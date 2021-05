'Chaco Martínez', el niño que bailaba en las comparsas de Barranquilla

Hoy día Chaco Martínez (El niño bailarín) es uno de los coordinadores de La Fundación Aristides Ureña Ramos. Redes sociales

Se cuenta que la multitud se agrupaba a observar a aquel niño, que -pese a sus 5 añitos- capturaba la atención del público sincronizando su cuerpo al tumbao de los tambores del rico folklore barranquillero. Él (niño) concursaba -muchas veces ganando- los festivales del barrio a tal punto de que viene llamado a participar a los talleres de 'Autovaloración para niños y jóvenes a través del arte”, de las Naciones Unida. Esa criatura cuyo talento alegraba los carnavales de la hermosa ciudad de Barraquilla, en Colombia, danzaba poseída por la diosa Terpsícore y en su cuerpo llevaba marcados los ritmos ancestrales de la cultura africana.

El niño de nombre Isaac José Martínez Rodríguez poco a poco viene introducido en los estudios del folklore nacional e internacional en la Escuela de Arte Marleny, en la Corporación Cultural de Barranquilla, llegando a representar a su país en manifestaciones internacionales. Hoy día 'Chaco' Martínez (el niño bailarín) es uno de los coordinadores de La Fundación Aristides Ureña Ramos (FAUR) y te invitamos a que nos sigas para conocer desde dentro a este valioso artista dedicado a la valorización de los jóvenes de la nueva generación de las artes en Panamá.

¿Has coordinado muchos proyectos aquí y fuera de Panamá?

Sí, la mayoría enfocados en coordinar grupos de artistas como profesor o guía. Al principio de mi vida artística fueron en danza. Hoy día son más sociales, donde se combinan varias disciplinas del arte, así como la teorización sobre lo que sucede en la economía de a pie.

Integraste el grupo de 10 profesionales y enseñantes del diplomado sobre 'Las Aperturas de Nuevos Procesos en la Enseñanza del Arte Contemporáneo', ¿qué impacto tuvo?

Creo que pudimos crear una curiosidad en los alumnos para que salieran de su zona de confort y crearan obras que procuraran impactar en la sociedad.

Eres uno de los coordinadores de 'El Semillero Buya'. ¿Qué es Buya?

Es un grupo de artistas que nace de la necesidad de crear un espacio que permita difundir el conocimiento del Arte Contemporáneo. Con esta necesidad en mente nos pusimos en marcha con la FAUR para crear grupos en cada región bajo la premisa de “semilleros” para artistas que están lejos de la capital.

¿Existe diferencia entre un semillero y un colectivo?

Los colectivos generalmente son la unión entre dos o más artistas que se reúnen para impulsar lo que cada uno trabaja; a pesar de que en los semilleros también existe ese impulso, el enfoque es más educacional y de transformación de procesos de pensamiento.

¿Como se están desarrollando los semilleros en el país?

Nos hemos puesto de acuerdo con grupos y artistas de las provincias que han hecho sus convocatorias y que venían trabajando con grupos locales. Cada uno de estos semilleros tiene su propio nombre para no perder identidad, pero tienen en común que reciben los componentes educativos por igual. Queremos llegar a niños, jóvenes y adultos de todo el territorio nacional proporcionando herramientas con un leguaje simple para que puedan expresar sus historias y sentimientos bajo el lente de la contemporaneidad.

Estás coordinando junto a otros artistas una exposición en la bóveda del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, ¿qué es este recinto?

Es un espacio que será dedicado a la multifuncionalidad que antes se usaba para preservar las obras propias del museo. En este se podrán hacer también exposiciones.

¿De qué se trata esa exposición?

La exposición tiene por nombre 'Proverbo' y explora distintas narrativas en torno a problemáticas sociales, culturales y políticas; queremos incitar a través de estas obras a la reflexión y el diálogo de estos temas.

Además del MAC, ¿quiénes organizan la exposición?

