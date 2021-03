Una inducción de arte contemporáneo en apoyo al talento local

El diplomado empezó el 13 y culminó el 26 de febrero de 2021, durante la Escuela Internacional de Verano 2021. Cedida

La Fundación Aristides Ureña Ramos, la Embajada de la República de Italia en Panamá representada por Massimo Ambrosetti y la Universidad de Panamá (UP) llevaron a cabo el diplomado 'Las aperturas de nuevos procesos en la enseñanza del arte contemporáneo', en ocasión de la Escuela Internacional de Verano 2021.

El maestro de la plástica en Panamá Aristides Ureña Ramos manifestó que la capacitación tuvo como propósito introducir a los participantes a las artes contemporáneas y a sus procesos creativos, además de robustecer aspectos como la historia de imágenes e instalaciones artísticas, videos y procesos artísticos, así como experimentación visual, teorías de la descontextualización, y conceptualizar una obra o una idea.

El artista multidisciplinar resaltó que, para este primer encuentro, la fundación y la Embajada de Italia otorgaron becas en colaboración con los diez profesionales de distintas disciplinas del arte. “Las enseñanzas impartidas en el diplomado fueron otorgadas por profesionales del arte, donde participaron 25 estudiantes de todas las edades”.

Tras 50 horas de capacitaciones semipresenciales, los participantes desarrollaron diferentes creaciones artísticas y culturales basadas en las guías otorgadas en la inducción. “Las propuestas fueron muy creativas, hubo mucho ingenio, originalidad, los integrantes utilizaron mucho su imaginación para sacar adelante sus obras”.

Para Ureña, este tipo de actividades fortalece los lazos culturales entre ambos países y enriquece el conocimiento del talento local que está “ansioso” por aprender más sobre las diversas dimensiones que abarca el arte contemporáneo. “Este proyecto no se queda aquí, queremos seguir apoyando y realizando más actividades como estas. Nuestro objetivo es exportar talento nacional a Italia y a otras partes del mundo”.

Propuestas

Yaiza Acosta, estudiante del diplomado, basó su propuesta en la indiferencia social bajo el título 'Pasa T y no pasa N, pasa todo y no pasa nada'. “Escogí esta temática para reflejar la falta de atención hacia una sociedad impotente que pide a gritos que le respeten sus derechos, y que las leyes sean favorables para todos por igual”.

La técnica que empleó en su proyecto fue una mezcla de performance, teatro, arte conceptual, es decir, interpretó el arte contemporáneo utilizando sus experiencias cotidianas, profesionales y sentir sobre la realidad actual.

María Gabriela Herrera tituló su obra 'Y hoy me marchité'. Su tema se orienta hacia la salud mental.

“Lo que más me gustó fue cómo nos guiaron para desarrollar una idea original y contextualizarla para luego transformarla y crear algo completamente distinto, pero con un gran poder descriptivo y narrativo”

MARÍA GABRIELA HERRERA,

ARQUITECTA Y ESTUDIANTE DEL DIPLOMADO.

“El mensaje que deseo que viaje por todas partes es que las personas ya sean gobernantes, empresarios, ministros, doctores, practiquen la empatía con una sociedad a la que no les queda más que la resignación. Con mi obra intento expresar ese descontento que sufre específicamente mi país”, explicó.

Según Acosta, las enseñanzas que recibió en la capacitación “rompen con los paradigmas tradicionales en el arte”, ya que pudo entender “cómo conceptualizar la idea que es el inicio de una obra de arte contemporáneo”.

De igual manera, manifestó que el artista tiene un pensamiento crítico y un espíritu creador, que consiste en comprender el concepto y darle vida a la idea. “Entendí que arte no es solo pintura, sino una forma de expresar y manifestar sentimientos que a diario nos motivan a crear y crecer como artistas. Esto fue una experiencia muy productiva que llenó profundamente mi alma como artista”.

Para Acosta, el arte contemporáneo tiene su propia voz, “el artista siempre ofrece un mensaje social y generalmente en forma de protesta; me atrevo a decir que el arte es un vehículo que los artistas buscan poner en marcha para una sociedad sedienta de arte y cultura”.

Con relación al desarrollo del arte contemporáneo en Panamá, arguyó que “hacen falta seminarios, diplomados y cursos que ilustren al joven artista y a todos los que tengan que ver con el arte”.

Norberto Herrera, enfoca el mensaje de su proyecto en superar los miedos y ser fuerte.

Con respecto a la capacitación sostuvo que esta iniciativa es un “excelente” apoyo para los artistas locales. “Tengo que agradecer a la Fundación Aristides Ureña, a la Embajada de Italia, a la Universidad de Panamá y a los maestros que dieron todo por guiarnos y lograr que cada uno de nosotros creara una obra totalmente original. Logramos demostrar que hay talento y creatividad en Panamá”.

