'Quiero ser una escritora que denuncie situaciones que ya deben cambiar'

Lucero canta y toca la guitarra en Las Bóvedas, San Felipe. Allí conoce a Otto. La atracción mutua es casi instantánea, se trata de dos jóvenes que arrastran situaciones familiares que han dejado en ellos cicatrices, pero juntos encuentran motivos para ver la vida con más alegría, al menos en un principio. Así arranca la trama de la novela Más allá del camino de ladrillos, aunque algunas realidades que perviven en la sociedad panameña complicarán la historia más adelante. Se trata de la primera incursión en la literatura de Diana Florián, médica especialista en terapia intensiva pediátrica.

“Empecé como muchos escritores, leyendo muchísimo. Siempre me gustó la lectura y hay muchos autores que admiro. Creo que realmente quien se dio cuenta de que yo podría dedicarme a escribir fue mi profesora de español en la secundaria, por distintas asignaciones que ponía y bueno, yo creaba cosas pequeñas pero que ella decía que eran buenas y que tal vez debería considerar escribir en el futuro, pero la verdad yo lo dejé ahí, no le hice mayor caso”, recuerda.

Florián escribió desde entonces algunos cuentos cortos, poemas o pensamientos. “Siempre escribí cosas pequeñas, pero que siempre quedaban en mi computadora”, cuenta. No potenció su habilidad hasta que una incomodidad por algunos temas que consideró inaceptables la movieron a hacer algo al respecto. “No tenía las herramientas para generar cambios, así que se me ocurrió hacerlo a través de mi habilidad para escribir.

Esta inquietud, que empezó hace unos tres años, se tornó una realidad con la presentación de su libro a través de una videoconferencia propiciada por la fundación Todas con voz, con alcance en Latinoamérica.

“Todas Con Voz es un grupo de profesionales que acuerpan a las mujeres que estén participando en este tipo de movimientos y les ofrecen una ventana para divulgar sus proyectos. Regularmente ellas tiene invitadas que tocan temas que atañen al crecimiento de la mujer en la sociedad y me dieron la oportunidad de hacer el lanzamiento a través de su portal. Es un grupo que reúne a mujeres de toda América Latina, están envueltas en este tipo de temas, y yo con mucho gusto acepté, porque es un honor que me dieran ese espacio ellas precisamente. Para mí fue un privilegio hacer el lanzamiento a través de Todas con voz”, asegura.

Más allá del camino de ladrillos llama la atención sobre un problema muy frecuente no solo en Panamá, sino en la región: la violencia de género, violencia psicológica, física y sexual. Muestra a través de la historia de las familias de Otto y Lucero, “cómo la cultura patriarcal no permite a las mujeres crecer, desarrollarse y salir de esos círculos dañinos”.

“El libro no es una historia de amor. Es una historia de situaciones sociales que se van desenvolviendo desde el momento en que estas dos personas se conocen y sus mundos se encuentran”, advierte.

Y habiendo vivido toda su niñez en San Felipe, no encontró un mejor lugar para ambientar las escenas más relevantes de los protagonistas principales de su historia. “El Casco Viejo para mí es mi lugar amado, hay demasiada historia en las calles del Casco Viejo y quise realzar el lugar, quise que se abriera ese engranaje complejo desde allí. Lo elegí por eso y creo que es un sello que voy a mantener en los próximos libros que escriba”. Pero la historia tomaría otros matices en otros espacios de la ciudad, donde ya no hay adoquines en las calles, y el asfalto y el concreto toman control.

“Quiero hacer notar de forma contundente los problemas sociales que queremos pensar que no existen, pero que todos los días están allí. Estamos acostumbrados a que esa es la realidad, ya no nos alarma o nunca nos ha alarmado que la mujer esté por debajo del hombre; que todavía haya tal desigualdad de género en todos los aspectos: hogar, trabajo, vida social, la vida en sí de los seres humanos, de nuestros países bajo el mismo sistema patriarcal”, destaca. Quiero ser una escritora que denuncie situaciones que ya deben cambiar. Quiero unirme a los miles, por no decir millones, de mujeres en el mundo que encabezan un movimiento dirigido precisamente a esto: las famosas feministas que han sido tan atacadas, porque se quiere desvirtuar la meta de ellas. La meta de todas las mujeres feministas es que se logre la igualdad entre el hombre y la mujer. No que la mujer esté por encima ni querer cambiar un sistema patriarcal por un sistema matriarcal, y eso es lo que tratan de vender los que nos contraatacan para cambiar nuestro discurso”, afirma.

