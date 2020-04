El despertar de la transformación musical de Ricardo Arjona

La canción 'Hongos' será el primer sencillo del disco 'Blanco' en salir al público y se basa en una reflexión profunda sobre los entornos de Arjona. Cedida

La música ha sido desde tiempos antiguos un elemento social muy importante, capaz de representar la cultura e identidad de una sociedad o civilización, ser un canal de comunicación versátil y transmitir mensajes reales o críticas que sean de ayuda para el crecimiento de las personas que la escuchen. En vista de la situación complicada en la que se envuelve el mundo actualmente, compositores de diversos países han aporta su grano de arena para apoyar a quienes más lo necesitan.

Entre ellos, se destaca el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, quien ha dicho “presente” y ha marcado un punto de partida para su nueva discografía grabada bajo el nombre Blanco y Negro (su decimoséptimo disco en su carrera musical), donde en su primer sencillo llamado 'Hongos' —que saldrá en su canal de Youtube este 28 de abril— se cuentan las historias de cuatro personajes: David (45, años, España), Sandy (28 años, México), Laura (27 años, Colombia) y Marisa (39 años, Argentina); quienes ganaron la oportunidad de conocer a Arjona y grabar junto a él sus testimonios en el mítico estudio de grabación en Abbey Road, Londres.

Ricardo Arjona, cantautor

Blanco y Negro' no es una campaña de promoción, tampoco son solo discos con música. Es intentar tocarnos para tocar. Es intentar afectarnos para afectar, sorprender a gente, a gente que te sigue desde el anonimato a fuerza de pura emoción”, explicó Arjona en un comunicado. Su nueva producción se lleva a cabo bajo la premisa de ser el consuelo, la inspiración y la fuerza que necesitan las personas en medio de tiempos adversos, donde el calor humano se debe transmitir más allá de un abrazo.

Arjona, quien tiene experiencia en conocer lo duro que es materializar un sueño (dado que el cantautor no logró obtener reconocimiento hasta la producción de “Jesús: Verbo No Sustantivo”, luego de haber pasado cinco años lejos de los estudios de grabación) indicó que la inclusión y selección de sus fanáticos en el nuevo sencillo convertía a su nuevo proyecto en “el más importante de mi vida”.

'Blanco y Negro se separa en dos discos”, explicó Arjona , “primero lanzaremos 'Blanco' que cuenta con 14 canciones y después 'Negro' que cuenta con 12; cada una está llena de pensamientos y esencia humana, porque no es una estrategia de marketing ni de hacerlo esperar. Es que a veces, a los que nos dio por navegar con la bandera de la independencia, no encontramos los caminos fáciles para avanzar. Como es un camino bastante personal y somos caprichosos, necios, testarudos, entonces, no es fácil a veces… Pero, vamos a salir y vamos a salir en días”.

El vídeo titulado 'Intentar afectarnos para afectar' de Arjona ya cuenta con más de 6 millones de vistas en Youtube. Cedida

Conociendo el mensaje detrás de la canción

Para llevar a cabo el sencillo de 'Hongos' se unió el talento de contar historias y componer música de Arjona, con la sinceridad y profundidad de las vidas de David, Sandy, Laura y Marisa, quienes primeramente fueron galardonados con asistir a lo estudios de Abbey Road en Londres para escuchar el adelanto del primer álbum, pero se llevaron gran sorpresa de conocer a Arjona y ser parte del proceso creativo de la canción.

Para David, un médico sevillano de España que pasa sus días brindado sus servicios en un hospital de África, el rock y Arjona han sido parte de su vida desde muy joven y junto a su banda Metamorfosis ha llevado las letras del artista latinoamericano hasta el lejano continente. Luego de años de seguirle la pista a Arjona, su sueño se cumplió al entonar la legendaria canción de la banda inglesa The Beatles, 'Let it Be', junto al artista en un piano en Abbey Road. “Mi historia con Ricardo viene de cuando estaba en la facultad. La primera canción que escuché fue 'Animal Nocturno', iba en el tren con una guitarra acústica a la espalda y esa canción me dejó totalmente pillado”, comentó en un comunicado.

Su testimonio retumba en el de Laura, una estudiante en Colombia, joven y enamorada de las letras vigentes de las canciones más antiguas del compositor guatemalteco. Ella comparte su amor por el artista con su novio, quien la acompaña a todos los conciertos del artista en Colombia. ““Hay una canción que tanto para mi familia como para mí es muy importante, 'Realmente no estoy tan solo'. A mis 15 años muere mi abuela y en Colombia hacemos como unas tarjetas in memoriam invitando a familiares a la misa; y utilizamos una frase de esa canción “Uno no está donde el cuerpo sino donde mas lo extrañan, y aquí se te extraña tanto”.

Desde ese momento es infaltable en mi vida, me marcó para siempre”, expresó a la disquera del artista. Para Laura, conocer al creador de las sinfonías que han llenado sus años de colegio y universidad fue un regalo, el cual prefirió antes que asistir a su graduación profesional, sin embargo, esa decisión la llevó a formar parte del nuevo proyecto.

En el concurso que se llevó a cabo también fue seleccionada Marisa, una administrativa que demostró a fu familia que su amor por Arjona, a quien considera su “compañero de vida”, la llevaría a nuevos horizontes fuera de su tierra natal Argentina, por primera vez en sus 39 años. Sin limitarse, expresó al equipo de Arjona: “Es el hombre que más me duró. Me acompañó desde que era una adolescente y no tenía plata para comprar sus CD's hasta esta que soy hoy, una mujer próxima a cumplir las 4 décadas. Compartí con él desde mi felicidad absoluta hasta mi tristeza interminable, siempre está ahí.”

Hay personas que hacen locuras en nombre del amor que guardan por otros, este fue el caso de la joven Sandy, quien con 28 años saltó a la oportunidad de trabajar en el aeropuerto de Tijuana, México, con la esperanza de ver pasar por los corredores de abordaje o de salida de los aviones a Arjona, su cantante preferido, pero la oportunidad nunca se dio... hasta que el 26 de noviembre de 2019, la vida le reparó ese error. “Ricardo es mi luz. Me ayuda en tiempos tristes, me acompaña, lo escucho todos los días, es energía pura. Me ilumina, me hace feliz”, indicó la joven mexicana al ser invitada a escuchar el adelanto de Blanco y Negro.

La discografía de Arjona se remonta a 1985 con su primer álbum 'Déjame Decir que Te Amo' producido en Guatemala. Cedida

Estos fanáticos, amantes de la música del cantautor, se vieron envueltos en un viaje que superó sus expectativas y confrontó lo que solo habían sido sueños y deseos. La página oficial de Mundo Arjona (@infomundoarjona en redes sociales) les tendió la mano para estar cara a cara con el cantante, quien en más de 30 años ha tocado las vidas de millones de personas alrededor del globo, siendo reflejado en sus más de 4 millones de suscriptores en Youtube y más de 3.8 millones de seguidores en Instagram.

El nuevo proyecto de Arjona deja ver la necesidad de despertar la industria musical, ya que hace un notable hincapié en el objetivo del álbum: dar un infarto y emoción a una industria musical dormida y a gente condenada al encierro y al aburrimiento en tiempos de Coronavirus. Un video despierta y golpea a una sociedad sumida en el lento paso del tiempo y la incertidumbre que arropa al mañana.