Madure, un 'honey rum' panameño

Aida Michelle Ureña de Maduro estaba familiarizada con el trabajo de Francisco Fernández, maestro con una larga trayectoria en la creación de rones –Don Pancho, Orígenes, Ron Durán, Selva Rey (propiedad de Bruno Mars)–. Trabajando para la Zona Franca Panexport, donde está establecida la empresa Consorcio Licorero Nacional, lo más lógico es que Ureña conociera algunos de los productos desarrollados por Fernández. “A lo largo del tiempo se fue forjando una amistad y él me invitó a probar sus rones, tenía unos 17 diferentes, pero hubo un producto que me enamoró”, reconoce Ureña.

Se trataba de un ronmiel, bebida tradicional canaria. En ese momento, Fernández le dijo, “ese es un prototipo, no lo estoy produciendo”, y pasó a relatar cómo esta bebida le trae recuerdos de su infancia pues sus padres provenían de Canarias. El ronmiel, llamado en inglés honey rum, es una bebida elaborada con ron infusionado con miel de abeja. Tiene un bajo contenido de alcohol y su sabor es dulce, aunque no empalagoso.

Ureña se preguntó, ¿por qué no elaborar este licor en Panamá, donde se produce tan buen ron y tan buena miel de abeja? La idea no le resultó descabellada a Fernández, quien aseguró que no habría mejores personas llevando la comercialización de este producto, con tanto sentido familiar que sus amigos, los Maduro. En ese momento se iniciaron los planes para dar vida a Madure –fusión de los apellidos Maduro y Ureña, producto que se ha dado a conocer en Panamá desde diciembre del año pasado.

“La idea es que este fuera un proyecto en el que todos los miembros de su familia tendrían participación y responsabilidades, cada uno desde su área de expertise y que también nos diera una mezcla generacional”, comenta, elemento muy importante en estos momentos en que la comunicación a través de dispositivos electrónicos ha tomado un papel trascendental. Ureña conoce muy bien la comercialización de una zona franca, mientras que su esposo, Gabriel Maduro, cuenta con una vasta experiencia en administración y ventas a nivel internacional, paso próximo en su estrategia de negocios. Su hija Aida Gabriela es la directora de mercadeo y ventas, mientras que Ana Cecilia tiene a cargo la logístca.

Aida Michelle, Aida Gabriela y Ana Cecilia Maduro

“Queríamos tener un emprendimiento en que estuviéramos todos involucrados, tener algo que hubieramos forjado como familia, en el que cada uno puede aportar lo que sabe y así llevarlo adelante”, sostiene.

El proyecto

Las expectativas eran que el producto estuviese listo para noviembre de 2019, sin embargo, algunas cosas tomaron mucho más tiempo y se acercaba el impredecible 2020 con la pandemia de covid-19.

“Es una temporada difícil para un emprendimiento, sobre todo si se trata de un licor”, admite, pero eso no les ha restado entusiasmo.

Luego de poner al día registro sanitario y demás regulaciones, el producto estuvo disponible al público para el mes de diciembre del año pasado. “Nos acogimos a lo que está en el momento, publicidad y promoción a través de las redes sociales, venta a través de banca electrónica y despacho a domicilio”, explica.

Desde hace poco más de un mes está disponible en la cadena de supermercados Riba Smith, pero debido a las circunstancias y mientras el público no deba quitarse las mascarillas en lugares públicos, sin la posibilidad de hacer degustaciones.

“Ha sido una gran noticia que a partir del 19 de abril ya abrieron los bares con terrazas. Eso va a permitir que más personas lo puedan probar”, dice Ureña.

El licor

El proceso para el honey rum se inicia con el añejamiento del ron, por cinco años, en barricas de roble blanco, luego se infusiona con la miel. Su contenido de alcohol es de 25% Alc./Vol. Cuando el proceso está completo, se llenan las botellas de 750 ml., se tapa y se procede al etiquetado. Finalmente las botellas son empacadas.

