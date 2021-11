Fonseca: 'La música latina está en la punta del iceberg y seguirá creciendo'

Juan Fernando Fonseca incursionó por primera vez en el ámbito artístico en 2002. Cedida

El cantante y compositor colombiano, Juan Fernando Fonseca no se detiene y mantiene el impulso a través de la música. Con una mezcla de pop y ritmos folclóricos como el vallenato, se ha ganado el corazón no solo de sus seguidores, sino también de un público más exigente al cual ha sabido acercar sus melodías y conquistar sus corazones.

Incursionó por primera vez en el ámbito artístico en 2002 con su álbum 'Fonseca', recibiendo gran acogida por el público y la radio en su país natal.

Tres años después, llega el álbum 'Corazón' (2005) en el que se incluye el tema 'Te Mando Flores', el cual obtuvo un Latin Grammy como 'Mejor Canción Tropical' en 2006. Luego de este gran éxito, salieron al mercado temas como 'Hace Tiempo' y 'Cómo Me Mira', que marcaron el inicio de su popularidad en América Latina.

Luego de un 2020 en pausa por la pandemia de covid-19, el cantante con más de 20 años de carrera y más de ocho discos publicados, vuelve con la idea de reencontrarse con sus fanáticos con un nuevo tema y video titulado '2005', en compañía de Greeicy, Cali y El Dandee, donde revive su éxito estrella 'Te mando flores'.

Fonseca estrena “2005” rodeado de sus compatriotas Greeicy, Cali y El Dandee. Cortesía

Pese a que es la primera vez que Fonseca colabora con Greeicy, admitió que hubo una química muy interesante desde la primera vez que conversaron sobre el proyecto, sobre todo porque '2005' es un homenaje a una etapa muy importante en su carrera musical.

“Creo que para esta canción no hay nada mejor que haber trabajado con talentosos artistas como Greeicy y mis hermanos de Cali & El Dandee con quiénes vengo haciendo música junto a Andrés Torres desde ya hace unos años. Esa colaboración con artistas más jóvenes, es muy importante para la música latina de hoy”, resaltó el cantautor colombinano durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

Con respecto al video de '2005' buscan mostrar “la melancolía” que tiene la canción. “Algo bonito, con gratitud, y realmente me parece que la directora acertó en ese momento porque la casa donde se realizó el video tiene esa melancolía y ese era el mensaje que realmente queríamos transmitir en este vídeo”.

Igualmente comentó que el video estuvo bajo la dirección de Kath Diaz, también de origen colombiano y fue filmado en Miami, Estados Unidos. “Se trata de una pieza audiovisual que presenta un lenguaje conceptual con un constante despliegue de los cuatro artistas entre símbolos, metáforas y remembranzas de un amor y una relación que ya no está presente físicamente, pero que aún se lleva plasmada en el recuerdo, sigue en el corazón y acaricia la posibilidad de un reencuentro”, explicó.

Fonseca durante una entrevista con La Estrella de Panamá. Tomada de Zoom

La música, su obsesión

“Desde muy niño la música siempre fue mi obsesión y pasión absoluta y como he estado dedicado toda mi vida a esto no me la imagino de otra manera, por eso me siento comprometido con la música de por vida”, expresó.

Al preguntarle sobre cómo visualiza el mercado actual para los nuevos artistas que buscan hacer carrera, respondió que la música latina es un movimiento que seguirá creciendo.

“Desde hace muchos años recuerdo cómo comenzó el boom de la música latina y hoy está en la punta del iceberg, es decir, que sigue creciendo y cada vez se va descubriendo más el cuerpo entero de lo que realmente existe en Latinoamérica”.

Además, “siento que todo ese boom de la música latina no es que se trate de una moda sino que ahí se quedará por siempre”, detalló.

A su vez, resaltó que el movimiento de la música latina siempre será parte importante de nuestras culturas y siente orgullo de integrar el movimiento y de llevar la esencia de los ritmos latinos a nivel internacional.

“Creo que los músicos no habíamos tenido acceso a tantas vitrinas como las que tenemos actualmente como lo es el cado de las plataformas digitales o redes sociales. Los músicos de hoy, con las nuevas tecnologías pueden desde su casa o estudio grabar una canción y subirla a sus redes sociales; todo eso ha permitido exponer nuestra música en el momento y lugar que deseamos”, dijo.

El cantante también señaló que hace algunos años, si una compañía disquera no firmaba con el artista era más difícil que las personas pudieran conocer al cantante. Sin embargo, con las nuevas tecnologías se ha desarrollado una democratización.

Fonseca, quien es considerado uno de los mejores cantantes de Colombia por su versatilidad musical, durante esta entrevista mostró su lado más familiar. “Hoy tengo una hermosa familia que es mi orgullo más grande”, mencionó.

Al preguntarle sobre su regreso a Panamá aseguró que pronto vendrá al país. “Los conciertos en Panamá son alucinantes y espero volver en 2022 ya que este año está por culminar y en este mes (noviembre) arrancamos con una gira por Europa; en diciembre tengo otros compromisos”, compartió el ganadr de cinco Latin Grammy.