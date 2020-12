Calles, parques y plazas desocupadas, soledad. Daniela Sagone

Imágenes panorámicas de las ciudades de Panamá y San José, ambas desiertas, podrían parecer irreconocibles. Es una de las imágenes más contundentes que nos ha dejado la llegada del covid-19. Ellas presentan el documental Vidas cruzadas, que se estrena la noche de hoy, a través de Sertv. “

La propuesta vino de la fundación Friedrich Ebert Stiftung, que es la productora de la película”, explica el cineasta Luis Romero, productor general y director del filme. La fundación social demócrata alemana trabaja regionalmente, entre otras cosas, en la capacitación de líderes. A través de su representante regional se planteó la posibilidad de hacer un documento que registrara los eventos que han estado ocurriendo tanto en Panamá como en Costa Rica, con respecto a la pandemia.

Locación en Panamá Cedida

“Lo interesante es que fueran historias de vida, diferentes y con diferentes características. Que no fuera solo una narrativa cronológica de hechos”, destaca Romero en entrevista a La Estrella de Panamá.

“Mi enfoque fue hacer una película que contara cómo esto afectó a la gente”, cuenta el director. No se trataba de hacer un trabajo periodístico, ni tampoco que se estuviese basado en la problemática sanitaria. Las conversaciones se iniciaron alrededor del mes de junio. El trabajo arrancó en agosto.

Hoy estrena el documental 'Vidas Cruzadas' Oscar Herrera

Luego habría que seleccionar a la contraparte costarricense. Era imposible pensar que se podía viajar en ese momento. “Vimos algunas opciones para escoger un director en Costa Rica que se plegara al concepto que se había establecido. Se hizo una evaluación y nos decidimos por Patricia Velásquez, a quien había conocido y cuyo trabajo está muy vinculado al tipo de trabajo que yo hago que es de cine social, perspectiva de derechos humanos, géneros, inequidades sociales. Consideramos que podía haber una afinidad buena para la realización del proyecto.

Las reuniones se dieron a través de videoconferencias. “Tuvimos muchas reuniones para tener claro a quién íbamos a entrevistar y como la película está basada en el tema de las relaciones sociales, mi norte fue ubicar personalidades de los diferentes estratos sociales. una visión de las sociedades en su conjunto”, explica Romero.

Hoy estrena el documental 'Vidas Cruzadas' Oscar Herrera

“Conversamos mucho sobre lo que queríamos lograr como documental, cual iba a ser el enfoque, más allá de lo técnico; no queríamos algo amarillista ni trágico ni mostrar miseria, sino algo que fuera positivo, que quien lo vea tenga esperanza”, cuenta Velásquez.

Así que, de a poco empezaron a aparecer las propuestas de personajes para esas historias de vida; una migrante que de repente se vio sin país, sin nada; la propietaria de un hotel que debió cerrar su negocio por más de medio año, una pareja de teatristas que debieron recurrir a hacer trabajos a través de internet para poder sostenerse; una vendedora de frutas que decidió cocinar para sus vecinos que no tienen qué comer, un piloto de avión que viajaba de Panamá a Costa Rica, pero que momentáneamente se dedica con su familia a la elaboración de mascarillas; un adicto a las drogas y y una persona trans que encuentran techo en un albergue en el cual todos cooperan; una mujer que es despedida de su empleo y convierte su hobby de hacer bisutería en su forma de subsistencia, una policía que decide llevar esperanza a los ciudadanos a través de la música...

Grabación del tema 'Como rocío' Cedida

El trabajo de coordinación fue bastante sencillo en cuanto los objetivos estaban claros, pero el trabajo en locaciones fue muy, pero muy complejo.

“Fue un proceso complicado, debimos grabar en condiciones inciertas porque las directrices del Ministerio de Salud [costarricense] cambiaban todas las semanas. Nosotros no tuvimos un cierre total como ocurrió en Panamá pro sí teníamos restricciones vehiculares. Y eso, sumado a que la población estaba asustada, resultó un problema”, cuenta la cienasta. Prácticamente todas las entrevistas fueron realizadas en exteriores pues existía un gran recelo por permitir la entrada a un equipo de desconocidos al interior de una casa. Todo se dilató porque la gente está más ocupada y nerviosa. Todo se le complicó a todo el mundo en esta pandemia, a nosotros también, teníamos que trabajar en equipos más pequeños, porque no podíamos desplazarnos todos”, comenta.

