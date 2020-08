Desde 'Viajeros' Carlos Vallarino le canta al amor

Con su EP debut, ‘Viajeros’, Carlos Vallarino se arriesga y le canta al amor desde su experiencia vivida.

En esta composición, el joven cantante panameño muestra a través de cinco canciones la nostalgia de una relación que se desgastó con el tiempo pero que vivió toda la intensidad del amor.

Durante una entrevista con La Estrella de Panamá, Vallarino nos detalló todo el proceso de la realización de Viajeros, en medio de la pandemia.

También abordó su opinión de la covid-19 y las oportunidades que se fueron y llegaron con ella.

¿Qué esencia personal plasmaste en Viajeros?

‘Viajeros’ tiene mucho que ver con mi vida y un proceso muy potente que tuve en una relación donde compartí y aprendí mucho. Por eso me arriesgue en hablar del amor desde mi propia experiencia.

Creé una colección de cuatro momentos importantes de una relación: conocemos tener las primeras fricciones, contemplar la relación, terminarla y la esperanza de quizás volver o que florezca en otro lugar, mostrándolo con las estaciones de los años.

¿Cuántas canciones se presentan?

Cinco: "Caipirinha", "Te dejo ir", "La puerta", "Otoño" y" Viajeros".

¿Qué se podrá disfrutar en 'Viajeros'?

El EP fue creado como una película audiovisual, porque cada canción representa a una estación del año. Primero empieza "Caipirinha" con los sonidos de verano, de segundo escuchas las hojas y el viento del invierno en "Te dejo ir", luego entro yo con unos pasos, agarro la guitarra y canto "La Puerta", después percibes el sonido de las hojas caerse en "Otoño" y por último está la primavera en "Viajeros".

¿Por qué decidiste llamarlo Viajeros?

La elegí ya que es una palabra que define de por si la vida.

Además, porque la canción en sí nace de un concepto budista que dice que las personas con las que uno se rodea son almas viejas o personas que conocemos de vida pasadas. Su primer verso empieza así: que los enamorados son almas viejas que crecen y regresan a la tierra para volver a coincidir.

¿Qué géneros destacan?

El EP es más latino con conga, bongo y merengue pop, de acuerdo con los productores Jonathan González y Dominic Moreno.

¿Cómo fue el proceso de producción del EP en medio de una pandemia?

Tuve suerte porque este EP ya se venía trabajando desde antes. Cuando llegué a Panamá lo único que hacía falta era grabar mi voz. En el estudio logramos mezclarlo todo, para cuando cayó la cuarentana absoluta se envió a Bolivia para que se terminara de materializar y finalmente pudimos presentarlo.

Fue un proceso de grabación que permitió la creatividad y sería mi primera presentación de una obra completa. Escribir el disco y cantarlo me ha servido como catarsis a nivel personal.

¿Viajeros será tú último trabajo de este año?

No. Aún tengo tres o cuatro canciones que van a salir, pero son más tipo singles. A parte de eso estoy trabajando en el disco que saldrá en 2021 y del que estamos en procesos de maquetar e ir haciendo ideas.

¿Qué oportunidades te quitó la covid-19?

La pandemia en el inicio fue un choque y bastante desilusionante, porque estaba de gira en Colombia y viviendo un poco el sueño de tener conciertos en teatros, pero todo se desvaneció con las cancelaciones. Otro caso fue la anulación de algunas reuniones con gente importante de la industria.

¿Cuáles fueron las que te llegaron?

De la cuarentena en sí no me puedo quejar. Como músico me han salido cosas que me han permitido seguir trabajando, por ejemplo, participé en los conciertos de Mi cultura en casa y desarrolle pequeños toques en plataformas digitales que me generaron algún tipo de ingreso. También me han invitado en festivales virtuales de Colombia, dos de Chile y una de Argentina con sede en Panamá.

A nivel personal he podido hacer actividades que antes no acostumbraba debido al trabajo, como es compartir con mi familia y hacer un poco de proyectos que tenía pendiente conmigo mismo.

Con la reapertura gradual de la covid-19 ¿De qué depende la recuperación del sector cultural y artístico?

La cultura y el arte siempre estarán ahí, porque son actividades que a las personas les gusta mucho.

Ahora con la pandemia se ha dado pie para que se extrañe un poco todas estas iniciativas, pero antes se debe poner las prioridades, porque sabemos que se han dado despidos y reducciones de salarios. Es por eso que primero se tiene que mejorar las condiciones individuales, para que el sector cultural se puede dar.

Es un panorama complicado, sin embargo, es bueno que ya se estén abriendo otras actividades porque así el resto de las personas pueden empezar a ponerse al día.

Hay que esperanzarnos más a lo virtual hasta que volvamos a ser conciertos presenciales porque al paso que vamos no veo tampoco el panorama tan positivo de volver a tocar, no creo que suceda de aquí a diciembre para tener salas llenas.