A la vista, Madure tiene un dorado brillante y ribetes con destellos cobrizos. Se mueve en la copa con densidad. Sus lágrimas bajan con velocidad media.

En nariz, un aroma a miel fresca y unas notas sour, de naranja, y agua panela.

En boca, su entrada es dulce pero balanceada, el sabor de la miel, complementado con el alcohol avanza de manera redonda. Su retrogusto es prolongado.

El honey rum Madure se puede tomar solo o en las rocas. “Si estás en la montaña, en un clima fresco, queda bien solo, y si no, en las rocas. Pero si estás pasando un día en la piscina, con él puedes preparar un coctel”, recomienda Ureña. Los jugos cítricos, le van de maravilla. Limón, mandarina, piña, incluso tamarindo.

Madure, un 'honey rum' panameño

“Hay que tener presente que es un licor, no un ron. Un ron usualmente tiene contenido de alcohol entre 40% y 50% y Madure tiene un 25%”, explica Aida Gabriela, graduada de administración hotelera internacional, con una certificación Cordon Bleu, quien ha explorado las posibilidades de Madure tanto en la mixología como en la cocina. “Hace poco hicimos una receta con unas alitas y quedaron deliciosas”, comenta. “También hemos hecho una versión de tiramisú. La verdad es un producto muy versátil, también se puede flamear”, comenta.

Es una bebida que sienta bien en temperaturas templadas como calientes, es un buen aperitivo o digestivo. Y para los más jóvenes, están los cocteles.

El mixólogo Aarón Subero ya ha preparado algunos cocteles que empezarán a darse a conocer con la apertura de los bares: “El veranero”, del cual ofrecemos su receta, “Bee The Change”, “La Pradera”, “La Colmena” y “Dulce Primavera”.

“Entendemos que probar el producto es importante para la decisión de compra, así es que pronto daremos inicio a actividades promocionales, ya tenemos algunos cocteles, todos muy diferenciados, para que el público conozca las virtudes de esta bebida y se enamore también”, comenta Ureña.

Todavía falta algo de tiempo para que las restricciones establecidas para combatir el covid-19 sean retiradas, pero es mucho más lo que se puede hacer y esta familia está dispuesta a echar hacia adelante su proyecto.

“El momento pareciera difícil para ese producto, pero también es apropiado porque ha dado pie a nuevas aventuras y diferentes actividades. Ya queremos verlo fuera del país con el trademark Hecho en Panamá. Madure es producido y envasado en Panamá. Con el cariño que le tengo al Sindicato de Industriales, no podía hacer menos que promocionar un producto nacional”, admite Ureña.

Madure, un 'honey rum' panameño

“Estamos muy entusiasmados y claro que tenemos algo de temor por la inversión que hemos hecho. Para mí es un logro de muchas líneas, no solo por la participación gremial, sino como un estimulo para que otras personas, mujeres emprendan y que otras familias lleven adelante”, concluye.

EL VERANERO

Disfrute de este refrescante coctel creado pro el mixólogo Aarón Subero

Ingredientes

- 45ml ron miel Madure- 5 gajos de mandarina- 25ml jugo de limón-10 ml miel de caña- 6 hojas de albahaca- Completar con soda simplePara decoración: 1 corona de albahaca + 1 gajo de mandarinaCristalería: vaso High Ball o vaso largoMétodo: Macerado y directo al vaso

Modo de preparación

Ponga en el vaso los gajos de mandarina, el limón, la miel y el ron miel Madure. Macere hasta sacar el jugo de los gajos de mandarina, luego tome las 6 hojas de albahaca y aplástelas una vez para soltar sus aromas, antes de colocarlas en el vaso. Agregue hielo hasta arriba y complete con soda simple hasta llegar a un dedo por debajo del borde del vaso. Revuelva con una cuchara de bar para integrar todos los sabores y decore con una corona de albahaca (parte superior del ramo donde se ve la flor de albahaca y trae como 4 hojitas pequeñas) y un gajo de mandarina.Nota: Si vas a usar carrizos, trata de que sean reusables o biodegradables.