La era de WikiLeaks y los escándalos de la información

El nombre de 'WikiLeaks' ha sonado durante ya una década, un sitio web que “se especializa en el análisis y publicación de grandes conjuntos de datos de materiales oficiales censurados o restringidos que involucran la guerra, el espionaje y la corrupción. Hasta el momento ha publicado más de 10 millones de documentos y análisis asociados”. Dentro de su organización, sin ánimo de lucro, preservan el anonimato de sus fuentes desde su creación en 2006 por el programador y periodista australiano Julian Assange.

En 2010, cuando realizó su primera revelación importante, WikiLeaks lanzó un video en su sitio web el 5 de abril de ese mismo año (con fecha del 14 de julio de 2007) en el que se ve cómo soldados estadounidenses disparan al reportero de la agencia de noticias Reuters, Namir Noor-Eldeen, a su ayudante y a nueve personas más. Como mayor prueba, en la grabación se ve que ninguna de las víctimas intentó atacar el helicóptero desde el que se les disparaba. El video puso en jaque a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, según recogió El Tiempo.

Así mismo, en 2010 los medios The New York Times, The Guardian y Der Spiegel publicaron más de 92 mil documentos confidenciales que fueron enviados por WikiLeaks e incluían sucesos no revelados hasta el momento como: “víctimas civiles provocadas por soldados de Estados Unidos y por soldados de los países aliados, fuego amigo, y conexiones entre la inteligencia pakistaní y los talibanes insurgentes”, según reseñó El Tiempo. Las revelaciones pusieron a la administración de George Bush en una posición de investigación profunda, ampliando la desconfianza en el sector militar estadounidense.

Otra de las revelaciones más impactantes de la historia de WikiLeaks fue la filtración de 391 mil 831 documentos del Pentágono (Departamento de Defensa de Estados Unidos) sobre la ocupación de Estados Unidos en la guerra de Irak. Los archivos revelaron el sistema de abusos y torturas a prisioneros, el apoyo de la milicia iraquí y las cifras de más de 109 mil muertos (de los cuales 66 mil fueron civiles). La noticia fue publicada en el diario británico The Guardian el 22 de octubre de 2010.

En años más recientes, WikiLeaks se dedicó a filtrar información concerniente a la CIA (Agencia Central de Inteligencia) sobre el programa 'Año Cero', el cual incluiría una serie de armas informáticas para hackear dispositivos inteligentes producidos en Estados Unidos, como de la empresa Apple, los dispositivos Android de Google o los de Windows de Microsoft. El programa de espionaje fue publicado en los diarios en 2017 e hizo un llamado de atención hacia el sistema de espionaje a través de micrófonos integrados en los sistemas informáticos.

Pero llevar tanta información delicada a la palestra pública trae sus consecuencias, por lo que Assange se ha visto frente a la justicia internacional en su carrera como fundador de WikiLeaks. Recientemente la jueza británica Vanessa Baraitser rechazó la solicitud de Estados Unidos de extraditar a Assange. El periodista autraliano de 49 años enfrenta 18 cargos de espionaje por la publicación de documentos secretos estadounidenses hace una década, y según el Departamento de Justicia de EE.UU. es señalado “debido a su implicación en una acusación federal por conspiración para infiltrarse en ordenadores al acordar descifrar la clave de un ordenador del gobierno con información clasificada”.

La jueza citó el riesgo de suicidio si Assange es enviado a custodia estadounidense: “Creo que la condición mental del Sr. Assange es tal, que sería opresivo extraditarlo a Estados Unidos de América”, dijo la magistrada británica en su decisión el pasado lunes. “Si bien estamos extremadamente decepcionados con la decisión final de la Corte, nos complace que Estados Unidos prevaleciera en todos los puntos de la ley planteados”, dijo el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado. “En particular, el tribunal rechazó todos los argumentos del señor Assange con respecto a la motivación política, el delito político, el juicio justo y la libertad de expresión”.

Los abogados de Assange dijeron que pedirán su liberación de una prisión de Londres donde ha estado detenido durante más de 18 meses, en una audiencia de fianza este miércoles. Los documentos publicados en WikiLeaks, por los que se acusa a Assange, fueron compartidos con periodistas e incluían cables diplomáticos clasificados e informes militares sensibles de las guerras de Irak y Afganistán. Estados Unidos afirma que “la publicación de esos documentos hizo públicos los nombres de los lugareños en Irak y Afganistán que ayudaron al ejército de Estados Unidos, poniendo sus vidas en riesgo”, según informó NPR.

Si es declarado culpable de todos los cargos, Assange podría enfrentar un máximo de 175 años de prisión, probablemente en el Centro Administrativo Máximo de EE.UU. en Florence, Colorado. Hasta la fecha, Assange se ha mantenido recluido en la prisión de Belmarsh, en Londres.

Un aliado o enemigo

Frente a los ojos de la ley de EE.UU., Assange se ha convertido en un enemigo de la información pública al ventilar contenido clasificado del Gobierno estadounidense. Sin embargo, como investigador y periodista, la labor de Assange podría ser una herramienta para hallar mayores respuestas a diversas preguntas que se han mantenido estancadas durante décadas. Si bien, dar batalla tras las rejas podría no ser la mejor estrategia para Assange, su organización se ha mantenido destapando escándalos de impacto internacional.

La última publicación sobre información filtrada en la página web oficial data de diciembre de 2019, donde reportaron una investigación acerca del supuesto ataque químico ocurrido en abril de 2018 en Duma, Siria. Pese a que la organización realiza una labor casi titánica en busca de la transparencia y democratización de la información, es difícil acceder a sus registros de financiamiento, ya que se mantienen en las sombras alegando “seguridad para los donantes privados y los investigadores”, según informa su sitio web.

Con el golpe a WikiLeaks, los internautas y profesionales deben expandirse a fuentes confiables de información tales como el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), donde han publicado acerca de casos emblemáticos como las 'Fugas de Luanda', una investigación que sacó a la luz cómo dos décadas de acuerdos corruptos “convirtieron a Isabel dos Santos en la mujer más rica de África y dejaron a Angola, rica en petróleo y diamantes, uno de los países más pobres del mundo”, publicado en 2020, y los emblemáticos 'Papeles de Panamá'.

En medio de una era digitalizada, quienes defienden la transparencia de la información muchas veces se han visto vulnerados. El reto está en comprender que la labor de sacar a la luz la verdad se mantendrá como una de las más importantes en 2021.