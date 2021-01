Walter 'Gene' Jefferson, un referente del 'jazz' latino

Panamá Jazz Festival: la esencia del 'jazz' a través de las venas panameñas

Conocido como el 'Lord del jazz', Walter 'Gene' Jefferson (1931-2019) fue uno de los saxofonistas, clarinetistas y flautistas panameños más importantes de su época y no es para menos; su versatilidad en el jazz, estilos afrocubanos y latinoamericanos hoy son parte de ese legado musical que dejó a nuestro país y al mundo.

Debido a su gran aporte musical, la décima octava edición del Panamá Jazz Festival, que arranca hoy y se extenderá hasta el 23 de enero, estará dedicada a Jefferson y a su esposa, la cantante panameña Enid Lowe, radicada actualmente en Nueva York, Estados Unidos.

Tanto Lowe como Jefferson son panameños de nacimiento. Lowe es oriunda del sector de Arco Iris, en la antigua zona canalera de Cristóbal, en la provincia de Colón. Mientras que Jefferson creció en la capital istmeña, sitio donde empezó su carrera, describe Benjamín Lapidus, músico, docente y autor cubano, en un documento facilitado por el Panamá Jazz Festival.

Aunque ambos músicos tomaron rumbos distintos en sus carreras artísticas, para la década de 1960 se vuelven a encontrar en la ciudad de Nueva York. “Para ese entonces, Jefferson había llegado a Nueva York junto con el saxofonista y flautista Mauricio Smith y pronto se dio a conocer en la escena musical por su versatilidad en la ejecución del jazz y otros estilos musicales latinoamericanos”, describe Lapidus en la nota.

En su haber artístico, Jefferson fue saxofonista tenor en la orquesta del cantante puertorriqueño Tito Rodríguez. También fue miembro de la orquesta de Ray Charles y de la orquesta de Marcelino Guerra. Participó en el Colectivo de Artistas Negros, y tocó con Charlie Palmieri, Louis Ramírez y con el célebre cubano Arsenio Rodríguez.

Además fue miembro de la banda de la casa en el teatro Apollo (uno de los clubes de música popular más famosos de Estados Unidos y uno de los más relevantes de la historia de la música afroamericana en el país norteamericano), durante las décadas de 1960 y 1970 cuando ejecutó junto a muchos artistas afrodescendientes importantes de la época. Adicionalmente, en 1982 fue parte de la sección de metales para la grabación original del exitoso tema caribeño 'Hot, Hot, Hot', de Alphonsus Celestine Edmund Cassell, conocido como 'Arrow', señala Lapidus.

Walter 'Gene' Jefferson, un referente del 'jazz' latino

Por 39 años fue parte de la banda Ascensión del percusionista, productor, compositor y arreglista estadounidense Bobby Sanabria, con quien participó en los discos '¡New York City Aché!' (1993) y 'Live &In Clave' (2000), este último nominado al premio Grammy por mejor álbum de latin jazz.

Gracias a su participación por décadas en la escena del jazz en Nueva York, Lowe y Jefferson terminaron siendo parte de la comunidad de panameños (Mauricio Smith, Frank Anderson, Vitín Paz, entre muchos otros) que contribuyen a la comunidad del jazz local y global, menciona WBGO, una emisora de radio de Estados Unidos.

Enid Lowe recuerda a Jefferson como un hombre muy amable, de personalidad gentil y divertida, y reconoce que en su relación la música jugó un rol muy importante. Junto a Jefferson formaron The International Combo, compuesto además por los grandes Hiram Remón y Frank Anderson, quien ha trabajado con Enid y Gene desde que eran muy jóvenes en su natal Panamá, comenta Lapidus.

Aunque Jefferson nunca logró grabar un disco propio, su música junto con la voz de Lowe han quedado plasmadas en varias producciones, siendo el álbum 'Ochosi Blues' (2014), del guitarrista, educador y escritor estadounidense Ben Lapidus, de las producciones más recientes. En su libro New York and the International Sound of Latin Music 1940-1990, Lapidus plasma el trabajo musical de Lowe y Jefferson, junto con el de otros panameños a lo largo de varias décadas.

Actualmente, a los 85 años Lowe aún se mantiene activa en los escenarios y su voz aún vibra de manera poderosa. Su última función fue en enero de 2020, antes de la pandemia, relata Lapidus en el documento.

Gene Jefferson falleció en octubre de 2019, tras cumplir 47 años de matrimonio con Enid Lowe.

Un legado que perdurará

Idania Dowman, conocida como 'La dama del jazz' en Panamá, dice que si tuviera que resaltar algo de Jefferson sería “todo”, porque su música influyó mucho “en cada uno de nosotros” y “pese a que no fueron muy reconocidos en el país en su faceta musical porque emigraron a Estados Unidos en sus edades productivas a buscar ese gran sueño, de hacer o desarrollar la música que les gustaba, hay que resaltar que su legado perdurará para siempre”, relata Dowman.

Añade que tanto 'Gene' como su esposa Enid son panameños que amaron el jazz y a lo largo de su vida se dedicaron a este género y lo trabajaron tan fuerte en Estados Unidos que se merecen este homenaje que se les rinde a través del Panamá Jazz Festival.

También invita a que se reconozca en vida la labor de todos los jazzistas o músicos panameños que han dejado el nombre de Panamá en alto. “Es tan importante hacer este tipo de homenajes cuando la persona está viva; porque para un músico su más grande satisfacción es saber que lo que trabajó con mucho amor y sacrificio sirvió para otros”.

Un llamado

La cantante panameña también solicitó a las autoridades nacionales que se construya un museo de la música para que la juventud actual conozca la historia y el recorrido de la música en Panamá, la cual es muy rica culturalmente. “No es posible que en el exterior le den más valor a nuestro son que nosotros mismos, hay que trabajar fuerte en eso”, añade.

El festival en el cual ha participado Dowman varios años, durará dos semanas de seminarios y conciertos importantes, destacando la gala con el último concierto del cuarteto de Wayne Shorter. Por primera vez habrá una colaboración magistral de Erika Ender y Danilo Pérez, un gran concierto de Rubén Blades con Roberto Delgado Salsa Big Band, además del saxofonista Joe Lovano con la cantante Judi Silvano, Terri Lynn Carrington con Kris Davis y Val Jeanty, John Patitucci dúo, y muchos más.

A lo largo de 17 años el Panamá Jazz Festival ha ofrecido un rico programa de conciertos con los principales músicos de jazz del mundo como The Wayne Shorter Quartet, Herbie Hancock, Chucho Valdés Quartet, John Patitucci, Joe Lovano, Rubén Blades, Randy Weston, Kenny Barron, Esperanza Spalding, Mike Stern, Lizz Wright, Jack DeJohnette, Stanley Jordan, Billy Cobham, Terry Lyne Carrington, Ran Blake, Phil Ranelin y Ellis Marsalis, entre otros, convirtiéndose así en un gran evento de educación musical en donde confluyen ideas y proyectos interdisciplinarios de alta calidad académica en torno a la música y la sociedad.

Entre los logros del Panamá Jazz Festival destaca su consolidación como centro de audiciones para admisión y becas de importantes escuelas de música extranjeras y como primer evento del mundo que otorga créditos académicos universitarios para el prestigioso Berklee College of Music.