente tiempo. Sabía que quería regresar, así que en cuanto mi hermano Danilo Pérez me invitó nuevamente, dije que sí”, cuenta Reeves a La Estrella de Panamá en entrevista a través de correo electrónico.

Es esa primera visita la cantante, ganadora de cinco premios Grammy, compartió el escenario del Teatro Ateneo con el guitarrista brasileño Homero Lubambo, junto con Danilo Pérez ofreció un tributo a la panameña Violeta Green y finalizó su presentación en un ensamble con Pérez, John Pattitucci, Terry Lynn Carrington y Lubambo.

Y aunque parece que hubiese pasado muy poco tiempo entre 2017 y este año, no son pocos los logros que ha tenido Reeves desde entonces.

En 2018, la carrera de la cantante fue reconocida por The Julliard School, que le otorgó un doctorado honoris causa por su virtuosismo impresionante, gran destreza en la improvisación y estilo único en el jazz y R&B.

El homenaje lo recibió en la ceremonia 110 de graduación de la institución, celebrada en el Lincoln Center en Nueva York, junto con Suzanne Farrell, Nicholas Hytner, Murray Perahia y Peter Sellars.

Pero este no fue el único homenaje que recibió Reeves ese año. El 16 de abril, la intérprete recibió el Jazz Masters Award, otorgado por The National Endowment for the Arts. El premio es considerado el mayor honor para el jazz en Estados Unidos. Tal galardón también lo recibieron ese año la pianista Joanne Brackeen, el guitarrista Pat Metheny y el productor Todd Barkan en una ceremonia y concierto en tributo en el Kennedy Center.

Por último, durante su participación como artista invitada en el Festival de Jazz de Monterrey de 2018, que se llevó a cabo en septiembre de ese año y en el que compartió cartel con músicos como Charles Lloyd, Norah Jones, Wynton Marsalis y Jon Batiste. Reeves fue honrada en la Jazz Legends Gala del festival, siendo la primera mujer en lograr el reconocimiento que ha sido otorgado a figuras como Dave Brubeck, Gerald Wilson, George Wein, Jack DeJohnette, Wayne Shorter, Charles Lloyd, Chick Corea, Quincy Jones, Herbie Hancock y Terence Blanchard.

“La primera vez fue genial, el único inconveniente fue que no estuve allí suficiente tiempo. Sabía que quería regresar, así que en cuanto mi hermano Danilo Pérez me invitó nuevamente, dije que sí”.

Un gran año, sin embargo, Reeves no se deja deslumbrar por los reflectores.

“Seguiré trabajando y haciendo lo mejor que pueda; ofreceré lo que tengo para compartir y estaré abierta a la luz que alumbra mi camino”, afirma.

Para este año, Reeves participará en la noche de gala del Panama Jazz Festival, el miércoles 15 de enero a las 8:00 p.m. en el Teatro Anayansi de Atlapa, donde compartirá escenario con sus grandes amigos Danilo Pérez en el piano; Terri Lyne Carrington, en la batería; John Patitucci, en el bajo; e Isaac Delgado. “Será para mí una gran celebración en el escenario”, asegura.

Para Dianne Reeves no hay apuros ni sobresaltos y sus proyectos aparecen en el momento en que deben hacerlo. “Beautiful Life”, su más reciente producción, fue lanzado hace casi cinco años, y este disco le tomó cinco años producirlo.

En una entrevista previa a La Estrella de Panamá, ya lo había mencionado. “Cuando vas envejeciendo te das cuenta de que cinco años pasan realmente rápido. Pero también vives un montón en esos cinco años. No me parecieron cinco años porque hice el último disco y luego fui creando y haciendo otras cosas a partir de allí. Cuando llegó el momento de hacer el disco pareció el tiempo justo”.

Y en estos momentos, la artista está trabajando en algo nuevo.

“¡Estoy trabajando en un proyecto brasileño con el cual estoy muy emocionada!”, revela.

Esperaremos. Estamos seguros de que valdrá la pena.

Una gran trayectoria

Dianne Reeves

Es una de las más importantes vocalistas de jazz en todo el mundo. Reeves recibió el Grammy por mejor interpretación vocal de jazz en tres producciones consecutivas, un récord para estos premios, en cualquier categoría.

Recibió el Grammy por jazz vocal por el soundtrack de la cinta 'Good Night, and Good Luck' de George Clooney.

Reeves ha grabado y actuado con Wynton Marsalis y la Orquesta de Jazz del Lincoln Center. Ha grabado también con la Chicago Symphony Orchestra dirigida por el maestro Daniel Barenboim y participó como solista con Sir Simon Rattle y la Orquesta Filarmónica de Berlín.

Reeves fue la primera presidenta Creativa para Jazz en la Filarmónica de Los Ángeles y la primera vocalista en actuar en el afamado Walt Disney Concert Hall.

Trabajó con el legendario productor Arif Mardin (Norah Jones, Aretha Franklin) en el álbum ganador de Grammy A Little Moonlight, una colección íntima de 'standards' interpretados por su trío de giras.

En años recientes, Reeves ha participado en giras con varios cotextos, incluyendo “Sing the Truth,” un homenaje a Nina Simone en la que también participaron Lizz Wright y Angelique Kidjo. Se ha presentado en la Casa Blanca en múltiples ocasiones, incluyendo la cena de Estado del presidente Barack Obama ofreció al presidente de China y el Baile del Gobernador. Su álbum más reciente, 'Beautiful Life', incluye la participación de Gregory Porter, Robert Glasper, Lalah Hathaway y Esperanza Spalding. Producido por Terri Lyne Carrington, 'Beautiful Life' ganó el Grammy 2015 para mejor actuación jazz vocal.