La bisutería deja de ser un hobby (Panamá) Cedida

También se incluyeron comentarios de especialistas en diversas disciplinas; un psicólogo, un economista, un infectólogo, un sindicalista. Ellos aportarían un vistazo entre cada una de las disciplinas que abordan y cómo ha sido afectada por la pandemia.

Los territorios pueden ser diferentes, pero la realidad es la misma. Podría fácilmente borrarse la línea fronteriza entre Panamá y Costa Rica, pues comparten muchas realidades: una agudización de las desigualdades, sistemas de salud débiles, acceso tecnológico precario, problemas en la educación, precarización del trabajo, pérdidas de empleo y hasta mano de obra esclava. Una sensación de zozobra y ansiedad que debe ser resuelto de manera colectiva.

Locación en Costa Rica Cedida

En cuanto a la cinematografía, esa tristeza y ansiedad es reflejada con la soledad de las ciudades vacías, mientras que los datos duros los aportarían los titulares de los diarios de cada país.

“Lo que sí fue una decisión establecida desde el inicio fue no mostrar ningún paciente, ninguna víctima del covid. Se podía mostrar gente vestida de protección biosanitaria, pero ni una sola imagen de un enfermo o una persona fallecida”, asevera Romero.

Las grabaciones se llevaron a cabo en campo y ciudad Cedida

Se estudió la posibilidad de que los equipos de filmación se encontraran en el área fronteriza, pero la idea debió ser abortada debido a las manifestaciones que en Costa Rica se dieron por una propuesta del FMI para un préstamo que representaría una subida de los impuestos. Pero superados esos escollos, una versión inicial se presentará hoy domingo, como parte de la programación de la franja Mi Cultura en Casa, de Sertv a las 8:30 de la noche.

“Queríamos mostrarlo antes de fin de año, ya teníamos ese compromiso y además, todavía no sabemos qué va a ocurrir más adelante. Todavía está está esa congoja y esa incertidumbre”, destaca Romero.

El estreno internacional del documental se llevará a cabo hoy a las 8:30 por Sertv.

Velásquez rescata de este documental “la capacidad que tenemos los seres humanos de ser solidarios y de buscar soluciones, sobre todo por las personas que conocimos en este proceso. Creo que de alguna forma hemos sabido proteger a nuestra gente cercana y ver de qué manera salir adelante eso está allí en el documental”, declara.

“La solidaridad uno lo va en la película y nosotros fuera de la película también”, agrega Romero. “A pesar de que fue un momento y unas condiciones difíciles para el trabajo, la gente por solidaridad iba resolviendo cosas. Todo el equipo de producción trabajó por el mínimo, comprendieron que lo importante es que el trabajo se hiciera”, cuenta. También recibieron apoyo en equipos por parte del Gecu en Panamá y de Tiempo Líquido en Costa Rica; los canales productores, Sertv en Panamá y Canal Trece de Costa Rica aportaron todas las imágenes en video de archivo, y los derechos de las fotos que aparecen en el documental fueron donados por los diarios La Estrella de Panamá y La Prensa en Panamá, así como La Nación en Costa Rica.

Hoy estrena el documental 'Vidas Cruzadas' Daniela Sagone

“Por casualidades de la vida he estado muy cercana a Panamá y panameños y no los siento lejanos no siento que seamos tan distintos”, dice Velásquez. Nuestras diferencias en el acento, en nuestra gastonomía o en la altura de nuestros edificios es meramente superficial. “En el fondo, ante los problemas, la gente de todos lo países más o menos parecido. Buscamos cómo solucionar; esto de la soidaridad está muy arraigado en nuestro ser de costarricences y panameños, ese sentido de comunidad que tal vez no está tanto en otras partes”, considera.

Y esa solidaridad y capacidad de compartir y aportar queda plasmado en el tema “Como rocío”, que el panameño Rómulo Castro compuso e interpretó junto a la costarricense María Pretiz y con el que finaliza el documental.