'Panamá Plástica', educación digital por amor al arte

La frase: “Por amor al arte”, muchas veces se ha utilizado para referenciar una labor ejecutada a voluntad y sin una remuneración obligatoria. Precisamente el ortodoncista y apasionado de la cultura, Francisco Sousa-Lennox tomó la frase como una motivación para desarrollar 'Panamá Plástica', una galería digital que nació el 23 de febrero de 2019 en Instagram, bajo la cuenta @panamaplastica.

Obras de artistas como Kansuet, Elsy Acosta y Adán Vásquez han sido destacadas en el mosaico de 'Panamá Plástica'. Cedida

Su primera publicación buscaba educar al lector sobre la vida y obra del artista panameño Roberto Lewis, cuyas pinturas pueden ser admiradas en lugares como el Teatro Nacional y el Palacio de las Garzas, “y fue quien impulsó el arte panameño con una proyección a futuro”, comentó Sousa-Lennox a este medio.

Pese a no ser artista, Sousa-Lennox ha sido un amante de las artes por muchos años, recopilando y estudiando la historia de la plástica en Panamá. “Siento un gran entusiasmo por estas piezas que son capaces de cambiar la energía de una habitación, despertar una gama de sentimientos o de incentivar conversaciones y, con ello, una mayor admiración hacia los talentos que las crean”, explicó.

Lo que empezó como un proyecto personal ha captado a más de 4 mil seguidores en la popular red social, una vitrina que aprovecha para brindar información relevante sobre los actores de las bellas artes panameñas, donde destacan: Adán Vásquez, Julio Shebelut, Epifanio Garay, Victoria Herrera, Kansuet y Elsy Acosta.

Con una mezcla entre artistas del siglo pasado y las nuevas voces de los últimos años, Sousa-Lennox ha nutrido a 'Panamá Plástica' con un sentido del deber y de la apreciación artística que considera “es altamente necesaria para nuestro país”. “Tengo que admitir que este proyecto ha crecido más de lo que hubiera imaginado inicialmente, pero también me ha permitido conocer a todos estos artistas excepcionales”, expresó.

Trabajar “por amor al arte” (en un sentido literal, según indica) para hacer crecer a 'Panamá Plástica' ha implicado un sinfín de sacrificios: “Me ha restado tiempo de mi trabajo y con mi familia, pero lejos de ser un tiempo perdido, ha sido una de las grandes experiencias que he tenido, y que además me ha dado grandes satisfacciones personales, siendo la más grande el haber podido conocer e interactuar con estos grandes artistas, así como con curadores e historiadores relevantes del arte local, cuyo trabajo he admirado desde que era adolescente”.

En casi dos años, 'Panamá Plástica' ha atraído a más de 4 mil seguidores en Instagram. Redes sociales

Honrando el arte

'Panamá Plástica' es una iniciativa estrictamente digital. Para Sousa-Lennox esta es una oportunidad más abierta para llegar a personas tanto nacionales como internacionales y destacar el trabajo de los artistas que dedican su vida a la creatividad y la expresión. “Quisiera pensar que, más que una misión para con los artistas locales, soy parte de una sociedad que tiene una deuda moral con ellos al no haber espacios formales que incentiven los intercambios entre los artistas consagrados y los emergentes”, expresó.

“Al no tener una galería nacional de arte que nos permita conocer de primera mano nuestra historia cultural, y ante la falta de incentivos educativos desde temprano que permitan desarrollar ese sentido de pertenencia a una herencia visual que estamos dejando perder en el olvido, creo que mi intención es ser un vínculo pequeño en el enorme engranaje que enlaza a las personas con los artistas visuales”, agregó.

Además de fungir como un puente entre internautas y artistas plásticos, 'Panamá Plástica' presenta el resultado de un extenso trabajo de investigación y de curación para escoger a los artistas expuestos y sus mejores obras, así como los aportes que estos han dado a la cultura nacional.

El proceso de recopilación le ha permitido al fundador conocer la importancia de la documentación y “dejar un registro de estos artistas y sus obras, lo que ha sido desarrollado de forma magistral con varias personas e instituciones como la Fundación Arte Panamá, el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Mónica Kupfer, Adrienne Samos, Pedro Luis Prados y Reinier Rodríguez, por mencionar a algunos”.

