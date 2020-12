Este año 2020 nos ha pasado por encima... Shutterstock

El año 2020, el de la “tormenta perfecta”; lleno de cambios, sorpresas, frustraciones, restricciones; y por qué no decirlo, miedos. También con momentos de luz, esperanza, alegría, reencuentros y convivencia (con nosotros mismos y con nuestros amados), de reflexión, positivismo y otras emociones.

Ya hemos navegado la tormenta de 2020, ha llegado la hora de prepararnos para el nuevo año, y muchos lo hacemos escribiendo nuestros propósitos para el próximo año... Mas antes de que lo hagas para 2021, te invito a reflexionar sobre tu propósito de vida. ¿Lo conoces?, ¿es claro y resonante para ti?

El propósito es ese faro en la oscuridad o esa vela que nos permite navegar con energía y enfoque; sin él somos como barquitos de papel a la deriva en un charquito de agua.

El coaching brinda estrategias de descubrimiento personal, que son de gran ayuda. Un proceso o conversaciones de coaching te dará la oportunidad de reflexionar y preparar tu plan de viaje para 2021 y mucho más.

“Tu propósito y tus objetivos te ayudarán a vivir en bienestar, con energía y fortaleza los vientos cambiantes del futuro”.

Te invito a que tomes lápiz y papel; responde estas preguntas poderosas, y regresa a ellas cada semana para confirmar tus motivaciones y logros. Esta será tu propia hoja de ruta que crearás con el acompañamiento de este artículo:

Primera hoja: escribe tu nombre y la fecha

Segunda hoja: haz una lista de tus cualidades, talentos, dones; lo que te caracteriza, que dicen las personas que te aprecian de cómo eres o cómo actúas.

Tercera hoja: escribe tus cuatro valores no negociables, tus guías al tomar decisiones. Pueden ser valores éticos, morales, familiares, laborales, entre otros.

Cuarta hoja: Responde estas preguntas mirando el año 2020.

-¿Qué has logrado y qué no has logrado?

-¿Qué puedes hacer diferente para lograrlo en el año 2021?

-¿Cuáles son tus deseos, sueños o necesidades ahora?

-¿Con qué recursos cuentas? Estos pueden ser económicos, conocimientos, experiencias, personas con las que te relacionas, intenciones, energía interna, entre otros.

Quinta hoja: inicia el diseño de la ruta de viaje para 2021.

-Define tus nuevos objetivos. El cerebro gestiona dos o tres cambios al tiempo; escoge un par de objetivos a la vez, incluyendo según avances los siguientes. Te recomiendo utilizar el Método SMART para diseñar tus objetivos; significa que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y acotados en el tiempo.

-Diseña las estrategias para cumplir cada objetivo. La mayoría de las personas necesitamos que nos acompañen a lograr nuestros objetivos; un coach certificado te ayudará a diseñar y alcanzar tus metas y propósito, a través de tu propio talento.

-Implementa las tácticas necesarias para seguir adelante en los momentos difíciles. Un coach es un “accountability partner”, que te acompaña en el proceso; con quien compartes tus objetivos y te ayuda a mantener vivo tu compromiso de lograr los resultados en un plazo de tiempo concreto.

De la sexta hoja en adelante... monitorear tus avances, escribe tus retos, dudas y estrategias de éxito.

Para la misión de priorizar tus objetivos de 2021, te recomiendo:

-Enfócate en los objetivos que apalancan, los que preparan el camino.

-Identifica lo que es urgente y realizarlo primero.

-Revisa constantemente.

-Sé realista.

Bueno, no solo llegó el final del año 2020, también llegó el final de este artículo, me despido con este último pensamiento:

Tu propósito y tus objetivos te ayudarán a vivir en bienestar, con energía y fortaleza los vientos cambiantes del futuro. Nuestro futuro se construye en el presente, este es el momento perfecto para tirar el ancla unos días y reflexionar sobre lo que te llevas de 2020 y lo que dejarás atrás.

Este año se termina, lo bueno es que al día siguiente... empieza el próximo.

La autora es coach ejecutiva y miembro de ICF - International Coaching Federation.

El Capítulo de Panamá de la International Coaching Federation –ICF es una asociación sin fines de lucro, comprometida con el fomento y la difusión de la práctica profesional y ética del coaching. Está afiliada a la International Coaching Federation-ICF, la organización global más grande y reconocida de Coaching.

www.icfpanama.org

www.coachfederation.org