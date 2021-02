Panamá ya tiene un Centro de Investigaciones Históricas, antropológicasy culturales

Nuevos enfoques; la idea de la investigación es repensarnos.

Con el inicio del mes de febrero arrancan oficialmente las labores del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, Asociación de Interés Público (CIHAC AIP) que funcionará como el brazo de investigaciones del Ministerio de Cultura, aunque el proyecto lleva gestándose algunos años.

“Yo llego a Panamá a crear una dirección de investigación para el nuevo Ministerio de Cultura” dice la historiadora Marixa Lasso, quien fue seleccionada a través de un concurso con un jurado internacional como directora del centro. “Lo primero que hice fue acercarme a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), contarles nuestros planes y solicitarles asesoría y consejo. El primer consejo que me dieron fue el de crear una Asociación de Interés Público”, detalla.

Todos los centros de investigación asociados a la Senacyt se han constituido en Asociaciones de Interés Público, estructura que mejor funciona para el desarrollo de investigaciones. “Los investigadores tienen necesidades particulares como la postulación a fondos de investigación y maneja proyectos a largo plazo. Si el Ministerio quiere hacer investigaciones a un alto nivel, nos aconsejaron seguir este modelo y no establecer una dirección, como estaba previsto”, cuenta la historiadora.

La decisión de hacerlo de esa manera no tomó mucho tiempo, luego de una reunión del ministro de Cultura y el secretario de la Senacyt. Solo habían pasado tres meses desde el inicio del nuevo gobierno.

El proyecto fue presentado a al Gabinete de Ciencias para su aprobación y luego de esto, se iniciaron todos los trámites legales que incluyen establecer sus estatutos y nombrar una Junta Directiva.

“Se hicieron los estatutos siguiendo el modelo de los existentes, pero adaptándolos a las necesidades de investigación propias del Ministerio que son historia, patrimonio, antropología arqueología, etnomusicología o folclor, las disciplinas que tratamos nosotros, porque a idea es que este sea el brazo de investigación del Ministerio de Cultura”, relata.

El público, ansioso de escuchar la historia del Arrabal de Santa Ana en el Café Coca Cola.

Para la junta directiva, preside el Ministerio de Cultura, mientras que la vicepresidencia la ostenta la Senacyt. El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales es secretario, el Banco Nacional de es el tesorero. Completan la directiva el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Archivos Nacionales y Nikos Café.

Unos días antes del establecimiento de las medidas de confinamiento en marzo de 2020 estaba establecida la Junta Directiva y fueron aprobados los estatutos. En adelante, se iniciaría el proceso de inscripción, registro y demás requisitos legales, así como los establecimientos de presupuesto.

Lasso aboga por la divulgación de las investigaciones. Así lo hizo con la investigación sobre Justo Arosemena, con la que se presentó una exhibición en el Museo del Canal en 2018. Archivo | La Estrella de Panamá

Para la selección del director, el paso a seguir, la convocatoria se hizo a través de la Senacyt, que hizo una convocatoria abierta a ciudadanos panameños que vivieran en Panamá o en el extranjero. En este proceso participaron siete candidatos y resultó seleccionada la Dra. Marixa Lasso, quien inició funciones el pasado 1 de febrero.

“El objetivo es que haya un espacio donde se pueda investigar de manera seria, científica estas ramas del saber que tiene que apoyar un Ministerio de Cultura como son la historia, la antropología, la arqueología, la historia del arte, la etnomusicólogía; todas estar ramas del conocimiento que tienen que tener un espacio para crear investigaciones que sean de calidad, que sean independientes y que al mismo tiempo apoyen y eleven la calidad en la misión que tiene el ministerio”, explica la investigadora.

Y tan importante como generar este conocimiento es convertirse en un espacio de difusión de esas investigaciones a un nivel más amplio. “Las investigaciones no solo pueden quedarse con los expertos; también tienen que encontrar un espacio de difusión para un público amplio que conozca mejor su historia, su cultura, que sea un espacio para pensarse con el apoyo de estas especialidades”, agrega.

La lectura de antiguos documentos ofrece nuevas perspectivas

Para qué un centro de investigaciones

Lejos de tener una utilidad abstracta y difícil de sustentar, para Lasso funcionan para cosas que de repente suenan muy obvias al ser mecionadas: “en planes de desarrollo, no puedes promover la igualdad de la mujer si no conoces su historia y su contribución a la historia del país. Lo mismo sucede con los afrodescendientes o los grupos indígenas; no es suficiente conocer sus problemas. La discriminación está basada en la idea de que unas personas son menos. Si no se conoce su historia y su contribución a la historia, la cultura y el país, es muy difícil combatir esa discriminación”, asegura.

Por otra parte, la calidad de nuestros museos y demás centros de interpretación dependerá de los contenidos que se puedan destacar de estas investigaciones. “Si queremos tener museos de calidad, hay que tener investigación. Detrás de cada buen museo en el mundo hay mucha investigación. Piensa en los museos del Smithsonian, museos federales del gobierno de Estados Unidos… Si queremos buenos museos estatales hay que hacer investigación”, sostiene.

