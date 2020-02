'Integridad', la nueva propuesta de Los del Patíbulo

La exhibición fotográfica, que se presenta en la galería Juan Manuel Cedeño, en San Felipe, muestra que nada es casualidad en las imágenes. El sujeto no está completo sin el medio que le rodea y varía cada minuto

Las calles están repletas de historias. Historias que se forman con una gran variedad de elementos y que, muchas veces, no son percibidos. Un grupo de fotógrafos ha dedicado su más reciente exhibición a la foto de calle, imágenes que aunque lucen espontáneas requieren del control de muchos elementos, además, no se hacen para cumplir con una asignación, no son parte de los requerimientos de un cliente.

“Los del Patíbulo proponen en esta ocasión un acercamiento a la integridad del sujeto, múltiple e intacta, con el medio que le rodea. Cada detalle en la composición forma parte de un sistema de datos que al ser modificados cambiaría su origen y lectura”, dice la curadora de la exposición, Maylin Pérez Parrado.

Se trata de una colección de fotografías callejeras tomadas en distintos momentos, distintos lugares e incluso con distintas intenciones, pero que tienen mucho en común. “Organismos que se agrupan y se integran al espacio. Una integridad derivada del conjunto y que no ha sido destruida por el medio, sino asimilada en un proceso híbrido de coexistencia. Dicha integridad da lugar al fenómeno de la experiencia, provocada por un acto, una presencia o un sintagma visual. Nada es casual en las fotografías que aquí observamos. ¡Ni siquiera la soledad está sola! Le acompañan los reflejos”, establece Pérez Parrado en el folleto de la exhibición.

“Si el carro no pasara, si la cerca no se reflejara en la ventana del autobús con los rollos de la mujer, si el hombre sentado en el metro estuviera de pie, si la puerta se cerrara...”, dice la curadora; pero como dice la sabiduría popular, “casi no existe”. El resultado, “una representación del presente con variadas connotaciones temporales” es visible para todos en cada una de las imágenes.

Fotógrafos profesionales, unos, grandes aficionados, otros, Los del Patíbulo dedican su segunda exhibición a la fotografía de calle. “Tenemos un ritmo de vida fotográfico o de otras profesiones que nos obligan a hacer cosas que no nos emocionan, aun dentro de la fotografía y este es nuestro proyecto de amor, nuestro desahogo, nuestro recreo creativo, la forma de contar lo que queremos decir aunque no nos paguen por decirlo”, dice Tito Herrera, dedicado a la fotografía documental y comercial.

“Cada vez que estamos en una asignación o estamos en un viaje o de vacaciones, estamos sacando nuestra cámara, tomando fotos. Fui a México de vacaciones, y estaba más bien buscando fotografía de arquitectura, pero en el momento en que estaba enfocando el edificio vi la parejita, con un gesto de cariño tan especial que la fotografié”, cuenta Fernando Bocanegra, quien se dedica a la fotografía de moda, comercial, corporativa y retratos. Otra de las fotos de Bocanegra muestra una muchedumbre detenida en un muelle. Finalizan las vacaciones, tienen por delante un largo viaje por tierra. Pero no logran salir de isla Colón, porque el ferry no llega. Alfredo Martiz, arquitecto y amante de las fotos arquitectónicas y de calle presenta en una de sus imágenes varias vistas de la ciudad de Bogotá, desde distintas ventanas que reflejan el paisaje desde varios ángulos. Carlos Mora, ingeniero y fanático de los paisajes y la foto de calle juega con los múltiples reflejos que ofrece un metrobús. Iván Márquez muestra la pompa militar de un grupo de soldados en plena nevada. Tito Herrera registró una animada reunión de maniquíes en el estacionamiento de una tienda.

“Todos, en sus diferentes viajes, o aquí en Panamá, han hecho eso. Algunas fotos son recientes, otras no, y no importa. La idea es que fueran de calle y coincidieran con el tema”, explica Bocanegra.

A diferencia de la primera exhibición del colectivo en que cada fotógrafo destacó el trabajo con que estaban familiarizados, en esta ocasión se aprovechó que varios de ellos estaban haciendo fotografía de calle y se decidió que la exhibición se orientaría en esa vía, y que las imágenes serían en blanco y negro. Se sumaron al grupo inicial dos fotógrafos noveles, Johanna Granados y Carlos Milani, “pensamos que tienen mucho potencial”, asegura Bocanegra.

La curaduría estuvo a cargo de Maylín Pérez Parrado. “Con ella hemos aprendido mucho; nos ayudó a seleccionar las fotografías, a conceptualizar a darle un hilo conductor a todo, y establecer un orden en el que debía ir cada pieza”, detalla Bocanegra.

Los del Patíbulo

La agrupación hizo su primera exhibición en 2018 y más adelante ha preparado conversatorios con diversa personalidades del mundo del arte en Panamá, como la galerista e historiadora de arte Carmen Alemán, el coleccionista Johnny Roux, el curador de la exhibición Exit, Walo Araujo y el fotógrafo Ricardo López Arias, creador de la Fototeca de Panamá.

“Hemos aprendido mucho de esos conversatorios y hemos invitado a participar a la nueva camada de fotógrafos que está en esta onda y así promover su educación”, informa Bocanegra.

Los del Patíbulo han sido invitados a dictar talleres a fundaciones, programa que esperan continuar en el futuro.

“Queremos que los jóvenes sientan que no solamente es tomar fotos, sino pensar bien lo que hay que hacer, planificar un concepto, verificar si es necesario hacer algún tipo de producción, sobre todo si se viaja a otro lugar. Una foto requiere de cierto trabajo para que no sea el resultado de la casualidad”, indica Bocanegra. Algunos de estos trabajos son complicados, tienes que saber muy bien qué quieres lograr y componerlo. La idea es crear la imagen desde un principio y no construirla en la post-producción. Esta exposición se compone de trabajos que van haciendo en la calle y que de 100 fotos lograste dos”.