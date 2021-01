Danilo Pérez: 'Es tiempo de renacer'

Danilo Pérez ha llevado adelante dieciocho versiones del Panama Jazz Festival Cedidas

Mañana llega a su mayoría de edad el Panama Jazz Festival, en una situación que nadie esperaba y en un momento en que era más fácil no hacerlo, según dice su creador y director artístico, Danilo Pérez. “Es en estos momentos que temas como estos, el tema de la cultura se amplifica porque nos ayuda a ser más resilientes, nos da esperanza, nos consuela, acorta las distancias, nos da la sensación de que estamos cerca uno del otro, y lo estamso espiritualmente”.

El festival de Jazz que acogió en el Istmo cientos de invitados internacionales en sus 17 años de existencia, ya fuese como concertistas, maestros o estudiantes de música, en su edición 2021, cuando llega a los 18 años, presenta un programa completamente virtual.

Estamos en un momento de mucha reflexión, ha sido un año increíble, como una película, pero en la que finalmente hemos quedado adentro”, dice Danilo en entrevista, también virtual, con La Estrella de Panamá.

Terry Lyne Carrington

Y a pesar de todos los retos que plantea este cambio de plataformas, el director artístico del PJF encuentra muchos elementos positivos en esta nueva etapa. “No hemos escapado de esta transición, de poder reinventarnos, ha sido de muchas maneras innovador para nosotros tener que hacer esto de esta manera, y nos ha sacado de nuestra zona de confort. Ha sido interesante porque hemos tenido que presentarnos con ideas nuevas, creativas, cómo tratar de llevar, maximizar a la experiencia a través de este nuevo formato, dice.

Una innovación que arrancó a mediados del año pasado, con los programas educativos de la Fundación Danilo Pérez y con algunas funciones musicales que las apoyarían económicamente.

“Nadie esperaba que iba a ser tan largo el tema de la pandemia, nosotros no vinimos a darnos cuenta de que esto era una posibilidad como alrededor julio o agosto. Pero pienso que la experiencia de lo que ha pasado en la Fundación, ha sido una de las experiencias que me han llenado más de orgullo; ver cómo en un momento de crisis toda esta maquinaria, este capital humano saca nuevas ideas, innova y mantiene la fundación a través de todo el año. Ha sido un reinvento total y eso ha sido motivador, realmente increíble”, reconoce.

John Patitucci

Otro detalle es que aunque las restricciones de movimiento han impedido que Pérez haya estado en Panamá, a lo largo de 2020, ha estado más cerca de cada uno de estos proyectos.

“A raíz de esto hemos estado unidos prácticamente todas las semanas y creo que todas esas experiencias ayudan a crear esos sentimientos de comunidad, a generar nuevas ideas que se van lanzando, y todo eso se ha ido cultivando y ha hecho el impacto también con el Panama Jazz Festival. La experiencia que tuvimos de hacer un par de presentaciones virtuales también nos ha ayudado en este momento así que es una suma de muchos actores, de muchas ideas. Te digo la verdad, me siento muy satisfecho, que todos esos momentos difíciles y de preocupación en el mes de marzo llegaron a diciembre convertidos en innovaciones, ideas creativas nuevas”, cuenta. “Me siento jovencito”, ríe. “Las canas siguen saliendo, pero en realidad, estoy muy satisfecho porque uno de los peores miedos que tengo es que algún día algo me pase a mí y todo este trabajo quede en pausa”, admite. “Este año este es el indicio de que este trabajo va a seguir y no va a parar”, asegura.

Y toda esta mística de trabajo en la Fundación, ha permitido también que Danilo siguiera innovando en el Berklee Global Jazz Institute. Comenta el pianista que había venido notando las diversas perspectivas que le aportaban el trabajar en Boston y luego en Panamá. “Este año la impronta panameña “ha sido tan fuerte que me ha motivado muchísimo a crear cosas nuevas en el instituto y se han establecido relaciones mucho más profundas, y eso es bien importante”, establece. “Ya no es un tema de lo que está pasando en Panamá o lo que ocurre acá, sino una unión global de muchas mentes, mucho talento que lo ha apoyado y que han creado nuevas oportunidades”, agrega.

Patricia Zárate Pérez

Qué ofrece el PJF 2021

El Panama Jazz Festival 2021 ha reunido a más de 80 eventos repartidos en conciertos clases maestras, o clínicas.