En cuanto a la Alianza estratégica entre Turismo Conservación e Investigación (TCI), que contempla la creación de rutas turísticas, “para armar esas rutas hay que investigar. Tienes que contar bien esas historias… es información no la encuentras en cualquier lado”, sentencia.

Para la historiadora, “la investigación no es crear nuevos hechos o fechas sino tener la posibilidad de pensarnos de otras maneras, contar otras historias que no se nos ocurrirían si no estuvieran esas investigaciones, poder explicar cosas”, afirma.

Un espacio para pensar, compartir y crecer

Y más allá de tener la capacidad de otorgar fondos para generar investigaciones, está pensado para ser un espacio donde se estén llevando acabo investigaciones de varios tipos. “Porque al estar juntos, al compartir es cuando se crea la sinergia, el ambiente propicio para el intercambio de conocimiento. Para esas conversaciones que hace que los investigadores piensen mejor, conversen mejor y acaben en direcciones que nunca hubieran podido avanzar o pensar sin esa conversaciones”, propone.

La música habla de formas de vida en otros tiempos.

Por otro lado, también se ofrece la oportunidad de unir investigadores más avanzados, mas senior con investigadores que están empezando la carrera. “vamos a empezar este año con el tema del semillero, un plan donde los más jóvenes, recién graduados de la universidad puedan estar en contacto con estas personas más avanzadas en su carrera y también un espacio donde los investigadores extranjeros que trabajan en Panamá e investigadores panameños que estén asociados a universidades u otras instituciones tengan una casa donde llegar, puedan obtener las becas para investigadores visitantes, pedir una licencia y poder dedicarse a un proyecto específico que quieran terminar”, indica.

Los primeros pasos

Esta entrevista se realizó el día 2 de febrero, a un día de que su directora asumiera el cargo. “Todo está en papel pero las primeras convocatorias salen en febrero”, informa.

Lasso cuenta en este instante con una asistente, una ayudante de administración y un especialista en presupuesto. Pero este mes se lanzarán las convocatorias para dos investigadores permanentes y tres investigadores visitantes.

¿Cuáles serán los proyectos iniciales? Al momento no hay manera de saberlo. “Cuando lanzas una propuesta para un investigador permanente, no lo sabes. Lo que quieres es calidad. Como tenemos tantas necesidades y estamos empezando no podemos predecir si vamos a tener a un arqueólogo, un historiador del arte o un historiador. Nos van a traer proyectos distintos y se va a seleccionar por la calidad del proyecto.

Los investigadores permanentes son importantes pues liderizan sus propias investigaciones que van a llevar a cabo con un equipo. Ya cuando este cuadro esté montado, el próximo año estaremos haciendo por lo menos tres investigaciones, la mía y la de cada uno de los permanentes mas lo que estén haciendo los investigadores visitantes”, comenta.

El centro podrá además, manejar fondos de quienes soliciten el desarrollo de una investigación específica. “En ese caso tenemos la capacidad de contratar investigadores y dirigirlos si alguien nos plantea un proyecto con sus fondos, incluyendo ministerios, no solamente el Ministerio de Cultura. el plan incluye que además de los investigadores profesionales, tener como visitante a un artista que quiera dedicarse a la investigación para repensar su arte

Investigación y pandemia

Afortunadamente, la pandemia no ha sido motivo para el abandono d la investigación. “Actualmente se están haciendo proyectos de arqueología en el Fuerte San Lorenzo. Sí se pueden hacer, aunque tal vez no a la escala que quisiéramos. Estamos empezando chiquito, con pocos investigadores pero estamos empezando. Y está bien, lo importante es empezar, con la estructura adecuada y con pasos firmes”, asegura Lasso. “Vamos a tener que irnos adaptando a esto y ver cómo lo hacemos, pero lo que no puede es parar. Sería terrible que parara”. Eso sencillamente no está en los planes.

La arqueología aporta información sobre la vida en sociedades que ya no existen.

Interés

Y, ¿cómo toman los investigadores locales la noticia? En conversaciones que Lasso ha mantenido con investigadores locales para conocer sus inquietudes y cómo contemplan la necesidad de un centro de investigaciones, ”entre las coas que me dijeron es que no contaban con un espacio, con un lugar, aunque obtuviesen fondos a través de otras instituciones, no había una casa para ellos, para reunirse, para escribir tranquilos, para encontrarse unos con los otros”. En otra idea, muchos se sintieron entusiasmados al saber que este nuevo centro podría otorgar becas para proyectos específicos, porque “una de las cosas que más requiere la investigación es tiempo para poder dedicarte a ella. Ya sea para empezar, avanzar o terminar proyectos”. Así que este podría ser un gran apoyo para investigaciones independientes.

Todavía se escuchan los ecos del pistoletazo que anunció el inicio de esta carrera. ¿cómo será el futuro para el recién estrenado CIHAC AIP? Necesitaríamos una bola de cristal para saberlo. ¡Cuánto tiempo toma estar asentado? eso depende de lo fondos que te dé el gobierno, podrías estar asentado en un año, lo que puedo decir es que en un año vamos a estar andando porque este año se contratan los investigadores. El próximo año vamos a tener en marcha varios proyectos de investigación que van a empezar este año”, dice su directora.

