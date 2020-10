Creatividad y rendimiento en las organizaciones

¿Qué es la creatividad? ¿Es la creatividad solo para los artistas? ¿Qué pasaría si solo expresáramos nuestras ideas sin filtrarlas a través del miedo a la crítica? ¿Cuántas maravillosas ideas se pierden por temor a no ser aceptadas? ¿Cuántas veces grandes inventores fueron objeto de burla?

Cuando hablamos de creatividad debemos pensar en posibilidades; el mundo está lleno de opciones y cada situación que se presenta puede ser resuelta de diversas formas, algunas de las cuales podrían escapar al pensamiento limitado por convencionalismos y formas aprendidas de razonamiento y comportamiento.

En las organizaciones se trazan fórmulas de cómo realizar las tareas basados en sus glorias pasadas y todavía se oye “aquí las cosas se hacen así...”, tanto de jefes como de colaboradores. Es curioso que se armen programas de entrenamiento para adiestrar a realizar todo de la misma forma como siempre se ha hecho, cuando las nuevas generaciones pueden traer una nueva perspectiva, frescura en sus ideas e innovación. La experiencia es un activo muy valioso para aplicar a realidades similares, sin embargo, ante escenarios nuevos y dinámicos se requieren nuevas soluciones e ideas creativas. Es decir, tomar el pasado y renovarlo.

Ser creativo representa ser valiente, ya que implica exponerse y ser vulnerable. Se puede escuchar a los jefes indicar que sus equipos no son creativos y que no pueden resolver problemas de forma efectiva. Lo que sucede es que, así como un músico requiere practicar para dominar su instrumento, una persona necesita ejercitar su pensamiento creativo e ir más allá, ya que siempre hay oportunidad para una nueva idea más. La creatividad no se puede desarrollar haciendo siempre lo mismo. Ahora, todo lo anterior no implica que no deban existir políticas, manuales y procedimientos, porque toda actividad humana y, asimismo, los negocios deben tener reglas, orden, disciplina y ética.

Para potenciar la creatividad en el personal de una organización, los equipos de trabajo requieren de un ambiente seguro, donde haya confianza, cero censura, en el cual todas las expresiones tengan el mismo valor, aunque al ser escuchadas por primera vez parezcan locas, y, de esta forma la lluvia de ideas se convierta en muchas gotas de conocimiento, lo que al final se traducirá en equipos de alto rendimiento dado que se caminó sobre “no se puede”, “no hay recursos”, “nunca se ha hecho” para traspasar la tormenta de inseguridad y analizar todos los aportes exhaustivamente hasta encontrar el camino a seguir para alcanzar el objetivo.

¿Cómo se logra potenciar la autoconfianza y la tolerancia en un equipo de trabajo? Cultivando un ambiente de confianza y seguridad que permita a las personas expresarse y actuar, utilizando la comunicación directa, la escucha activa y el cuestionamiento, preguntando, ¿qué más?, ¿qué está disponible si...?, ¿cómo sería si...?, ¿qué pasaría si...? e impulsando la imaginación de cómo pudieran ser las cosas si todo fuera posible, para luego empezar a reemplazar la limitación por oportunidad.

Un coach con una mentalidad abierta, curiosa, flexible y centrada en el cliente, puede utilizar estas herramientas para acompañar a sus clientes en su toma de conciencia, y a un equipo en su proceso de aprendizaje, a aprender a confiar en su potencial creativo, a superar el miedo que se siente antes de expresar sus ideas, a saber que esas ideas abrirán nuevas oportunidades e impulsarán acciones, y de esta forma contribuir a liberar el potencial, con reflejos positivos en el rendimiento.

Recordemos que el coaching es definido por la ICF como un proceso de alianza con clientes, en el que se promueve la estimulación del pensamiento y de la creatividad, buscando la maximización del potencial.

La autora es 'coach' ejecutiva, de carrera y de vida, miembro de la ICF capítulo Panamá.

