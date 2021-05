“Mi pasión es ayudar a las personas y verlas tener éxito”, es la primera frase del vicepresidente de la Cámara de Comercio Internacional y representante del G20 de la World Chamber Federation, Yassin Al Suroor, durante una entrevista con La Estrella de Panamá. Más allá de su reconocido perfil en la escena comercial internacional, siendo el presidente ejecutivo del Grupo A'amal, Al Suroor se ha destacado como un impulsador de emprendimientos y por el apoyo social.

Yassin Al Suroor: 'Debemos creer que las personas pueden hacer mucho por nuestra sociedad'

Bajo su ideal de empoderamiento a la juventud, fundó la Role Model National Society, desde donde provee a jóvenes de herramientas importantes para su empoderamiento, la creación de emprendimientos y formación como aportantes a la sociedad. Asimismo, Al Suroor, forma parte del panel de expertos panelistas en la primera edición virtual del Women Economic Forums para el Caribe y Latinoamérica, a realizarse del 24 al 27 de agosto.

En una conversación exclusiva con este diario, señala sus proyecciones para la restauración económica global, la hoja de ruta para los comercios y negocios internacionales, y la importancia de aportar a la reestructuración de las comunidades vulnerables de la región.

Para conocerlo mejor, ¿cómo se describe el Dr. Yassin a sí mismo?

Soy un emprendedor, que está dispuesto a trabajar millas extras para cumplir con su compromiso con la sociedad, con la gente y con los clientes. Lo más importante para mí es devolverle a mi sociedad lo que sé, especialmente empoderando a los jóvenes, y a las mujeres para que tengan un futuro mejor.

Usted ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, ¿cuál considera que es la clave para su éxito y la pasión tras su trabajo?

Creo que lo más importante en la vida es tener la pasión de hacer lo que te gusta, para que puedas tener mucho éxito. Ese es el paso número uno. El número dos es estar realmente comprometido; necesitas estar comprometido contigo mismo, en tu compromiso con las personas, con el mercado, con el cliente y con la sociedad. El número tres, no tome los fracasos como un fracaso, debe tomar los fracasos como un éxito. Entonces, cada vez que fallas, debes asegurarte de superar estas fallas para tener un plan para ganar el futuro.

Tenemos un dicho muy famoso, “el curso ganador comenzará cuando te caigas”. Y el último paso, lo más importante es devolver lo que tengas, puesto que el éxito no es para ti, el éxito en realidad es para tu comunidad, es para las personas que te rodean. Quienes no retribuyen a nuestra sociedad, no ayudan a construir un desarrollo sostenible para el futuro.

Usted fundó la Role Model National Society, ¿cómo se traduce su pasión por la comunidad en esta fundación?

Si hay algo que me hace feliz, es retribuir a las personas que están a mi alrededor. Me gusta hacer que la gente tenga éxito. Me gusta ver a la juventud muy exitosa, me gustaría ver y empoderar a la mujer para que tenga igualdad de derechos y vida como el hombre. Por eso trabajamos muy duro en nuestra fundación, contribuimos a la juventud, a que los niños tengan una vida mejor y contribuimos a premiar a aquellas personas que han hecho buenos avances, porque creemos en premiar a alguien que ha hecho un gran trabajo. Esa es mi pasión. Y esto es lo que me encanta hacer. Y no es solo en Arabia Saudita, sino en el trabajo que realizamos a nivel mundial. Trabajo con Unicef y con la fundación Andrea Bocelli para hacer grandes cosas que apasionen a los demás, tanto como a mi.

En cuanto al panorama económico, ¿cómo ha cambiado la plataforma empresarial global desde su perspectiva?

Realmente hay un gran cambio en el mercado global, especialmente en la cadena de suministro. Hay muchos problemas en el comercio transfronterizo, en las aduanas a nivel mundial, en términos de facilitar la entrada y salida de mercancías. Y esto realmente afecta el mercado, el producto de consumo y el producto médico. Esta es realmente la desventaja. Pero si miras bien, lo que está sucediendo en el panorama positivo es que estamos aprendiendo mucho. Intentamos cambiar nuestra cultura de hacer negocios. Intentamos ser más digitalizados. Y cuando se habla de economía digitalizada y negocios digitalizados, hay muchos negocios en rápido movimiento. También hay recortes de costos, en términos de operaciones, pero también está afectando a la industria del turismo, en cuanto a la creación de empleos.

“Debemos construir a los empleados para que sean gente de negocios, formen nuevas empresas que lideren y ayuden a expandir la economía nacional”.

Entonces, ahora somos impulsados por lo digital. Y continuaremos aún después de la covid-19, puesto que el mercado será impulsado por lo digital en todas sus ramas. Habrá que asegurarnos de que nuestra gente también aprenda y se adapte con vidas digitales porque no puedes dejarlos un día cuando hay una crisis económica, debes quedarte, debes defender a tu gente. Los empleados son los activos de cualquier organización y hay que protegerlos.

Ha estado en distintas cámaras económicas y empresariales internacionales. ¿Cuáles son algunos de los puntos clave a los que deben estar atentos los empresarios este año?

