Kamala Harris visita México y Guatemala con promesas de cambio

La mano derecha del presidente estadounidense, Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, realizó su primer viaje al exterior con una agenda apretada para iniciar acciones de apoyo gubernamental en la lucha contra la corrupción en países como Guatemala y México. El domingo pasado, Harris emprendió la misión de tener conversaciones francas sobre el manejo del gobierno en los países latinoamericanos y el posible otorgamiento de un estatuto de protección temporal (TPS) a Guatemala, que por motivos humanitarios permitirá el ingreso laboral legal a los ciudadanos de ese país que actualmente residen en Estados Unidos.

La demócrata llegó a Guatemala el 6 de junio, donde se reunió con el presidente Alejandro Giammattei para tocar diversos temas con un equipo de trabajo anticorrupción enviado desde EE.UU. para capacitar a miembros del staff gubernamental guatemalteco, conocer las principales razones de migración hacia el país estadounidense, y el estado de los derechos humanos en la nación. En México, donde llegó el 7 de junio, llevó a cabo acuerdos para atacar el gran flujo de migrantes hacia la frontera sur de EE.UU.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) señala que el arribo de extranjeros provenientes de México y América Central pasó de 7 mil el pasado enero a alrededor de 19 mil en febrero de este año. Esto sumado a la gran problemática de tráfico de drogas, pobreza y falta de atención médica en los países centroamericanos, ha disparado un mayor desplazamiento de migrantes a EE.UU.

Harris se mantuvo en estrictas reuniones con los mandatarios de México y Guatemala y marcó un antes y un después en la administración de Biden.

La inserción del grupo anticorrupción fue priorizada por el presidente Biden el pasado marzo, buscando el apoyo del conocido Triángulo del Norte: Honduras, El Salvador y Guatemala, pero no ha logrado convencer a los presidentes Juan Orlando Hernández (Honduras) y Nayib Bukele (El Salvador) de participar en el programa.

Estos países representan algunos de los desafíos que la Administración demócrata debe resolver o, en todo caso, minimizar durante sus próximos años, planteando programas de apoyo económico y social. “La ayuda viene en camino” fue una de las declaraciones de Harris durante su estancia en Guatemala, sin embargo, esto fue eclipsado por otros comentarios incómodos durante su visita al extranjero.

En una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de Guatemala, recopilada por el diario español El País, Harris señaló la importancia de estrechar los lazos con el gobierno de Giammattei, impulsando la gestión ante empresarios estadounidenses para realizar inversiones locales, la creación de un programa de empoderamiento a mujeres jóvenes, la inserción de una fuerza especial de investigación contra la corrupción y apoyos económicos para la lucha contra el narcotráfico y las bandas de tráfico de personas que están presentes en las fronteras sur y norte de Guatemala.

Estos anuncios fueron seguidos por un momento incómodo por parte de la vicepresidenta, cuando dijo a los guatemaltecos que estaban en planes de migrar a EE.UU.:“No vengan a Estados Unidos. Seguiremos aplicando la ley y reforzando las fronteras; Si llegan (ilegalmente) serán enviados de vuelta”. El comentario fue criticado por diversos medios estadounidenses, e incluso por funcionarios de la Casa Blanca que forman parte del equipo de Harris, según detalló CNN.

De igual forma, se ha criticado a Harris por obviar en su viaje la visita a la frontera entre EE.UU. y México, la más afectada por las regulaciones de migración y donde se encuentra la mayor cantidad de personas centroamericanas en busca de asilo en el país estadounidense.

A inicios de junio, la Patrulla Fronteriza ha detenido a por lo menos 340 niños que cruzaron la frontera sin acompañante, según comunicó CNN.

“Según la ley, los niños deberían estar bajo custodia menos de 72 horas, pero con tantos menores ingresando, permanecen hasta 77 horas”, anotó el medio internacional.

A inicios de junio en Arizona se registraron más de 600 personas de todas las edades en custodia, en una residencia con capacidad para 104 personas, y en el Valle de Río Grande se mantuvieron 2 mil personas en una residencia con capacidad para 715 personas, según apuntó CNN, luego de que el presidente Biden anunciara que “no hay una crisis” de entrada migratoria ya que se habilitó el procesamiento de solicitudes de asilo por parte de personas extranjeras que habían sido aplazadas.

La migración y el aumento de la inversión

En conversaciones con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, Harris apuntó a buscar acuerdos que pongan como prioridad el aumento de la inversión económica para el país, y el bienestar social en el sur de México para reducir la inmigración como necesidad por la pobreza y la violencia. Además, tras una reunión con López Obrador y líderes de gremios laborales, Harris destacó que EE.UU. entregará $130 millones a la reforma laboral en ese país para mejorar las protecciones a obreros, según recopiló el medio inglés BBC.

De igual forma, la vicepresidenta anunció un aumento a la inversión para los países del Triángulo del Norte, a los cuales se les otorgará $4,000 millones en un plazo de cuatro años para atacar las razones profundas que causan la migración irregular a EE.UU.

Como un primer paso, el presidente Biden solicitó al Congreso estadounidense $861 millones en pro de la ayuda social a la región. Para Guatemala se destinarán $48 millones para la construcción de viviendas asequibles, impulso agropecuario y para pequeños emprendedores dentro del país.

En cuanto a las razones profundas del desplazamiento migratorio, Harris reconoce que es un problema que ha sido evitado por distintas administraciones de EE.UU.: “Las causas del origen de la migración no se van a resolver en un viaje de dos días. Es un problema que en muchos casos es generacional. Este es un trabajo que hay que hacer con un compromiso de ir hasta el fondo y sabiendo que nada de lo que hagamos se va a resolver de la noche a la mañana”, apuntó en una conferencia de prensa.

La primera prueba de fuego de Harris se intensificó al conversar con el mandatario mexicano sobre la posible reapertura de su frontera común para el viaje aéreo entre ambos países, que ha seguido cerrada para actividades no esenciales desde marzo de 2020, aunque no se mencionó una fecha propuesta para esto. La vicepresidenta comentó a su vez que no se ha discutido el tema sobre el Título 42, otra medida implementada por Washington durante la era de Trump y en medio de la pandemia, por la que Estados Unidos no está aceptando nuevas solicitudes de asilo en la frontera sur, lo que ha significado la devolución agresiva de cientos de miles de migrantes y solicitantes de asilo a territorio mexicano.