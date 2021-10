Gobierno francés condecora a Pituka Ortega de Heibron Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

La tarde del miécoles 29 de septiembre, la Residencia de Francia recibió a un selecto grupo de invitados que asistirían a la ceremonia oficial en que el gobierno francés, a través de su embajador en Panamá, Arnaud De Sury impondría la condecoración como 'Chevalier dans l'Ordre National du Mérite' a la cineasta panameña Pituka Ortega de Heilbron.

Luego de algunas conversaciones, habiendo llegado todos los invitados se dio inicio con la formalidad en que el embajador De Sury, además de referirse a la carrera de Ortega de Heilbron y sus obras como Historias del Canal, Los puños de una nación y Sacrifictum, también resaltó el trabajo que la panameña ha realizado como gestora del Festival internacional de Cine de Panamá.

“ Gracias a su pasión a su visión a su talento, usted ha confirmado que está entre los grandes del cine. Gracias pro su generosidad a su movilización pro causas nobles, ha logrado tener una plaza de los pocos que además son grandes persona”, expresó el embajadro en su discurso.

“Francia sabe que puede contar con su apoyo artístico para difundir y promover el cine francés y, sobre todo, Francia sabe que compartimos valores comunes, luchamos en combates comunes. Su amistad es pereciosa parara mi país. Por todo eso, Francia quiere honrarle a usted y agrdecerle”, expresó.

Acto seguido, pronunció en francés la fórmula oficial. en la cual nombre del presidente de Francia, otorga la Orden Nacional del mérito y le impuso la medalla.

Ortega de Heilbron agradeció y sus primeras palabras fueron en francés para agradecer un distinción con la cual se siente muy honrada.

Luego, continuó en español, para detallar cómo había tratado de escurrirse de este reconocimiento y así se lo había hecho saber al anterior embajador Brice Rochefeuil, “no era necesario”.

A la llegada de De Sury las conversaciones sobre la condecoración volvieron a la mesa y esta vez el embajador le comentó que en ocasiones estos reconocimientos son difíciles de aceptar, pero que este le correspodía y debía aceptarlo.

“Todos somos el resultado del ADN de nuestros padres de las durezas y alegrías de nuestra infancia y adolescencia de nuestros ciertos y desaciertos cotidianos de nuestro maayores errores y triunfos, de nuestras tragedias y alegrías, de nuestros desequilibrios y sosiegos. Como tal, actuamos y nos transformamos en la sal de la tierra y contribuimos a las vidas que hoy vivimos individual y colectivametne y esto se refleja particularmente en el cine. La vida , el destino como queramos definirlo, nos otrorga las oportunidades para ejecutar tareas que resultan en un propósito común. En mi caso, en muchas ocasiones todo parecía apuntar a que yo no era la persona indicada para asumir esos retos. pero aparecían personas, ustedes, que me ayudaban y me daban la fuerza para seguir adelante y hacer lo que tocaba y loq ue toca. Esta noche es un vívido ejemplo y estoy aquí con ustedes y por ustedes”, reflexionó.

´Siguió el turno de agradecer a su esposo, hijos, padres, hermanos, sobrinos, amigos y compañeros de proyecto.,

“Todo son parte de un diverso y hermoso tapiz que ha sido mi manto protector y refugio por 61 años. Este reconocimiento le pertenece a cada uno de ustedes, lo s que están y los que no. Y hoy lo recibo en el nombre de mi amado Panamá, con profunda humildad y enorme alegría”, concluyó.