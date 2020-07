Un grito de esperanza en medio de un mundo enrevesado

MaryCarmen Barría (25) al igual que muchos en el mundo enfrenta situaciones diferentes a las acostumbradas, y en ocasiones complejas. Pese a la cuarentena preventiva a causa de la pandemia por el nuevo coronavirus, no ha dejado de soñar, alcanzar metas y seguir trabajando en lo que le apasiona: la música.

MaryCarmen Barría no mide su éxito por la fama o el factor monetario. Cedida

Recientemente materializó, con letras y melodía, un mensaje optimista inspirado en la situación enrevesada por la que atraviesa el planeta.

“Venceremos' es una canción que surgió de la necesidad de promover la esperanza en estos momentos. Sabemos que la situación es complicada, pero unidos vamos a salir adelante, juntos de la mano de Dios. No es momento de ver qué nos separa, sino de fijarnos en lo que nos une”, reflexiona Barría.

Su nuevo sencillo es un grito de confianza en el futuro a pesar de las adversidades. “Hay muchas personas tristes, desesperadas, con incertidumbre. Es hora de levantar la voz para decirles que no se rindan. Después de la prueba vendrán cosas buenas y tenemos que tener nuestra mirada puesta en eso, aunque cueste mucho”, sostiene la cantante.

Barría estudió música durante siete años en Guadalajara, México. Aunque desde pequeña practica el canto, fue a los 17 años de edad cuando inició su recorrido musical. En 2012 participó del proyecto Estrella 20-30, festival organizado por el Club Activo 20-30 y que brinda a los jóvenes la oportunidad de demostrar, expresarse y desarrollarse a través del canto.

Luego del Festival de Talento Juvenil, la joven viaja a Guadalajara, y fue allí donde su camino musical cambió. “Cuando estaba en el concurso cantaba para que escucharan mi voz. Aunque siempre me ha gustado cantar, en aquellos tiempos consideraba el canto como una forma de sostenerme económicamente”, afirma Barría. “Sin embargo”, prosigue la joven, “siempre que cantaba sentía que algo me faltaba y cuando entré a la escuela de canto en México me di cuenta de qué era eso”.

Envuelta en el ambiente profesional de la música, Barría, risueña y ensimismada en el objetivo de su canto, tomó la decisión de dejar de cantar música secular para cantarle a Dios y así transmitir mensajes positivos a través de su melodía.

“Me di cuenta de que la voz que tengo podía ser una herramienta para cambiarle la vida a alguien para bien. Allí decidí que mi voz sería un instrumento para hablarles a los corazones”, manifiesta la cantante panameña, a la vez que reconoce el poder e influencia ilimitada de la música y “más en estos tiempos cuando hay miles de personas necesitadas de ánimo”.

En 2018 Barría grabó su primer CD bajo el título Te entrego mi vida. La producción cuenta con seis canciones y el tema emblema enaltece el apoyo de Dios en los momentos difíciles.

“En mis horas más oscuras, tú me diste luz. En la enfermedad más cruda, fuiste mi salud. Cuando todo fue tristeza, me llenó tu paz. En silencio tú secaste cada lágrima... Por tu amor de Padre, porque tuyo soy, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi vida. Son tuyas mis horas, mis noches y días...”, son las palabras con las que Barría envía un mensaje diferente a sus oyentes.

A finales del mismo año, la joven, residente en La Chorrera, estrenó el sencillo 'Uno', el cual cantó durante las concentraciones de la Jornada Mundial de la Juventud, 2019.

Hoy, Barría no mide el éxito por la fama o el factor monetario. “Mi éxito es llegar a tocarle el corazón a alguien, cambiarle la vida a quien lo necesite, pues hay mucha gente ahogada en depresión, y yo sé que una canción puede ayudarla a ver las cosas diferentes, a decir y reconocer que es importante para Dios y para el mundo, dice.

Conociendo que la música tiene el poder de influir en las personas y que el mensaje o la letra de las melodías calan en el corazón, sea para bien o para mal, Barría recomienda que durante este tiempo difícil por el que atraviesa el mundo, se escuche música que alegre el alma. “Yo he optado por buscar canciones de Juan Luis Guerra, buscar canciones con mensajes positivos que animan, que te digan vamos para adelante... tú puedes..., afirma la profesional.

Barría tiene claro su panorama futuro: ser feliz, contribuir en la formación de quienes deseen cantar y continuar en el mundo musical transmitiendo mensajes positivos a través de su voz, en territorio nacional y fuera de su patria.

“Aprendí que la felicidad no se basa en los buenos momentos. La felicidad está en que a pesar del problema voy hacia adelante y tengo la mirada fija en lo que quiero. Los sueños no se logran de manera fácil, hay que luchar por ellos”, puntualiza.