Tenemos la batuta de la Fundación Aristides Ureña Ramos con el apoyo de la Embajada de Italia en Panamá y la Fundación de Sanctis.

Naciste en Colombia. ¿Cómo fue tu infancia?

Nací en Barranquilla, Colombia en 1984. Llevo el carnaval en la sangre y fui gestor de esta manifestación durante el tiempo que viví en el país , de aquí nace mi interés en el arte; desde mi infancia estuve en proyectos culturales del barrio y en la adolescencia tomé en serio estudiar el folklore y su pedagogía.

'Chaco Martínez', el niño que bailaba en las comparsas de Barranquilla

¿Quién es 'Chaco' Martínez en las expresiones artísticas? ¿eres pintor?

Me atrevo a llamarme artista visual y multidisciplinario. Pintar es un camino que uso para reflexionar, el pintor dedica su expresión exclusivamente a este lenguaje. Me gusta contar historias a través de diversos recursos: fotos, pinturas, dibujos, pequeños videos o escritos; es allí donde radica mi uso múltiple de las distintas disciplinas.

Tu trabajo artístico ¿hacia donde se dirige?

La verdad es que quiero visibilizar la calle, al ciudadano de a pie y los fenómenos que giran en torno a esto. Tengo una gran inquietud hacia las carencias que existen en el barrio, como el verdadero acceso a la educación en creatividad y arte.

¿Qué piensas de nuestro sistema cultural?

Nuestro sistema responde a un proceder heredado, no es una situación aislada, ya que es parte de la idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos en el manejo de la cultura. Se ha relegado a lo que se muestra como las expresiones que de alguna manera mercadean galerías, eventos, teatros, presentaciones etc. Sin embargo, el quehacer cultural sucede en la calle donde se están generando cambios para evolucionar como sociedad y estos cambios a veces no se registran.

'Chaco'… ¿Te sientes panameño?

Sí, la verdad es que mi “familia escogida” está aquí. He vivido procesos claves de mi desarrollo personal en esta tierra y en otro lugar las condiciones no se daban para generar esta transformación personal. Hay un espacio en el mundo para cada ser humano y mi espacio está aquí.

¿Añoras tu Colombia?

Sí; hay un sentimiento ligado a Colombia como el que se tiene hacia los padres; donde se nace uno queda inscrito a la tierra, se generan sentimientos de pertenencia, pero que en algún momento deben cuestionarse con el fin de empezar el viaje de conocimiento hacia uno mismo.

Háblame de tu identidad personal.

Yo creo que mi identidad no es fija , varía según el contexto, una identidad que me gusta asumir la mayor parte del tiempo es la de latinoamericano y caribeño, es amplia y me identifica con mis dos patrias, la de nacimiento y la escogida por voluntad propia.

¿Existen fronteras para el hombre del futuro?

Creo que las fronteras desaparecieron hace un tiempo y la covid-19 lo demostró; un virus que no conoce de fronteras e hizo estragos. Esto es un llamado a desarmar las fronteras mentales que siguen existiendo.

Reflexión a manera de cierre

Las relaciones interculturales en Panamá, conllevan una gran responsabilidad de parte de quienes entienden la participación en el desarrollo de estas. La gestión cultural no se basa en expresar conceptos abstractos lejanos a nuestra realidad, sino que es un fluido de constante de presencia que interpreta junto al individuo sus necesidades, para dirigirlas hacia altos objetivos.

'Chaco' Martínez lleva en su personalidad el sueño de aquellos niños que han sido bendecidos por los dioses de las artes, conoce a perfección esos territorios y logra descifrar las ansias por alcanzar la superación personal de nuestros talentosos jóvenes… él ha ido muchas veces al paraíso de la creación y sabe los senderos tortuosos que hay que superar, por eso acredita en sí la maestría para poder estremecer al “dormido creativo” que existe en cada uno de nosotros. ¡Gracias a 'Chaco' por tu importante labor¡