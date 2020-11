Ana Cirré llama a la conciencia de todos con el tema 'Hoy'

Ana Cirré es una de las invitadas a la Teletón 20-30 que este año se presentará de forma virtual. “Ha sido un año difícil, pero cada uno con lo que pueda, puede apoyar”, dice. Cedida

Más de 10 minutos batallando con la “sala de conferencias virtual” y finalmente logramos el encuentro. Se supone que la tecnología facilita las cosas, una llega a dudarlo, pero ciertamente sin ella no hubiese podido conversar “cara a cara” con Ana Cirré, ella en Canadá y yo, en la sala de redacción de La Estrella de Panamá, ciudad de Panamá. “Es una maravilla poder comunicarnos”, dice la intérprete de “Me prometo a mí misma”, tema con el que se dio a conocer en Panamá, desde la pantalla de mi celular.

“Panamá es un país al que quiero mucho, he ido muchas veces y me gusta, me gusta…”, en su rostro se adivinan los recuerdos. “Tengo muy buenos amigos, es muy bonito tu país”, dice y yo recibo orgullosa el piropo y lo agradezco.

Ciertamente ha pasado mucho tiempo desde que escuchamos sus éxitos en la radio. Como intérprete, había estado participando en colaboraciones y homenajes a algunos artistas, pero como compositora, no había preparado material desde hace muchos años. Hoy se encuentra promocionando Hoy, segundo sencillo de su nueva producción, Invencibles, que ve la luz en un momento muy especial. “Es momento de reconectarnos con lo esencial, con nuestro propio corazón que es uno solo junto al de todos”, dice el tema que llama al cambio, a hacer cada quien su parte y dejar de hacer cosas que no llevan a ningún lado y que por el contrario, ponen en peligro el futuro de todos.

Desde Canadá, Ana Cirré ha hecho buen uso de la tecnología para continuar con su proyecto musical Cedida

Esta nueva producción le tomó bastante tiempo. “Fue un proceso largo, porque fueron como 17 años, imagínate… 17 años en los que mi energía no estaba como para componer. Tenía que solucionar muchas cosas con mi vida personal, eso requería mucho esfuerzo, y eso aunado al trabajo, entonces no tenía yo esa energía y el sentimiento adecuado como para componer cosas”, admite. Pero a ese desgano momentáneo se sumaban otras razones. “Soy además muy consciente de que lo que salga por mi boca va a ser escuchado. No puede ser cualquier cosa. No puedo componer cosas que no sean buenas o que no estén en una energía negativa. De alguna forma era consciente de esto y al mismo tiempo pensaba cuando se vaya a dar, cuando tenga que ser estaré preparada, no hay problema. No tengo prisa”.

Y ese momento llegó a finales de 2018, justo en el día del Arcángel san Miguel, que se celebra el 29 de septiembre. “En ese momento una canción que se llama “Invencibles”. Y a partir de allí se empieza a destapar toda la música, toda la musa, toda la inspiración”, recuerda la intérprete de “Casi perfecto”.

Una voz, una conciencia

Cirré se encontró frente a una serie de canciones muy diferentes a los que había escrito anteriormente. “Se nota muchísimo esa evolución de 17 años, es un parteaguas grandísimo en mi forma de ver la vida e inclusive musicalmente hablando. Trae otras armonías, otra propuesta. Hay un cambio muy fuerte tanto de fondo como de forma, que afectan la forma”, asegura.

Ana Cirré llama a la conciencia de todos con el tema 'Hoy'

En cuanto al sonido, “se utilizaron instrumentos ancestrales de la época prehispánica, junto con otros celtas como el arpa, con la intención de la unicidad de dos pueblos, razas o culturas, a los que la propia Ana siente que pertenece en cuerpo y alma, por nacimiento española y mexicana por adopción,”, explica un comunicado.

Y el resultado le ha dejado un muy buen sabor de boca. “Estoy contenta porque es un disco de mucha humanidad, creo que es el disco más amoroso y más generoso de toda mi carrera, porque está hecho y pensado para la humanidad, para ayudar, darle un sentido de practicidad a la música, porque más allá de hacer música es ayudar a través de la música”, sostiene. “Estoy fascinada, muy contenta de haber hecho este trabajo, de haberme envalentado, porque sí que he llegado un poco a dudar, porque era tan diferente…”, medita.

La artista se cuestionó fuertemente. ¿Sería comprendido el trabajo o llegarían a preguntarse qué se fumó? Aun así decidió llevarlo adelante, “que sea lo que Dios quiera, porque esto es lo que ahora mismo quiero cantar, esta es mi propuesta y yo tengo que defender esto porque es lo que está saliendo de mi corazón”, dice con convicción. Esto, en momentos en que la industria desborda en productos que giran en torno a temáticas y ritmos muy repetitivos.