“La experiencia de la cantidad de eventos no ha disminuido, va a estar el IX Simposio Latinoamericano de Musicoterapia , en V Simposio de las Expresiones Culturales, Artísticas y Musicales de los Afrodescendientes de Panamá, el VI Congreso de Educación en el Hogar, los famosos Jam Sessions en los que hemos tenido sobrecarga en oferta de grupos de todas partes del mundo, las clases privadas van a seguir y este año vamos a tener grandes conciertos, todo esto va bajo el formato que se llama Shed, entrando desde la página web del Panama Jazz Festival”, explica Danilo.

El programa de actividades está muy bien detallado por día y tipo de actividad. Haciendo click sobre cada una de las actividades se puede, en estos momentos registrarse y el día del evento, entrar a la sala virtual.

“La idea es que sea lo más simple para el fanático y solo tenga que 'cliquear' para acceder, vas a entrar al calendario, vas a ver la información, están los enlaces, vas a cliquear y vas a poder entrar”, detalla.

Rubén Blades

No hay un límite de participación en los eventos y todos, salvo dos conciertos principales, son gratuitos. En todos ellos, el interesado podrá hacer una donación voluntaria a beneficio de la Fundación Danilo Pérez. Quienes deseen recibir información anticipada sobre los eventos también pueden registrarse en el website del PJF.

“Los únicos dos conciertos que tiene un mínimo de donación es el del cuarteto de Wayne Shorter:Realizar el último concierto del Wayne Shorter Quartet en Panamá no solo fue inesperado sino una verdadera bendición y un regalo del universo. Agradezco a Wayne, Brian, John y Carolina Shorter por su generosa contribución a nuestra labor social en América Latina. Y el dúo que estoy haciendo con Erika Ender”, informa Danilo.

Participará en el festival el vocalista Kurt Elling, Joe Lovano y su esposa Judy Silvano quienes ofrecerán un concierto interdisciplinario que incluye pintura, la bateristaTerry Lynne Carrington va a participar con Kris Davis y Val Jeanty, el bajista John Patittucci se presentará en dúo con el percusionista brasileño Roggerio Bocatto. Participarán también la saxofonista Patricia Zárate, el pianista Cyrus Chestnut, la percusionista Nikki Campbell, la vocalista Farayi Malek, el bajista Paolo Damiani el flautista Faris Ishaq.

De Panamá, Nedelka Prescod, vocalista y compositora, el grupo Afrodisíaco, Luz Acosta, vocalista y bajista, el pianista Carlos Campos y su trío, Luis Carlos Pérez y Rubén Blades.

“La gente va a poder disfrutar de muchas cosas diferentes, que es lo que hemos tratado de hacer. Tratar de dar otra experiencia, buscar ideas nuevas que atraigan, son cosas que usualmente no estamos haciendo, son momentos muy creativos y únicos los que se van a dar este año, en el festival”, asegura Danilo.

La Fundación Danilo Pérez

Un año pleno en dificulta des y con limitaciones de movilidad ha ampliado las fronteras de la fundación. “El trabajo ha sido de primera clase, con un liderazgo increíble con Aleida Duarte, nuestra administradora, Carlos Agrazal en el tema de educación y Luis Carlos Pérez han llevado un liderazgo muy fuerte. Los profesores se han tirado la fundación a la espalda: Chelín Núñez, Luz Acosta, Carlos Campos, todo el equipo de profesores ha estado enfocado, con metas claras, sinceramente he visto un equipo de profesionales a la altura de cualquier país. La situación, en lugar de tirarlos abajo los elevó. Esta pandemia lo que ha hecho es sacar lo mejor, ha sacado lo mejor de su persona, de un ser profesional, son más profesionales y eso me ha motivado e inspirado”, confirma.

El paso de las clases presenciales en San Felipe a las plataformas virtuales ha incrementado la matrícula de estudiantes, incluyendo una buena cantidad de adultos. “Los adultos se han sumado y es parte de cómo la fundación empezó a replantearse. Fue la nueva estrategia se empezaron a buscar nuevos grupos que estuvieran interesados y con lo virtual tú eres capaz de mover los horarios, eso ha permitido flexibilidad, de manera que ahora tenemos más estudiantes. Estamos mudando la sede al área de Los Ángeles para seguir manteniendo la experiencia en persona, pero el tema de lo virtual se va a mantener; ha sido muy exitoso”, sostiene. Tanto así, que la demanda no ha sido solo de Panamá sino más allá de las fronteras.

