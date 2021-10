Superhéroes LGBTQ+: la cuarta fase del universo del cómic

El nuevo número del cómic saldrá el 9 de noviembre, y profundizará en la relación de Kent con Nakamura. DC Comics

La semana pasada, DC Cómics anunció que el hijo de Superman (y quien toma su lugar en las nuevas ediciones), Jonathan “Jon” Kent, será bisexual, creando una nueva dirección en la historia del afamado superhéroe. Kent, quien comenzó su mandato en las ediciones del cómic desde el pasado julio, comenzará una relación amorosa con su cercano amigo Jay Nakamura, un reportero que se preocupa por él después de que “se agota mental y físicamente por tratar de salvar a todos los que puede” en el número de Superman: Son of Kal-El # 5, que se publicará en noviembre. La edición también revela que Nakamura tiene poderes especiales.

Entre las diversas temáticas que tocan los nuevos números del joven Superman se encuentran: protestas en contra de la deportación de refugiados, los tiroteos en una escuela secundaria y el intento de detener los incendios forestales que fueron la causa de la crisis climática. “Siempre he dicho que todos necesitan héroes y todos merecen verse a sí mismos en sus héroes, y estoy muy agradecido de que DC y Warner Bros compartan esta idea”, dijo Taylor en un comunicado recopilado por The Guardian.

“Superman siempre ha simbolizado la esperanza, la verdad y la justicia. Hoy, ese símbolo representa algo más. Hoy más personas pueden verse a sí mismas en el superhéroe más poderoso de los cómics”, apuntó. Esto ha calado en otras historias de DC Cómics, como la de Tim Drake, quien en la edición 'Batman: Urban Legends #6' se reveló el pasado agosto que el personaje detrás de la máscara de Robin se declaró bisexual, al acceder a una salida romántica con Bernard Down.

Esto fue aplaudido por los fanáticos del nuevo Robin, quien también ha presentado sentimientos por Stephanie, otra personaje dentro de la historieta. La escritora Meghan Fitzmartin (DC Superhero Girls, Future State: Robin Eternal), responsable por esta nueva historia, comentó en una entrevista con el medio especializado Unilad: “Quería rendir homenaje al hecho de que la sexualidad es un viaje. Para ser claros, sus sentimientos por Stephanie han sido y son 100% reales, al igual que sus sentimientos por Bernard. Sin embargo, Tim todavía se está conociendo a sí mismo. No creo que tenga las respuestas para todo...todavía”.

El Chico Maravilla se reveló bisexual junto con Bernard Down. DC Comics

La recepción tanto del Chico Maravilla como para el nuevo Hombre de Acero han sido positivas en redes sociales por parte de los diversos “fandoms”, sin embargo, Marvel dará también un paso adelante en la temática de inclusión LGBTQ+, en su próxima cinta Eternals, donde se presentará el primer beso entre dos personas del mismo sexo en pantalla: entre Phastos (Brian Tyree Henry), el primer superhéroe abiertamente gay en una película de Marvel, y Haaz Sleiman, quien interpreta a su esposo.

Sin embargo, estos pasos siguen siendo “lentos” dentro de la corriente progresista que destacan algunos escritores e ilustradores de cómics. Desde Marvel, el anuncio el pasado marzo de que el rol del capitán América se pasaría a un personaje gay fue titular en el mundo de los cómics. Aaron Fischer, mejor conocido como el “capitán América de los ferrocarriles” es el primer personaje LGBTQ+ en portar el escudo de estrella que representa al primer vengador de Marvel.

La serie limitada donde aparece Fischer se titula Estados Unidos del capitán América y sigue a Steve Rogers haciendo equipo con el capitán América del pasado –Bucky Barnes, Sam Wilson y John Walker– en un viaje por Estados Unidos para encontrar su escudo robado. “A lo largo del viaje del grupo descubrirán personas comunes de todos los ámbitos de la vida que han tomado el manto del capitán América para defender sus comunidades”, según describe la serie escrita por Christopher Cantwell, y con arte de Dale Eaglesham.

“Aaron se inspira en los héroes de la comunidad queer: activistas, líderes y gente común que lucha por una vida mejor”, dijo a The Hollywood Reporter, el escritor Joshua Trujillo, quien escribe el primer número que presenta a Fischer. “Él representa a los oprimidos y olvidados. Espero que su historia de debut resuene entre los lectores y ayude a inspirar a la próxima generación de héroes”.

Aaron Fischer es el primer capitán América gay, siendo de aspecto 'punk' y cuidando a los 'agredidos en las calles'. Marvel Comics

¿Qué pasa ahora?