Lo primero sería mantenernos saludables y seguros, ya que algunas estadísticas señalan que todos los países deberían poder reabrirse por completo para junio o julio, pero aún están los riesgos en el turismo y en el ámbito empresarial; esto será un reto grande el resto del año. Mi consejo para todos es que hay que aguantar un poco más y esperar un tiempo para ver cómo estará el mercado. Es muy importante contemplar un factor de riesgo muy, muy calculado en el negocio. Generalmente, cuando comenzamos a invertir en cualquier negocio, hacemos un análisis de riesgos menos calculado, pero hoy necesitamos hacerlo más preciso y cuando haces cualquier negocio, debes asegurarte de que esté vinculado con antecedentes digitalizados.

La cultura de los negocios está cambiando; la gente empezará a depender mucho de los negocios digitalizados. Entonces, creo que este año será realmente difícil hacer negocios sin una digitalización apropiada para la industria en la que se desempeña.

Usted también es un inversor de emprendimientos. En este sentido, ¿cuáles son algunas de las claves para los nuevos emprendedores en América Latina y el Caribe?

Aconsejo que si hoy se necesita invertir 100, creo que se debe invertir un 20% de esos 100. Entonces, ¿qué necesita hacer en realidad? En cada oportunidad, no invierta todo en una plataforma, un negocio, sino que debe dividir su inversión en diversos negocios. Además es muy importante tener suficiente flujo de efectivo, al menos el 30%; tenemos de testigos a muchas empresas que se vieron afectadas porque no podían tener suficiente flujo de efectivo. Lamento decir que el Instituto de Finanzas Internacionales no ayuda tampoco en estos casos.

Asimismo, hay muchos problemas con las pymes, muchos negocios quebraron y es necesario reaprender la importancia de una inversión segura, con capitales divididos para una pérdida menor. Aprendimos mucho de esta crisis que nunca había sucedido en el mundo, más allá de una constante crisis financiera.

Hablando de recuperación, ¿cuál es la ruta que deben seguir los países para estabilizar las economías después de la pandemia?

Creo que desde un punto de vista gubernamental, número uno, tenemos que facilitar el libre comercio, cruzar las fronteras de los países. Además, se tienen que facilitar el costo de entrada de mercancías a cualquier país. Hoy somos una fuerza global, no podemos cerrar nuestras fronteras unos a otros. Si necesitamos tener una economía exitosa, necesitamos tener una economía integrada, es decir, tenemos que dar una gran facilidad al mercado. Necesitamos crear un sistema financiero que pueda ayudar a las empresas y especialmente a las pymes, de las cuales depende el futuro. Y este sistema financiero fuerte debe apoyar a la empresa privada, la cual a su vez apoya al gobierno con un PIB mayor, incluso que los ingresos anuales del Estado. Ahora es el momento en el que los Estados tienen que trabajar más en modelos de APP, modelos de asociación público-privada lo cual arrojará mejores resultados para la población en el futuro.

Usted será uno de los panelistas expertos en el primer Women Economic Forum del Caribe, ¿puede compartir algunos de los temas que tocará en este encuentro?

Soy un luchador por las mujeres, en todo sentido. Si vas a las empresas, tenemos menos mujeres en altos cargos a nivel mundial. En las juntas directivas de las compañías hay menos mujeres en el énfasis global, porque no estoy hablando de un país específico. Entonces, mi plan es hablar sobre el empoderamiento de las mujeres en el mercado y la economía global. Y es importante, porque me gustaría ver más mujeres de la región caribeña integrarse en la economía global.

No vemos muchas mujeres activas en este mercado, pero nos gustaría ver a mujeres especializadas en el mercado global y en las organizaciones internacionales. Investigamos mucho sobre algunos de los países del Caribe y algunos de los países que tienen mujeres en cargos altos, tienen muy buenos modelos económicos. Sobre todo si hablamos de la gestión frente a la covid-19, donde algunos de los países investigados poseen un buen plan de recuperación. Pero al Caribe le falta mucho por hacer aún, más mercadeo de sus mujeres profesionales, de las cuales no conocemos mucho y es parte de mi mensaje enseñarles a salir al mundo y destacarse.

Desde su experiencia, ¿cuáles son algunos de los valores más importantes que las empresas deben implementar para apoyar a sus empleados y socios en esta nueva era de negocios?

Número uno, que tengan en cuenta que sus empleados son sus activos. Tienes que mirar a tu empleado con un mensaje específico: crecer juntos. Cuando le dices a tu gente todos los días que están creciendo juntos y les hace creer que son el futuro y que son los activos de su negocio, este también crecerá. Su empleado es muy importante. El número dos es que si hay algún problema de economía, no haga sufrir a sus empleados, esto no es culpa de ellos. No transfiera sus fallas a su empleado. Cualquier organización exitosa no es solo por el líder, sino también por el empleado, su equipo, su gente, ellos son lo que están detrás del éxito de la empresa.

Entonces, cuando trabajas con tus empleados, no deberías trabajar con ellos solo como eso, sino construirlos para que sean gente de negocios, formen nuevas empresas que lideren y ayuden a expandir la economía nacional, creando plazas de trabajo e innovando en diversas áreas. Tenemos que creer que las personas pueden hacer mucho por nuestra sociedad, si les damos el apoyo necesario y confiamos en ellas.

