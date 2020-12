De Taylor Swift a Camilo: las mejores canciones de 2020

Desde tiempos antiguos la música ha representado una forma de expresión humana, capaz de transmitir emociones y hasta reducir las dolencias emocionales y físicas –a través de prácticas como la musicoterapia– , por lo que cuando la angustia y el estrés parecen haberse apoderado de nuestro espacio emocional, la música llega como un bálsamo que nos permite recordar lo importante que es vivir y disfrutar cada minuto posible.

Mau y Ricky presentaron 'OUCH' y 'Amén' junto con la familia Montaner y Camilo Echeverry. Redes sociales

Desde el pop reinventado hasta el auge del k-pop, la rebeldía del rock y las experiencias a través del género country, la industria musical se ha diversificado durante 2020, dando rienda suelta a la experimentación, las nuevas dimensiones melódicas y letras que cuentan historias o simplemente traen un momento divertido.

A través de diversas listas oficiales, recopilamos temas musicales que llenaron los hogares de millones de personas en el mundo. También álbumes de folk pop como el de Taylor Swift: 'Folklore' (Junio, 2020) y 'Evermore' (Diciembre, 2020).

En ambas entregas, la cantautora estadounidense se conecta con sus seguidores brindando trazos de su vida, sus emociones y pensamientos envueltos en melodías de folk, con guitarras suaves, armonías intensas y brillo en la producción, haciendo de la treintañera una de las artistas más prolíficas de los últimos años.

Canciones como 'Willow', 'Mirrorball' y 'The 1' figuraron en las listas de las mejores canciones de 2020 de Rolling Stones, Vulture e Insider, siendo destacadas como experiencias musicales imperdibles de este año.

Otra mujer fuerte en la industria que se destaca por sus colaboraciones es Ariana Grande, quien rompió los paradigmas de su estilo musical con la canción 'Rain on Me' junto a Lady Gaga, siendo dos de las divas más famosas en el género pop del momento en el mundo.

La canción es una oda a la vibra “poco importa” y extravagante que llevó a Gaga a la fama hace una década, dirigiéndose a una audiencia más joven que había esperado algo nuevo y fresco –y nada mejor que ver a ambas cubiertas de brillantina púrpura–.

En el sexto álbum de Grande, 'Positions' (Octubre, 2020), la canción que más resaltó fue 'POV' una balada que representa el lento florecimiento de la artista después de años sumida en diversas tragedias y un camino de autodescubrimiento (bien conocido desde su último álbum 'Thank u, next', en noviembre de 2019).

“I'd love to see me from your point of view/ “Me encantaría verme desde tu punto de vista”, canta la artista en el último tema de su álbum, que figura entre las 30 mejores canciones del año, según Insider.

Los latinos

En el panorama latinoamericano, el artista colombiano J Balvin fue incluido en la lista de las mejores canciones del año de Billboard con tres sencillos: 'Rojo', colaboraciones como One Day (junto a Dua Lipa y Bad Bunny) y 'Ritmo'(Black Eyed Peas).

Otros latinos que figuran en el reconocimiento fueron Raw Alejandro junto a Camilo con el tema 'Tatoo', al igual que 'René', la infaltable canción de Residente que logró conmover a la región.

La lista de Billboard cierra con broche de oro con Bad Bunny y su sencillo 'Yo perreo sola', quien ha roto diversos récords este año con canciones como “La santa”, “Si veo a tu mamá” o “La difícil”. Su reciente álbum “YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana)” impuso una marca al ser el primer álbum de un artista en español en mantenerse por semanas consecutivas dentro de los primeros 10 puestos de 'Billboard 200' en EE.UU.

Arremetiendo con un acento andaluz y la belleza del flamenco español se posiciona la cantautora Rosalía, con su tema 'Juro que', en donde representa con un soliloquio la figura de una mujer esperando a su amado encarcelado.

La belleza de la letra se complementa con un video musical que destaca las decisiones creativas de la joven artista, que ha tomado la batuta en llevar una parte de la tradición cultural de su país al conocimiento de los jóvenes en el mundo.

Los hermanos Montaner, Ricky y Mau se unieron en la lista de los mejores temas de 2020 en Spotify con la canción 'OUCH' dentro del álbum Rifresh (noviembre, 2020). Sus otros dos sencillos 'Papás' y 'La grosera' han recibido altas cifras de reproducción, ventas y distribución. 'Papás' ha sido certificado en Oro y Platino en Estados Unidos y Latinoamérica. Por otra parte, el tema de desamor, 'La grosera', suma más de 10 millones de visitas en YouTube y más de 6 millones de streams en Spotify, según informó Los 40.

Así mismo, una versión más delicada y con tonos de esperanza fue lanzada el 23 de diciembre por la familia Montaner (Mau, Ricky, Evaluna y Ricardo Montaner) junto a Camilo, en la cual el veterano de la música Ricardo Montaner levantó un canto de esperanza y gratitud a Dios. El tema 'Amén' ya se posiciona como uno de los más escuchados hasta la fecha con más de 100 millones de seguidores compartiendo la canción en redes sociales. En ella, según dijeron a EFE, exploran sus “temores internos, sus creencias y hasta momentos difíciles” o aspectos que antes poco habían mostrado.

En el mundo del k-pop, las bandas Blackpink y BTS se han convertido en gemas de la cuarta generación de esta industria nacida en Corea del Sur hace más de dos décadas. La boyband coreana BTS lanzó su nuevo sencillo 'Dynamite', siendo uno de los más escuchados e incluidos en la lista de lo Mejor del k-pop en Japón en Spotify. Por su parte Balckpink y Selena Gómez colaboraron en Ice Cream, también una de las joyas de la banda de chicas luego de recibir el reconocimiento inicial en 2018. Expertos en mover emociones, el k-pop seguirá creciendo en Latinoamérica y estas bandas son algunas de las líderes en canciones frescas y grandiosos movimientos de baile.

Lo que no se dejó esperar este año fueron diversos temas que revolucionaron nuestra forma de escuchar música. Las audiencias están hambrientas por reconocerse en las letras, viajar con la música y crear espacios personales junto a sus artistas favoritos. El año 2021 será un recordatorio de las raíces de muchos artistas, pero 2020 fue el momento de reinvención que muchos necesitaban.