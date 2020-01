Fallece el guardián de la Tierra Media, Christopher Tolkien

Christopher Tolkien (Leeds, Reino Unido; 21 de noviembre de 1924), hijo del famoso escritor J. R. R. Tolkien, falleció este jueves en Francia a la edad de 95 años. Fue ferviente defensor, editor y ejecutor literario de las obras de su progenitor desde la muerte de este en 1973.

El comunicado fue enviado por la Sociedad Tolkien, entidad que se forjó en memoria de el escritor de El Señor de los Anillos (1954). "Todos nosotros en la Sociedad Tolkien compartimos la tristeza por la noticia de la muerte de Christopher Tolkien, y enviamos nuestras condolencias a Baillie, Simon, Adam, Rachel y a toda la familia Tolkien en este momento difícil", escribió el director de la institución, Shaun Gunner, "el compromiso de Christopher con las obras de su padre ha visto decenas de publicaciones publicadas, y su propio trabajo como académico en Oxford demuestra su habilidad y habilidad como erudito. Millones de personas en todo el mundo estarán siempre agradecidos con Christopher por traernos The Silmarillion , The Children of Húrin , The History of Middle-earth y muchos otros. Hemos perdido un titán y lo echaremos mucho de menos".

Tolkien, en su juventud se unió a la RAF (Fuerzas Aéreas de la Realeza, por sus siglas en inglés) durante la Segunda Guerra Mundial y se ubicó en Sudáfrica. Después de la guerra, terminó sus estudios y se convirtió en profesor de inglés antiguo y medio, así como en islandés antiguo en la Universidad de Oxford. Luego, se volvió el editor y ejecutor literario de la Tolkien Estate, publicando los libros de The Silmarillion (1977) hasta The Fall of Gondolin (2018).

La edición de las 24 obras de J.R.R. Tolkien fueron supervisadas por su Christopher. El País

Asimismo, ejerció como cartógrafo (muchas veces de manera literal) de los mapas que dejó su padre y al ser el albacea y guardián de los misterios de la Tierra Media se dedicó a reunir material, aclarando detalles y ampliando el imaginario de su progenitor, aquella tierra llena de elfos, orcos, hobbits, enanos y otros series que acabaron siendo pilastras del género fantasioso en la literatura.

En sus últimos años, Tolkien volcó sus esfuerzos a la edición y realizó la corrección literaria de las obras Los hijos de Húrin, la cual fue empezada y completada por él para que sirviera como enlace final de la historia de la Tierra Media. A su vez editó el texto de La leyenda de Sigurd y Gudrún (2009) y de La caída de Arturo (2013), obras que realizó su padre, pero no consiguieron el éxito de sus otras obras como El Hobbit.

Acuarela original de Tolkien para la primera edición de 'El Hobbit'. The Tolkien Estate Limited

Según la editorial Harper Collins, Christopher supervisó la edición de las 24 obras de su padre. "Christopher fue un devoto curador del trabajo de su padre y la popularidad eterna y constante del mundo que J.R.R. Tolkien creó es un testimonio apropiado de las décadas que pasó llevando la Tierra Media a generaciones de lectores”, dijo Charlie Redmayne, director ejecutivo de Haper Collins, Reino Unido. “El más encantador de los hombres, y un verdadero caballero, fue un honor y un privilegio conocerlo y trabajar con él, y nuestros pensamientos están con su familia en este momento”.

El legado de los eruditos Tolkien vivirá por muchas generaciones como el punto decisivo de la literatura de fantasía épica y la pasión por el conocimiento mitológico. Con la despedida de Christopher, surge el anuncio de la compañía Amazon, que se encargará de llevar a la televisión una serie - con presupuesto multimillonario y cinco temporadas confirmadas- alejada de la narrativa de las película existentes, para narrar la historia de la Tierra Media miles de años antes.