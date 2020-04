Literatura para combatir la difusión de las 'fake news' en la era de la desinformación

Las 'fakes news' no son recientes, pero existen en la actualidad una mayor cantidad de textos curados para entender sus orígenes.

En la actualidad, las noticias de investigación son las herramientas que proveen a la población información veraz y directa para sobrellevar momentos de intranquilidad social, sea por motivos sociales, políticos, sanitarios o económicos. Es en este contexto en que las redes sociales y el mundo digital juegan un rol de influencia importante en la vida cotidiana de los usuarios, un poco o más que los medios tradicionales, y por ello es necesario acercarse a la literatura que ayudará a reconocer las noticias falsas de las que son relevantes.

La aplicación digital literaria Beek, , mantiene abierto un catálogo de audiolibros en diversos idiomas.

Las noticias falsas o fake news, como se les conoce, son pedazos de información que desordenan datos reales a conveniencia para expandir la desinformación, confusión y/o disconformidad entre los usuarios. Si bien la desinformación no es un problema reciente, el auge de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Whatsapp, así como de plataformas multimedia como Youtube, han sufrido el mal manejo y la publicación constante de datos falsos que causan daños en el día a día.

En 2018 la revista Science publicó el estudio más extenso acerca de esta materia y su impacto en la sociedad: The spread of true and false news online, en el cual un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) analizó 126 artículos tuiteados por 3 millones de personas entre 2006 y 2017, dándose cuenta de que las fake news tenían un 70% más de probabilidades de ser compartidas por los usuarios.

“Las noticias falsas llegaron a más personas que la verdad; el 1% superior de las cascadas de noticias falsas se difundió entre 1,000 y 100,000 personas, mientras que la verdad rara vez se difundió a más de 1,000 personas”, explicó el estudio oficial.

Estas investigaciones logran confirmar la premisa de que “las mentiras viajan más rápido que la verdad” y, de manera trágica, sacan a la luz la problemática que estas causan en ámbitos sociales, económicos y gubernamentales. “Las historias falsas inspiran sentimientos de temor, disgusto y sorpresa en las respuestas”, explican los autores, mientras que las verdaderas crean “confianza, alegría o tristeza”.

Obras que ofrecen claridad

La literatura ofrece muchas opciones en digital y copias físicas para aumentar los conocimientos acerca de las fake news, para entender sus orígenes y sus objetivos específicos, además de lo urgente que se vuelve la necesidad de obtener mayor información real para contrarrestar sus efectos.

“Lo que más queremos transmitir es que las fake news son un problema real, un problema difícil de abordar y que requiere una investigación seria”, señaló Filippo Menczer, profesor de la Universidad de Indiana y fundador del Observatorio de Medios Sociales, quien coescribió el estudio del MIT.

La aplicación digital literaria Beek, que funciona como red social para amantes de la literatura, y que fue creada por la mexicana Pamela Valdés y el guatemalteco Max Holzheu, mantiene una gran base de usuarios y un catálogo extenso de audiolibros en español e inglés. Entre ellos se pueden encontrar las siguientes obras:

'Information Wars', Richard Stengel

En este audiolibro lanzado en 2019, Richard Stengel –el exeditor de la revista Time y subsecretario de Estado–, plasma sus puntos de vista, investigaciones y experiencias durante los inicios de la guerra contra las fake news capturados en tres momentos principales en esta batalla global: la primera al desenmascarar los intentos de ISIS de aterrorizar a todo el mundo a través de las redes sociales, de los cuales Stengel era el encargado de desempacar, refutar y combatir los mensajes de ISIS

Luego, en la narrativa de 'Information Wars' se destaca el plan del presidente Vladimir Putin de hacer a Rusia grande nuevamente, y explica cómo los rusos lanzaron un tsunami de desinformación en torno a la anexión de Crimea, un esquema que se convirtió en el modelo de su interferencia con las elecciones presidenciales de 2016. Y por último, el diplomático atrae a la audiencia con sus conocimientos explícitos obtenidos durante su tiempo como subsecretario del Estado acerca del uso de la desinformación por el, ahora, presidente Donald Trump durante las elecciones presidenciales, armando las quejas de los estadounidenses que se sentían pasados por alto para ganar millones de seguidores.

Obras de investigación periodística se alzan como guías para comprender el efecto de las noticias falsas. #T

'The Misinformation Age', Cailin O'Connor y James Owen Weatheral

“La dinámica social de los 'hechos alternativos': ¿por qué lo que crees depende de a quién conoces? ¿Por qué debería importarnos tener creencias verdaderas? ¿Y por qué persisten y se propagan creencias demostrablemente falsas a pesar de las consecuencias para las personas que las sostienen?”, reza la sinopsis de este audiolibro, con incógnitas que los expertos Cailin O'Connor (profesora asociada de lógica y filosofía de la ciencia en la Universidad de California) y James Owen Weatherall (profesor de lógica y filosofía de la ciencia en la Universidad de California, y autor del bestseller The Physics of Wall Street) responderán afirmando que los factores sociales, en lugar de la psicología individual, son lo esencial para comprender la difusión y la persistencia de las falsas creencias.

Esta obra nos presenta una interesante argumentación sobre qué es más importante: la veracidad de las cosas o la tranquilidad de las cosas que creemos. En una época dividida por “noticias falsas”, “hechos alternativos” y disputas sobre la validez de todo, desde el cambio climático hasta el tamaño de las multitudes en las inauguraciones importantes, los autores sostienen que los factores sociales son esenciales y debemos saber cómo funcionan esas fuerzas sociales para combatir la desinformación de manera efectiva.

'Noticias falsas: falsedad, fabricación y fantasía en el periodismo', Brian McNair

Esta obra, también en audiolibro disponible en Beek, examina las causas y consecuencias de la difusión de las fake news en medios tradicionales impresos y digitales. Con una investigación profunda en redacción para periodismo y medios de comunicación, McNair –quien es profesor de periodismo, medios y comunicación en la Universidad Tecnológica de Queensland– se involucra con el fenómeno de las noticias falsas en un lenguaje accesible con el cual aporta claridad y contexto a un debate mundial.

Contrario a su percepción global, el autor representa las noticias falsas no como un problema cultural aislado, sino una consecuencia de las tendencias políticas y sociales significativas que se alzan en el siglo XXI. Esta investigación destaca los factores que han propulsado la aparición de noticias falsas en nuestra esfera globalizada, que incluyen: el surgimiento del relativismo y la crisis de objetividad, el papel de las plataformas de medios digitales en la producción y consumo de noticias, y el creciente impulso para producir contenido en línea para atraer nuevos usuarios, lectores y fuentes de ingresos.

La postverdad se ha vuelto un arma de doble filo para la población global, como expresa el periodista inglés James Ball en su libro Post-verdad: cómo la mentira conquistó el mundo: la postverdad consta en que “existe una infraestructura política y mediática que ha devaluado la verdad para servir a sus propios fines”. No es de extrañar que el autor sienta un desprecio hacia los métodos que se utilizan para difundir información malsana, pues Ball formó parte del equipo de reporteros del medio The Guardian, y junto al equipo de The Washington Post, desenmascaró el espionaje masivo que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos realizaba a los ciudadanos, gobiernos y empresas, como indicó el medio español El País.

Estamos instalados en una era de desinformación constante, la cual solo puede ser combatida con la recolección de textos curados con una selección especializada en el tema para entender lo que se necesita con urgencia para erradicar, en un futuro, la plaga de la duda que se esconde entre los textos y publicaciones en redes sociales y medios tradicionales.