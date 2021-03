En lenguaje coloquial de España un bocachancla es una persona que habla demasiado y que cuenta cosas que no debería contar.

Estamos gobernados por bocachanclas. Gentuza que abre la boca sin medir consecuencias y que se la pasa teniendo que recular y aclarar y puntualizar las boutades que suelta y las perlas que caen de su boca de asno sabio.

No creo que deba darles demasiados ejemplos de estas afirmaciones que acabo de hacer, pruebas hay de sobra desde el inicio de la pandemia, ¡un año va a hacer ya! Un año en el que nos han encarcelado, mentido, engañado, nos han estafado, han esquilmado las arcas del Estado, han traficado, se han burlado de nosotros en cenas y fiestas clandestinas. Un año en el que salían por la pantalla de la televisión todos los santos días con cara de póquer y tonito de regaño. Dándonos informes con números que no cuadraban, y dándose golpes de pecho.

“Lo que pasa con los bocachanclas es que suelen meter la lengua en honduras de las que luego no saben cómo sacar las patas”.

Lo que pasa con los bocachanclas es que suelen meter la lengua en honduras de las que luego no saben cómo sacar las patas. Como acaba de hacer el egregio ministro de Salud que tuvo la desfachatez de decir que iba a permitir, ¡loada sea Su Grandiosa Ministridad!, que abrieran los bares, discotecas y cantinas, pero solo para entregas a domicilio. Sí, mirando a la cámara y sin reírse. Que no les digo que ese no sea un gran superpoder, el de soltar animaladas de ese jaez y quedarse más ancho que largo, sin reírse ni nada, seguro que se le escapó la sonrisilla, pero como está enmascarillado, pues mira, no pudimos comprobarlo.

Discotecas abiertas para venta en casa, dice. Y ahí nos tiene a la población tratando de encontrarle sentido. ¿Entonces? ¿Las cantinas van a mandar paquetes de 'experiencias sensoriales'? Yo estoy impaciente esperando a ver si pueden meter en la caja el olor añejo a alcohol derramado y los efluvios meadísticos que emanan de los mingitorios, ¿las pintas van a llegar a la temperatura exacta y en el 'dilibiri' mandarán la bola de cristales para instalarla en el salón de casa?

En el momento en el que estoy escribiendo este aullido el ministro aún no había salido a aclarar la aclaración aclarante del confuso mensaje de supuesta reapertura, con lo cual tampoco tengo yo muy claro si los pedidos vienen con camarero y/o camarera incluidos para que se lleve el vaso con el último restito de ron con cola o si debes de ser tú mismo el que arroje el culín de bebida para tener una experiencia completa.

Pero a la vista de los últimos espectáculos de luz, color y patrioterismo demodé que nos ha presentado el gobierno, ¡alabada sea Su Misteriosa Ordenidad!, creo que no es al buen tuntún. Lo hacen a propósito para enredarnos en las patas de los caballos y que nos olvidemos del horror del Senniaf, mientras la bancada gobiernista veta la comparecencia de las responsables ante la Asamblea, y para distraernos de la falta de previsión y organización que ya hemos empezado a vislumbrar en la vacunación.

Vamos, que los bocachanclas del gobierno siempre nos dejan con la impresión de que son idiotas por no saber explicar bien lo que han querido decir, pero a estas alturas de pandemia yo ya estoy empezando a comprender que va a resultar que quizás es que ellos son más listos que el hambre y los bobos somos los demás.

P.S. Aprovecho para hacer un recorderis a otro de los Ministerios del Mareo, el de Cultura: ¿cómo vamos con la publicación de los Gustavo Batista Cedeño 2019 y 2020?