Obra juvenil se enfoca en que la sociedad conozca sus deberes y derechos

El libro tiene un enfoque en cuanto a la práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Cedida

Yodalis Puello, autora de la obra Polítik Juvenil, compartió con La Estrella de Panamá su interés en que la juventud comprenda su rol en el quehacer político; en este marco, el libro lanzado recientemente está dirigido a estudiantes y jóvenes de 11 años en adelante. “Desde la política de Estado se definen la salud, la economía y las libertades de un país”, dijo.

Puello y Shanida López, especialista en derecho penal con más de 20 años de experiencia en el Órgano Judicial, decidieron desarrollar Polítik Juvenil, el cual tiene como objetivo ahondar sobre el concepto de la ciudadanía en todos los aspectos, desde los derechos y deberes, hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “La inquietud de presentar este libro surgió en el año 2019, cuando me di cuenta de que la percepción de las personas hacia este tipo de temas suele ser negativa”, dijo Puello.

La autora explicó que el libro define los roles del ciudadano dentro del gobierno, como servidor público o como elector, actuando desde el ámbito de la empresa privada o como emprendedor. En el texto se plantea la definición de las redes como plataformas de expresión y que reflejan las realidades que van desde lo innovador hasta lo riesgoso.

López, coautora de Polítik Juvenil, resaltó que es importante conocer el poder que tienen los ciudadanos para actuar en aras de hallar soluciones a los problemas de la sociedad, lo cual en la lectura se narra explicando el significado de los agentes como el Estado, la nación y el ciudadano.

La obra también describe los deberes y derechos humanos que se deben cumplir en la sociedad, “además, se hace mención a la gran misión que cumplen los diferentes órganos del Estado, tales como el Ejecutivo, la Asamblea de Diputados, el Judicial, al igual que los gobiernos locales, como los representantes de corregimiento; se examinan sus funciones y la relación de los mismos con el ciudadano”.

Polítik Juvenil también aborda la misión de la ciudadanía en el cumplimiento de los compromisos fiscales. “Por otra parte, se hace especial énfasis en que no solo podemos depender del gobierno, sino que debemos ser proactivos, mediante acciones, como la presentación de proyectos de ley a la Asamblea, de forma individual o colectiva”, dijo.

López indicó que el libro también se enfoca en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, los cuales contemplan el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento, la energía asequible y no contaminante, el trabajo decente y el crecimiento económico, la industria, la innovación e infraestructura, la reducción de desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles, la producción y consumo responsable, la acción por el clima, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, la paz, la justicia e instituciones sólidas y las alianzas para lograr objetivos.

“Por otra parte, se hace especial énfasis en que no solo podemos depender del gobierno, sino que debemos ser proactivos, mediante acciones, como la presentación de proyectos de ley a la Asamblea, de forma individual o colectivamente”

SHANIDA LÓPEZ,

AUTORA

“Nos enfocamos en las buenas acciones ciudadanas; debemos tener el mismo respeto los unos hacia los otros, no debe anteponerse el deseo de favorecer a unos en particular. Otro tema que desarrollamos en la obra es el fin de la pobreza, pues al romper ese círculo mediante escuelas para padres que se enfrentan a la vida con muchas limitaciones, al empoderar a la mujer, que no solo puede ser vista como un objeto, sino como un sujeto valioso con objetivos claros, entonces nosotros como parte de la sociedad podremos alcanzar las metas que nos proponemos”, arguyó López.

El libro resalta la importancia de que los jóvenes conozcan sus derechos y deberes por medio de la creación de un escenario en el cual se trasladan los actores principales en un viaje a través del tiempo, contemplando cómo desde los inicios de la humanidad se discriminó a través de las castas sociales y, por tanto, se buscó la igualdad, la equidad y la fraternidad.

El libro tiene como objetivo ahondar sobre el concepto de la ciudadanía en todos sus aspectos, desde los derechos y deberes, hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Cedida

“También se plantean los derechos del niño y la importancia de que las personas tengan una noción para que puedan invocarlos cuando los mismos son ignorados o irrespetados. Finalmente, se realza que de la juventud depende que el mañana sea como lo soñamos”, comentó López.

Para López, una de las principales motivaciones para la realización del libro fueron las carencias sociales que percibe en la mayoría de las investigaciones penales, con más de 20 años de experiencia que posee en el Órgano Judicial.

“Al trabajar como defensora pública, generalmente observo familias disfuncionales, jóvenes mal alimentados, con problemas de dependencia química, al igual que con maltratos familiares; todo esto, junto a una temprana edad de deserción escolar conforma el lugar fértil para que una persona comience a delinquir. Esto me motivó a enviar el mensaje de que todos podemos fijarnos objetivos, pero se requiere esfuerzo, mucha tenacidad por parte del individuo junto con el apoyo tanto de nosotros como servidores estatales, como de toda una sociedad”.

“Comprendí que no podemos ser islas, tenemos que ayudarnos unos a otros, como la gran nación que somos, lo cual no es una utopía, pues en estos meses de pandemia hemos podido experimentar cómo existen grupos de personas que se han volcado a ofrecer ayuda; entonces, es posible todo lo que nos propongamos en la vida, no existen barreras, si tenemos fe y ánimo para lograrlo”, mencionó.

Entre las debilidades sociales que se destacan en el libro están las adicciones y la difícil situación de las personas que viven en pobreza extrema, así como el papel que desempeña la mujer como madre, y la familia en la educación de los hijos.