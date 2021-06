Cuidado con los costos

Durante las últimas semanas hemos recorrido cada una de las casillas del “modelo de negocio canvas”; esta semana nos corresponde la de “estructura de costos”.

En esta casilla se anota todo aquello que se debe pagar para sostener nuestro modelo, no debemos olvidar que en esencia el “modelo” es el negocio; en él representamos cada uno de los aspectos del mismo. Hago hincapié en esto, pues en mi experiencia muchos emprendedores llenan las casillas del canvas, como muchas personas lo hacen con la misión y la visión de las empresas; escriben cosas muy bonitas, pero que para nada piensan reflejar de verdad en su ejercicio empresarial.

Lo que normalmente se anota en esta casilla son cosas tales como, “plataforma TIC”, “personal”, “compra de patentes”, “alquileres”, ”seguros” y en general todo aquello que será necesario sufragar para que funcione el modelo. Podría parecer sencillo, pero en los años que llevo como mentor, he visto errores que se repiten.

Uno de los errores más comunes radica en subestimar los procesos y su influencia en los costos; un ejemplo ficticio que siempre uso es el siguiente: le digo a los emprendedores que se imaginen que alguien les propone un negocio y les dice algo así como “la cosa es fácil, subimos al Himalaya y una vez allí instalamos los aparatos apuntados hacia el norte...” y luego se pasa una hora hablando de los aparatos y su instalación. Si no se tiene cuidado, uno puede concentrarse solamente en esa parte, obviando el detallito del “Himalaya”. Llegar hasta allí no es anodino y si no se estima esa parte de forma correcta dentro de los costos, nos puede llevar el proyecto al fracaso.

El otro error común que he visto es el de pensar que el tiempo, y en especial el del emprendedor, no tiene valor. Claro que en las primeras fases es normal que el equipo emprendedor dedique mucho de su tiempo al proyecto, pero salvo que usted tenga una legión de voluntarios a su disposición, es muy importante presupuestar en los costos, su tiempo y el de su equipo; no es gratis y no lo va a ser nunca.

Por lo demás, es importante recorrer todas las casillas anteriores del modelo, y verificar cada una de las cosas que escribimos y su impacto en la estructura de costos. Las cosas no llegan solas a los lugares, ni tampoco se hacen solas, así que seguro debes tener por cada cosa que haces, el registro de su costo en esta casilla.

La otra semana finalizaremos el modelo hablando de las “líneas de ingresos”, que no son más que los esquemas de monetización de todo el proceso.