En cuanto a Norberto Herrera, también participante del diplomado, el mensaje de su proyecto se enfoca en afrontar los miedos y ser más fuertes.

“Tengo muchas fobias y algunas de ellas se manifiestan en sueños lúcidos de muchas horas y creo que fue un reto crear este proyecto, a tal punto de llegar a alterarme cuando ya comencé a probar todo el conjunto. Es interesante jugar con las emociones sensoriales utilizando el diseño de sonido. Y quise compartir mi experiencia ante estas fobias a través de la obra”, expuso.

Con relación a su técnica, empleó el diseño de sonido. “Con ello confeccioné la totalidad de las texturas de todo el audio. Jugando con algunos ajustes creé un mundo fantasioso en donde te invaden sonidos de otro planeta. Añadí sonidos espaciales que se complementan con este mundo imaginario que es creado junto con las sensaciones de las fobias”.

“En este proyecto del diplomado pude entender que existen otras posibilidades que no había experimentado para crear un concepto desde otra perspectiva y saliéndome de mi zona de confort, cosa que fue difícil al inicio”, subrayó.

Herrera considera el arte contemporáneo como una herramienta de denuncia social “es un arma potente; es una manera de mostrar inconformidad y causar impacto hacia el sistema y hacer que seamos escuchados, ya sea con un performance o con una instalación”.

Afirmó que este tipo de proyectos impulsan y estimulan a los artistas, “estas iniciativas hacen una invitación a crear nuevos métodos que resulten en una obra de arte. La capacitación es excelente para promover y ofrecer nuevos mecanismos que permitan crear un concepto, y desde luego que permite mostrarle al mundo que en Panamá existen buenos artistas”.

Yaiza Acosta y su propuesta fundamentada en la indiferencia social.

Contexto social

María Gabriela Herrera tituló su obra 'Y hoy me marchité', con un tema orientado a la salud mental, representada de manera visual a través de un lenguaje simple.

“Elegí el tema, ya que, en 2019, me encontré frente a frente con la depresión. A pesar de que no fui la que lo vivió, fui testigo de la degradación mental de un ser querido, hasta que se transformó en cenizas. Entendí por fin que los trastornos psicológicos son una enfermedad silenciosa, casi como un mito que se vuelve realidad si no le damos la verdadera importancia que amerita”, reflexionó.

Desde su experiencia relató que con el paso del tiempo quiso indagar más sobre la salud mental, y leyendo a fondo sobre diferentes trastornos mentales descubrió que, “según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas sufren de depresión, siendo una de las principales causas de problemas de salud y discapacidad en el mundo. Esto es un número alarmante, y gracias a la pandemia se ha incrementado”.

Desde entonces aseguró que tuvo la necesidad de realizar un proyecto que mostrara de manera visual y sencilla cómo la falta de cuidados en torno a la salud mental puede degradar la salud. “Decidí comenzar con el trastorno de depresión, ya que es, en este momento, la que está afectando más a la población mundial”.

En su proyecto utilizó conceptos básicos para narrar los testimonios de personas que han pasado por un trastorno depresivo. “Usé las plantas como una metáfora de nuestro cerebro mostrando cómo con los cuidados adecuados nuestra planta-cerebro puede crecer sanamente o marchitarse”.

“Las técnicas que empleé fueron las fotografías de autorretratos, acompañadas de collages y retoques digitales. Además, estoy por realizar los primeros pasos para hacer videos en stop motion que presenten el proceso en el que nuestra mente se puede marchitar y los métodos que pueden ayudarlo a mejorar”, mostró.

Herrera expuso que al ser arquitecta “no tenía claro algunos conceptos e ideas”, pero desde el primer día obtuvo valiosos conocimientos y métodos que cambiaron su manera de visualizar el arte contemporáneo. “Lo que más me gustó fue cómo nos guiaron para desarrollar una idea original y contextualizarla para luego transformarla y crear algo completamente distinto, pero con un gran poder descriptivo y narrativo”.

“Los profesores nos sacaron de nuestra zona de confort y a cambio obtuvimos una nueva manera de visualizar no solo el arte, sino también la manera en que desarrollamos nuestras ideas y cómo las traemos a la realidad. Este diplomado cambió mis perspectivas de muchas maneras. Escuchar a los profesionales que nos expusieron nuevas ideas y métodos para presentar nuestro arte es sumamente enriquecedor, dándonos herramientas y asesorándonos en el proceso creativo para obtener, al final del diplomado, una obra de arte contemporáneo”.