Tras más de 80 años de ver a un Superman y Robin heterosexuales, las revueltas por los nuevos personajes que representan a la comunidad LGBTQ+ también afectan la forma en la que podrán escribir historias para otros personajes dentro de los universos cinematográficos y escritos de las dos grandes productoras DC y Marvel Cómics.

“Actualmente, vivimos en una época menos encorsetada. Esto es excelente”, apuntó a la agencia de noticias AFP, Ben Saunders, director de estudios sobre cómics y viñetas de la Universidad de Oregón. “Una consecuencia podría ser que la cultura imperante se haya fijado en lo que algunas personas siempre han sabido: los superhéroes siempre han sido, al menos potencialmente, un poco queer”, anotó.

“El objetivo, por supuesto, es llegar a la fase cuatro: finalmente llegamos a ser los héroes de nuestras propias historias” GLENN WELDON, ESCRITOR

La representación queer ha sido inferida en diversas historias dentro de los cómics de superhéroes. Puede que esto no sea sorprendente dado que son un género de entretenimiento compuesto por figuras esencialmente “desnudas” que llevan a cabo acciones cercanas a la muerte, con compinches del mismo sexo y sugestión implicada por los fandoms de generaciones.

El psiquiatra alemán-estadounidense Fredric Wertham creía que los cómics eran una influencia corruptora. Su libro, Seduction of the Innocent, argumentó que la relación de Batman y Robin era “inherentemente sexual”, lo que hacía que los cómics fueran “inapropiados para los niños”. Su influencia resultó en la creación de Comics Code Authority, un organismo de censura que prohibió cualquier mención de la homosexualidad desde 1954 hasta 1989 en EE.UU.

Solo en los últimos años han aparecido personajes de “primer nivel queer” –es decir, conocidos tanto en los cómics, como en series de televisión y películas–, como el hombre de hielo de X-Men, el supervillano Loki, Harley Quinn y Poison Ivy, y la Batwoman de Kate Kane (la primer personaje de DC en ser declarada LGBTQ+ en 2006). Ahora, cada lector de esta comunidad podrá verse a sí mismo en Superman de una manera en que no lo había hecho antes.

“Quizá vale la pena recordar que los superhéroes del cómic nacieron y gozan de su mayor popularidad en tiempos de transición e incertidumbre: crisis económica, conflicto armado o precariedad política”, apuntó a The Conversation el decano ejecutivo de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad de Canberra, Jason Bainbridge. “No hay ninguna razón por la que expresar la propia identidad sexual no pueda entenderse de manera similar como uno de estos momentos de transición e incertidumbre”.

Sin embargo, otros no ven estos pasos como “audaces y valientes”. Tal es el caso del actor Dean Cain –quien interpretó a Superman en la serie de televisión de la década de 1990 Lois & Clark: The New Adventures of Superman, comentó en el programa Fox&Friends su postura frente a la nueva edición del hijo del mayor superhéroe de los cómics: “Dijeron que es una nueva dirección audaz. Yo digo que se están subiendo al tren”.

El actor señaló que la salida del clóset de Jon Kent no era “audaz o valiente o una nueva dirección loca”. “Si hubieran hecho esto hace 20 años, tal vez sería audaz o valiente”, explicó Cain, recopilador por CNN. “Pero valiente sería que luchara por los derechos de las personas homosexuales en Irán, donde te lanzan de un edificio por el hecho de ser homosexual”.

Los originales

Actualmente los anuncios de Robin y Superman no son los “originales” conocidos por todo el mundo, sino el tercer Robin en llevar el trabajo de acompañar a Batman en sus hazañas contra el mal; mientras que el nuevo Superman no es Kal-El, sino su hijo, una nueva adición al panorama del cómic que apenas está aprendiendo a llevar el peso de salvar a todo el que lo necesita.

Según el escritor y podcaster de NPR, Glenn Weldon, la actualidad de los cómics se encuentra creando espacio para una cuarta fase de autosuficiencia. “La fase uno: somos los villanos; amenazamos el statu quo, y el trabajo del héroe (heterosexual, blanco, cis, masculino) es castigarnos y preservar las cosas como son. Existimos únicamente para impulsar la historia del héroe; la fase dos: somos las víctimas; somos débiles y vulnerables, y el trabajo del héroe es castigar a quienes nos han lastimado. Existimos para establecer el altruismo y la nobleza del héroe, pero seguimos siendo parte de su historia”.

En la fase tres explicó que los queer entraron como “los compinches: el amigo atrevido, el compañero de ala. Existimos para complementar la historia del héroe, para ofrecer apoyo y aliento. Pero sigue siendo su historia”.

“El objetivo, por supuesto, es llegar a la fase cuatro: finalmente llegamos a ser los héroes de nuestras propias historias”, apuntó Weldon.