“El conjunto de fuentes como publicaciones de historiadores, entrevistas a artistas que siguen con nosotros en vida, conversaciones con amigos, familiares y galeristas de aquellos que ya no nos acompañan, es lo que da forma a las publicaciones en @PanamaPlastica”, comentó Sousa-Lennox, “ya que al empezarlas con la frase: 'Hablemos 'del artista', se transmite la intención de establecer una narrativa conversacional a través de la presentación de ese personaje en particular y que las personas se sientan con las ganas de interactuar y compartir sus opiniones al respecto”.

Como promotor de la iniciativa, busca aprovechar el espacio digital para impulsar el arte local. Cedida

La dinámica de interacción con sus seguidores ha atraído a las personas a diversos debates e intercambio de ideas bajo las publicaciones, lo que para Sousa-Lennox significa que “el interés por la cultura nacional es amplio”, sin embargo, considera que uno de los problemas actuales es la falta de “lugares apropiados e intencionalmente diseñados para la educación en materia de cultura nacional, aunque organizaciones como el MAC están tratando de llenar ese vacío generado por la ausencia de políticas públicas enfocadas a recopilar, documentar y compartir nuestra historia en las bellas artes”.

Apuntó que aun cuando el Estado es “dueño de la colección de arte más importante de nuestro país, está tan dispersa y oculta que muere ante la desmemoria a la que se ve condenada por la indiferencia de aquellos llamados a su salvaguarda. Ningún país puede aspirar a ser desarrollado y simultáneamente carecer de museos que cuenten nuestro legado”, señaló Sousa-Lennox, “por esto, mantengo la firme convicción de que Panamá no solo merece, sino que también necesita, una galería nacional de arte”.

Retos y visión a futuro

En medio de una era digital que depende constantemente de la adaptabilidad tecnológica, la creación de galerías virtuales como 'Panamá Plástica' se convierte en una opción orgánica y necesaria para fundamentar proyectos para el futuro, sin embargo, esto no le exime de obstáculos. Uno de los mayores retos es “la dificultad para acceder a archivos visuales de las obras más relevantes que tenemos, impidiendo más frecuentemente de lo que desearía, compartir la historia de uno de esos maestros de la plástica nacional”.

Mencionó como ejemplo el trabajo de la artista plástica Ida Belli, “una de las primeras mujeres en ser una artista plástica reconocida en una época donde el solo concepto era inconcebible”. Además, fue la primera mujer en retratar a gobernantes del istmo, como Manuel Amador Guerrero y José De Obaldía, sin embargo, la información biográfica sobre Belli “es limitada, aunque accesible, pero el problema es que no existen imágenes adecuadas de sus obras, ni siquiera la de los dos próceres mencionados”.

Sousa-Lennox en su oficina acompañado de obras de los grandes maestros Juan Antonio Alvarado (fondo) y Mario Calvit (en mano). Cedida

Remarcó que “para hacer cambios permanentes en la cultura es necesario añadir al pénsum educativo, desde los niveles básicos, las materias de historia y apreciación de arte, tanto en planteles públicos como privados. Si no plantamos esa semilla, no podemos esperar resguardarnos bajo la sombra del árbol. Es indispensable generar ese interés en las mentes en formación para imaginar un futuro con beneficio artístico”.

Con el escenario retador de la actualidad, a propósito de la pandemia, para Sousa-Lennox es mandatorio que se “incentive y facilite el acceso del público a esa herencia de las artes visuales, creando espacios, destinando recursos para inventariar, catalogar todas y cada una de las piezas que están disgregadas a lo largo de nuestro país e incluso fuera, si consideramos aquellas que cuelgan en las paredes de las embajadas y consulados panameños”.

De igual forma, explicó que es tiempo para los artistas de seguir cumpliendo con el rol de proveedores de bálsamo emocional para la población en tiempos de crisis, porque son seres talentosos con una “competencia imaginativa capaz de renovar los ánimos de aquellos que interactuamos con la materialización concreta de ese proceso creativo al que llamamos arte”.

“Somos el país de los rascacielos y los millones del Canal, pero huérfanos de aquella noción que nos pudiera identificar quiénes somos como sociedad”, enfatizó el fundador de la galería, y agregó: “Ansío que llegue el día en que tengamos un museo nacional de arte, en el que los nacionales y extranjeros puedan invertir un día entero recorriendo sus pasillos y entendiendo las pasiones de los que nos precedieron e inmortalizaron meritoriamente el entorno que nos ha definido como el istmo de Panamá”.