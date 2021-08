¿Cómo traspasar mi zona de confort? Shutterstock

Si hay algo permanente en esta vida, es sin dudas el cambio. Sí, así de paradójico. Ya lo planteaba Heráclito, filósofo griego del siglo V a.C., “lo único constante es el cambio”.

Pero aunque esto no sea una novedad para el ser humano, la realidad es que los cambios nos cuestan, cualquiera sea su magnitud. Cambiar de trabajo, de casa, de ciudad, incluso cambiar nuestro restaurante favorito. Esto ocurre porque perseguimos la seguridad de lo conocido. Podríamos decir que se trata de una tendencia de autoprotección de nuestra mente, pues lo que es incierto o desconocido nuestro inconsciente lo interpreta como un peligro. Esto es lo que llamamos nuestra “zona de confort”.

Este término hace referencia a un estado mental donde no se tiene sentido de riesgo. Un estado en el cual lo que decimos o hacemos nos resulta fácil, cómodo y no causa alteración emocional. Es evidente que tener una zona segura, en la cual desenvolvernos con facilidad, tiene ventajas e incluso es necesario para desarrollar nuestra vida cotidiana. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de este estado y que existe una parte negativa, ya que puede limitarnos y hasta llegar a obstaculizarnos en el logro de nuestras metas. Cabe resaltar que lo particular de este concepto es que pone el foco en lo conocido, sin importar si es algo que nos genera felicidad o dificultad, ¿quién alguna vez no ha hecho referencias al refrán que dice: “más vale viejo conocido que bueno por conocer”? De manera que si no salimos de nuestra zona de confort, por más cómodo y seguro que nos resulte se volverá nuestra cárcel.

Pero entonces, ¿cómo podemos traspasar los límites de nuestra zona de confort? Ser conscientes de qué es lo que queremos lograr y para qué es un primer paso. Lo siguiente será tener coraje y emprender acciones que nos permitan avanzar a la siguiente zona: “zona de aprendizaje”. Debemos cruzar ese límite, saltar la barrera mental que nos impide salir de lo conocido, animándonos a hacer las cosas de forma diferente.

Cuando hablamos de barrera mental hablamos de miedos, creencias y pensamientos limitantes, que nos mantienen anclados a una única manera de responder. Un proceso de coaching profesional puede resultar una poderosa herramienta para ayudarnos a derribar esa barrera. Desde la International Coach Federation, el coaching profesional se define como una alianza con clientes que promueven la estimulación del pensamiento y la creatividad, buscando maximizar el potencial personal y laboral. De esta manera, el coaching puede ayudarnos a enfrentar miedos, identificar áreas de mejora y desarrollar la estrategia necesaria para movernos desde la zona de confort hacia la zona de aprendizaje.

La invitación es siempre a desafiarnos, a intentar hacer las cosas de una manera que nunca habíamos hecho y, por supuesto, comprometernos más con nuestros objetivos que con las excusas. Puedes empezar por pequeños cambios, como tomar un camino diferente al trabajo, practicar algún nuevo deporte o introducir algo distinto en tu rutina.

Los beneficios de salir de nuestra zona de confort son muchos: aumenta la confianza en uno mismo, se desarrolla el nivel de creatividad, crece el grado de fortaleza personal, te vuelves responsable de tu camino y, en definitiva, alcanzarás un estado de crecimiento personal.

Desafiar creencias, hábitos y miedos para abrirnos a nuevas posibilidades es la clave, porque de alguna manera animarnos a hacer aquello que nos incomoda puede hacernos crecer. Es entonces cuando hayamos logrado el objetivo y comencemos nuevamente a sentirnos cómodos en donde estamos, que habremos ampliado la zona de confort, y será el momento de ir por los próximos desafíos. Pero ya no seremos la misma persona, nuestra mente se habrá entrenado un poco más en cada paso. Recordemos, “no hagas siempre lo mismo si quieres obtener resultados distintos” (Albert Einstein).

La autora es 'coach' ejecutiva y de carrera, y miembro del equipo de Comunicaciones de ICF capítulo de Panamá.