Lo que sí puede decir Lasso es cómo le gustaría ver al CIHAC AIP en unos cinco años. “Me gustaría ver un espacio lleno de investigadores, con unos 30 investigadores de todas estas áreas de conocimiento intercambiando, que conversen el historiador, el etnomusicólogo, el artista disciplinario, ver interactuando antropólogos y arquéologos, de Panamá y de fuera; ver estudiantes que están iniciando su carrera conocer a investigadores famosos ; verlos a todos en ese espacio juntos por períodos que van de tres meses a un año, como en todos los grandes centros de investigación del mundo que son lugares que vibran por la gente que está junta, pensando. Porque lo lindo de esto es que cada uno está trabajando en su proyecto y todos estarán compartiendo y modificando sus proyectos con base en el ambiente que les rodea, las charlas que tienen, ellos presentan sus avances en la investigación y reciben una retroalimentación porque estos son espacios de mucha retroalimentación. Esa ha sido mi experiencia en estos espacios y lo que me gustaría replicar”, proyecta. Sin este tipo de estructuras y posibilidades hubiese sido imposible hacer mis investigaciones y es muy valiosa la experiencia en esos espacios”, concluye.

A través de la historia del arte podemos saber qué imagen teníamos de nosotros en otros momentos

Directora Ejecutiva del CIHAC AIP

Marixa Lasso

Entre sus funciones, están el “liderar la formulación de los planes de trabajo del CIHAC AIP para atender y satisfacer las necesidades en materia de investigación científica y humanística del Ministerio de Cultura.

Convocar a investigadores nacionales y extranjeros para que desarrollen proyectos de investigación relacionados con la historia, la antropología y disciplinas que estudien la cultura. Promover el acceso público al conocimiento mediante actividades de divulgación científica.

Crear alianzas y acciones conjuntas con instituciones y organizaciones nacionales e internacionales cuyas funcio- nes encuentren coincidan con los objetivos del CIHAC AIP.

La Dra. Marixa Lasso cuenta con 20 años de experiencia en investigación y docencia. Su formación profesional incluye

una licenciatura en historia y geografía de la Universidad de Panamá, una maestría en historia de la Universidad de

Pittsburgh y un doctorado en Historia de la Universidad de Florida.

Es la autora de los libros Myths of Harmony: Race and Republicanism during the Age of Revolution, Colombia 1795-1831 (Pittsburgh University Press, 2007) y Erased: The Untold Story of the Panama Canal (Harvard Press. 2019), que fue galardonado con el premio Friedrich Katz de Historia de América Latina y el Caribe de la American Historical Association (AHA) y con el premio William M. LeoGrande Prize de relaciones entre América Latina y los Estados Unidos.

Es miembro del consejo editorial del Hispanic American Historical Review, miembro del Sistema Nacional de Investigación de Panamá e investigadora asociada del Smithsonian Tropical Research Institute.

Lasso también ha escrito artículos académicos para varios libros y para prestigiosas revistas académicas internacionales, así como artículos de opinión para periódicos como el Washington Post, El Espectador, La Prensa y la Estrella

de Panamá. En 2018 fue curadora de la exposición: “Las Preguntas de Don Justo.”

Ha sido profesora en universidades en los Estados Unidos y Colombia y ha recibido importantes becas internacionales

como las del American Council of Learned Societies, del National Humanities Center, del Social Science Research Council, de la Fulbright y de la Wenner Gren Foundation. Durante el segundo semestre del 2016 fue Fellow en el Hutchins Center de la Universidad de Harvard.

Una deuda de casi cuatro décadas

Mucho tiempo antes de que se tomara la decisión de crear una Asociación de Interés Público, incluso mucho tiempo antes de que se creara el Ministerio de Cultura, en Panamá se hicieron investigaciones de muy alto nivel. Quien las impulsó fue la Dra. Reina Torres de Araúz, pero luego de su prematuro fallecimiento estas fueron decayendo.

Y este ha sido el principal interés del recién creado Ministerio de Cultura de contar con un centro de investigaciones de este tipo.

Al conocer nuestra historia podemos mejorar nuestro futuro

“ La idea es volver a tener eso que debe tener cualquier ministerio d e Cultura que se respete”, dice Marixa Lasso. Muchos Estados cuentan con un centro de investigación de alto nivel en estas áreas. “ Nosotros tenemos una deuda muy vieja de más de 30 años. Centros de investigación en historia y antropología existen en México, Costa Rica, Colombia...”, recuenta. Es usual que existan estos centros a la par de universidades y otras instituciones de investigación.

“Estos espacios siempre empiezan chicos y van creciendo con el tiempo, lo importante es que haya continuidad y reglas claras de cómo funciona. Debes empezar con una estructura sólida, que la permanencia sea por concurso, que todo se haga en base a méritos, y que hayan unos fondos que te permitan esa continuidad y te ayuden a crecer”, destaca.