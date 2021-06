¿Y ahora qué?

El mundo comienza a despertarse, pero las noticias nos muestran que no será simplemente como darle 'arranque' a una máquina que estaba detenida

He tenido la oportunidad de ser mentor en un proceso de emprendedores del capítulo local del 'Founder Institute'. Cada vez que tengo la fortuna de ser mentor, aseguro que es más lo que aprendo que lo que enseño. Ver de primera mano los procesos de pensamiento de otras personas, siempre me sorprende y me expande la visión.

Estamos viviendo un momento muy particular. Ya pasó un año desde que comenzó la pandemia, estamos en pleno proceso de vacunación, tanto local como internacionalmente.

El mundo comienza a despertarse, pero las noticias nos muestran que no será simplemente como darle “arranque” a una máquina que estaba detenida. Realmente el mundo no se detuvo, lo que hizo fue “moverse de forma distinta”.

Los modelos de negocio que ya tenían problemas resintieron el cambio con más fuerza; aquellos que habían comenzado a innovar, vieron como su apuesta daba frutos.

Me preguntaron hace unos días mi opinión sobre los temas en lo que había que poner un ojo, a nivel de negocios.

Voy a comenzar otra serie, tal como la que desarrollé sobre el “modelo de negocios canvas” y escribí un artículo por cada casilla. Ahora la idea será seguir una conferencia que di en el segundo semestre de 2020, llamada 'Innovación para la postpandemia'.

En la conferencia expuse algunas de las tendencias que, según pienso, se van a desarrollar luego de la pandemia. Unos meses después tengo la ventaja de ver las cosas con algo de distancia.

El primer punto con el que quiero comenzar es simple: la pandemia aceleró procesos que ya estaban en marcha. Escucho muchas quejas de amigos empresarios y de la gente en general. Aunque la pandemia fue algo inesperado ( aunque eso es debatible, en otra nota ampliaré el asunto), para nadie que estuviese poniendo atención, la crisis fue una sorpresa.

El cambio climático está definiendo la política y la economía desde hace rato. La pandemia es un resultado del mismo. Viene de la intervención de los seres humanos en los espacios naturales. Se suman temas como la llamada cuarta Revolución Industrial”, la ubicuidad de la red, en fin, un grupo de asuntos que ya estaban ocurriendo, salieron a la superficie y se hicieron realmente visibles en la crisis.

Debemos ser capaces de aterrizar estos conceptos en nuestra vida cotidiana. Del éxito que tengamos en este proceso, dependerá cómo nos vaya de aquí en adelante.

Deseo que este espacio sirva para poner estos temas sobre la mesa y que podamos articularlos por el bien de nuestro ecosistema local.