El 2020 y sus enseñanzas

“Ha sido un año de gran crecimiento humano en el que la familia ha jugado un papel crucial: el tiempo con mis hijas, hijo y esposa… también tiempo con mis padres, mi hermana y familia, mi suegro, mi cuñado, la familia de Patricia… los amigos… ha sido de gran aprendizaje. Pero he tenido muchos momentos de bajones porque han muerto colegas míos, músicos, gente allegada y eso me ha hecho pensar que yo no quiero perder un segundo más de mi vida en este mundo con un sueño, esos sueños tienen que hacerse realidad”, medita Danilo.

“Este año he escuchado el silencio más que nunca, he tenido una relación muy profunda con el silencio, que mucha gente piensa que no tiene sonido, pero que suena muy fuerte cuando uno lo escucha”, comenta. Para Danilo Pérez, el 2020 ha sido un año de mucha reflexión en cuanto al tema e la solidaridad mundial, el cambio climático, los conflictos bélicos, la pandemia y los cada vez más necesarios cambios sociales y estructurales.

“Son tiempos críticos y tenemos que resolver muchas cosas ya. No podemos seguir penando a largo plazo. Depende de una nueva generación para echar adelante, como seres humanos que tengamos una vida sostenible y podamos brindar a las próximas generaciones un futuro en este mundo”. En este movimiento, tienen un papel trascendental los estudiantes, los activistas, los artistas, los educadores, los científicos. “Todos los ciudadanos y tenemos que empezar a pensar a lo macro y a lo global. Ya no se puede pensar individualmente, hay que buscar la manera de dar forma a estrategias globales, que funcionen mejor para los tiempos en que estamos viviendo”, recalca.

De acuerdo con el pianista, “vamos a necesitar un nivel de conciencia que hasta ahora la hemos estado dejando para mañana, necesitamos crear conciencia y una fuerte presencia como seres humanos con el tema del amor y la compasión. A nivel de uno con el otro, con relación al planeta en que vivimos, en los temas de racismo sistémico, la igualdad que debe existir a estas alturas entre el nombre y la mujer, la equidad que se necesita a nivel educativo, para poder verdaderamente hablar de humanidad; hemos estado por mucho tiempo utilizando la palabra igualdad sin realidad resolver el tema de la equidad y ese discurso ya no funciona”, afirma.

Ha sido un año en que el activismo social se ha hecho más fuerte. “Como músico me comprometo a seguir contando historias, a trabajar en mejorar y encontrar la conciencia, para que nos ilumine. Tenemos que buscar todo lo que esté a nuestro alcance para activar una relación más profunda con el universo”, sostiene.

“Hay que renacer es mi mensaje de reflexión este año. Es la oportunidad de trascender, no volver donde estábamos porque donde estábamos nos trajo aquí. Ya no es una película que estamos mirando, estamos adentro de la película. Hay que dar paso a un sistema nuevo y eliminar esa mentalidad capitalista que rige todos nuestros pensamientos”, advierte.

A pesar de todo, Pérez tiene fe de que “vamos a despertar de este sueño muchas veces oscuro en el que hemos estado, por tan largo tiempo, y desde la compasión, el amor, y el trabajo en comunidad. No me siento desanimado, tengo una gratitud increíble, ahora mismo he estado trabajando en el nuevo disco, que va a salir este año y en ese disco estoy entregando toda esa ilusión, es una ilusión, una utopía, esta oportunidad que tenemos es para renacer”, dice convencido. “Ya estoy terminando de grabar el nuevo disco ese disco es un gran sueño… pienso en el tema de la crisálida donde vuelve a renacer la mariposa; nosotros tenemos que crear una nueva crisálida y ese es el mensaje del nuevo disco”.

Y es que Danilo ha decidió iniciar el 2021 acompañado de una cita de Ellen Johnson Sirleaf, quien dijo “si tus sueños no te asustan es porque no son lo suficientemente grandes”. “Los sueños nuestros tienen que ser grandes, utópicos, esos sueños tienen que exceder lo que nosotros querramos hacer en la vida para tratar de lograr lo mejor que podamos. Así que yo invito a todo el mundo a soñar con un renacer nuevo, es lo que nos queda”, concluye.