Sobre ese tema, comenta que “creo que es peor que eso, hay algo que es peor que algo muy mal hecho, que es nada… es el vacío. Y es todavía peor que eso porque además, trae una energía y trae unas letras que de verdad no nos dejan bien parados como humanidad. Olvidémonos del género, porque esto va más allá. Esto ya está afectando a nivel humano. Y yo no quiero que ese tipo de música me represente, no estoy necesitando ese tipo de música, no la quiero, no me sienta bien, no me ayuda, al contrario, me está poniendo en un punto, como humana, muy desagradable”, afirma.

No sé, ni siquiera me he planteado si vengo a luchar conta viento y marea, lo único que sé es que esto sale de mi corazón para el mundo y siempre he pensado que uno tiene que ser leal con aquello que le haga sentir y vibrar y esto me hace sentir muy bien”, destaca.

El tema “Hoy” le sigue a “Soy la Tierra”, lanzado el mes de marzo y que llama la atención sobre todo lo que nuestro planeta nos ofrece y cuánta falta le hace el cuidado que las últimas generaciones no le han prodigado. Es una invitación a meditar sobre la vida y su futuro.

“Yo no creo que sea diferente a los demás. Creo que esto que estoy sintiendo y por lo que oigo, por lo que hablo con la gente, y por lo que vibro, estamos todos iguales. Estamos muy cansados del sistema, no nos gusta, estamos viendo cosas que no nos gustan. Que ya no queremos que se repitan. Estamos necesitando urgentemente cambiar el sistema porque está colapsando y nosotros necesitamos evolucionar y necesitamos otras formas de hacerlo”, dice tajante.

“Quisiera tener una varita mágica o una súper legión conmigo y decir, este sistema lo cambio, este presidente lo quito... y ya ni siquiera puedo decir que es el de mi país… esto está contaminado a nivel global. No es una cuestión de ideología, es cuestión de ética y de moral que hemos perdido por el camino”, subraya. Y lamenta profundamente que “esta gente sale de nosotros, no viene de un platillo volador de Marte; son una representación nuestra, de cómo estamos realmente como sociedad y cómo estamos actuando”.

Cómo lograr un cambio

“Es una labor muy dura, muy difícil, pero no imposible”, considera la artista. Y la única forma viable es partiendo con uno mismo.

“Como yo no tengo toda esa legión conmigo pues si nada cambia y yo cambio, todo cambia. Me he dado cuenta de que, si empiezo por mí, donde esté, como soy, actuando de forma sincera, honesta y honorable, quiero pensar que eso va a tener una repercusión a mi alrededor y a su vez, así como un efecto dominó”.

Obviamente el resultado no será instantáneo. “No sé si lo veremos en esta vida, o quizá van a pasar décadas pero sí siento que estamos moviéndonos en la dirección de ese cambio que estamos necesitando. Quiero pensar que soy una gota en ese vaso que se está llenando para formar parte de ese cambio con estas canciones y con muchas cosas en general en mi vida”, analiza.

La pandemia ha trastocado completamente la planificación de esta producción que ha caído como anillo al dedo ante los sucesos que el mundo entero está viviendo, pero que empezaron a gestarse antes de que el nuevo coronavirus tomara las riendas de nuestras vidas. “Invencibles” sería el tema punta de lanza, su video sería filmado en marzo en Monterrey, pero llegó el confinamiento y Cirré se quedó en Canadá. Con el confinamiento el planeta empezó a manifestarse, no habría un tema más indicado para lanzar que “Soy la Tierra”. Con su celular se grabó interpretando el tema y a estas imágenes se sumaron otras más, para completar el video que, debido a la pertinencia, logró un gran impacto. Le sigue “Hoy”, actualmente en promoción. Quedan pendientes ocho temas de Invencibles, que poco a poco serán lanzados a través de las plataformas de streaming.

“Conforme vamos evolucionando en este aprendizaje que estamos viviendo por el covid, voy sacando una u otra cancón porque créeme que hay para todos los momentos, al menos siete de los 10 están clavados para lo de la pandemia. Pero era algo que ya se estaba cocinando en el aire, porque si no, cómo voy a sacar estas canciones… era algo que yo como artista, como persona, lo estaba sintiendo”, reconoce.

Aprendizaje

Para Ana Cirré, el año 2020 ha sido un “Gran Maestro”, cargado en aprendizajes, uno de los más importantes para ella “la flexibilidad para poder adaptarse a un cambio tan radical”, no solo en la forma en que se interactúa con la propia familia, sino en el trabajo pues para los artistas, el trabajo se detuvo. Y al mismo tiempo desarrollar es fortaleza para seguir adelante, “sacar mi canción y que la escuchen porque este es el momento y no puedo esperar a otro. Es lo menos que podemos hacer los artistas que tenemos algo muy poderoso que es nuestra voz nuestra música y tenemos que darle un uso útil y práctico. Como dijo Teresa de Calcuta, 'si quieres un amor de justicia y de esperanza, tienes que poner el amor al servicio de la inteligencia'. Es un momento muy interesante, muy fuerte, muy poderoso, muy potente”, asegura. “Creo que voy a prendiendo bien la lección. Hay días buenos y hay días menos buenos, como todo, pero creo que voy bien. Estoy poniendo en práctica la resiliencia, mucho”, concluye.