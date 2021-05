La importancia de decir 'no'

La libertad te brinda la oportunidad de un plano mayor. La única forma de encontrar un significado y un sentido de importancia en la propia vida es a través del rechazo de alternativas, una reducción de la libertad, y saber decir no; comprometerse a un solo lugar, un solo proyecto, o una sola persona.

La honestidad con nosotros mismos es un anhelo. Shutterstock

Sin embargo, en nuestra cultura actual, estamos acostumbrados a decir sí a todo. Las apariencias y el arte de vender se transforman de manera permanente en un hábito. Conocer a mucha gente de modo superficial es más benéfico que conocer a pocas personas de manera cercana.

Sonreír y expresar frases cordiales se convirtió en una norma como cultura, decir mentiras blancas y estar de acuerdo con alguien, aunque no estés de acuerdo; aprender a fingir que se es amigo(a) de alguien que no te cae bien, a comprar cosas que en realidad no quieres.

Nos han adoctrinado a una cultura del sí; a una cultura de la positividad, y del consumismo, con la creencia de que debemos estar dispuestos a aceptar todo, y mostrarnos afirmativos; allí radica la piedra angular de muchos libros de positivismo: “Ábrete a posibilidad, acepta todo, di sí a todo”.

Pero necesitamos rechazar algo y decir no; nos han vendido la idea de evitar el rechazo como una manera de hacernos sentir mejor.

La gente que adopta la conducta de evitar el rechazo vive orientada al placer, y se mantiene un bienestar efímero.

El rechazo es una habilidad de vida, importante y crucial; nadie quiere estar en un negocio o empleo desempeñando una labor que odia, y en la que no cree.

Por eso, debemos aprender a elegir todo el tiempo, y saber decir no, la honestidad con nosotros mismos es un anhelo, para conseguirla es indispensable decir la palabra no.