Florián pretende ser “este tipo de escritora en todo lo que me permita la vida seguir publicando. Cada libro siempre va a tomar un tema social importante y lo va a tratar. Quiero que lo que yo escriba, al menos una persona que esté sufriendo bajo el látigo de este sistema en su familia o en su trabajo sienta que no está sola y que puede tener las herramientas para salir de él, romper el ciclo. Con que algunas personas lo hagan, me basta. Todo lo grande empieza por pasos pequeños”, sostiene.

Con una profesión muy demandante, Florián debió administrar muy bien tanto tiempo como energías para poco a poco ir completando su proyecto. “La terapia intensiva pediátrica es muy absorbente y ni hablar de cómo nos ha ido en esta pandemia, pero de todas maneras no quise desistir de mi sueño y el poquito tiempo que tenía libre trataba de seguir avanzando la novela, hasta terminarla y bueno, finalmente se logró publicar.

Para la doctora en medicina, inicialmente el libro empezó “como todo, como una construcción con cimientos muy básicos, pero que yo fui dirigiendo a esos temas de problemas sociales que sentía que tenía que expresar”, cuenta.

El proceso fue largo, en principio por sus limitaciones de horario, pero también porque quiso entregar a sus editores un trabajo prácticamente terminado.

“Cuando yo entregué el libro para editar a O Ediciones, que fueron quienes me ayudaron, el libro iba completo”, esto incluía no solo el cuerpo del texto sino también su estructura. “Luego de que lo terminé, yo hice en ocasiones diferentes dos lecturas desde el principio hasta el final, página por página, capítulo por capítulo, ajustando lo que no me gustaba, mejorando o eliminando. Eso me tomó alrededor de dos meses”, explica.

Luego vendría, como dicen, el trabajo de filigrana, el detalle de buscar el término correcto y finalmente la publicación.

'Quiero ser una escritora que denuncie situaciones que ya deben cambiar'

“Tenía mucho miedo, como todavía tengo, porque pensé que a la gente no le iba a gustar porque algunas escenas eran muy crudas, pero la verdad es que me han sorprendido. La mayoría de los comentarios han sido halagadores, constructivos, beneficiosos para mí”, reconoce.

Obviamente no todos estarán de acuerdo con respecto al final de la historia. “Mi meta es tratar de generar un cambio, espero que todos los que puedan tenerlo en su poder traten de verlo con mucho criterio, con ojos bien abiertos, sin tabúes, sin miedo, y traten de entender que el cambio en nuestra sociedad urge, se tiene que hacer, ya la mujer no puede seguir así, sometida, el hombre tampoco puede seguir siendo adoctrinado y educado en este sistema patriarcal. Creo que es el momento de que seamos libres y nos respetemos los unos a los otros, porque somos iguales y espero que este mensaje se pueda captar y las personas en sus vidas puedan empezar a generar el cambio”, declara.

Florián quiere invitar a quienes se interesen en escribir a que lo hagan. “Más si trata de llevar con sus palabras un mensaje que sea importante, las mujeres tenemos que seguir generando, seguir involucrándonos en todos estos temas, no tener miedo, enfrentar lo que haya que enfrentar ya sea que nos quieran señalar o criticar, porque el camino para lograr nuestros derechos ha sido largo, tortuoso y todavía sigue. Esto no termina, tenemos que seguir luchando”, puntualiza.

Diana Florián agradece el apoyo que ha tenido por parte de los lectores de su primera novela, y pide a los interesados en expresar su opinión, que lo hagan, “así sea negativa, no importa. Eso me va a ayudar a crecer. Tratemos todos juntos como sociedad de generar el cambio que tanto urge”, concluye.

'Más allá del camino de ladrillos' está disponible en la plataforma de Amazon tanto en versión digital como impresa. En Panamá puede adquirirlo en La Casa del Escritor Panameño, las librerías de la cadena de supermercados Riba Smith, y próximamente en las librerías El Hombre de La Mancha y directamente con su autora a través de sus redes sociales.